Stefan Mitrovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Don-Angelo Konadu (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Mihai Butean (FK Vojvodina).
84'
Lucas Barros (FK Vojvodina) sieht eine Gelbe Karte.
84'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
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82'
Don-Angelo Konadu (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Dragan Kokanovic (FK Vojvodina).
80'
Wechsel FK Vojvodina. Stefan Mitrovic kommt für Lazar Randjelovic.
80'
Wechsel FK Vojvodina. Marko Poletanovic kommt für Dejan Zukic.
78'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
78'
Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Mika Godts (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
76'
Foul von Aaron Bouwman (Ajax Amsterdam).
76'
Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Mika Godts (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Milutin Vidosavljevic (FK Vojvodina).
72'
Wechsel Ajax Amsterdam. Abdellah Ouazane kommt für Davy Klaassen.
72'
Wechsel Ajax Amsterdam. Don-Angelo Konadu kommt für Kasper Dolberg.
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71'
Wechsel FK Vojvodina. Dragan Kokanovic kommt für Njegos Petrovic.
71'
Foul von Steven Berghuis (Ajax Amsterdam).
71'
Petar Sukacev (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel Ajax Amsterdam. Caio Henrique kommt für Owen Wijndal.
69'
Wechsel Ajax Amsterdam. Jorthy Mokio kommt für Oscar Gloukh.
68'
Youri Regeer (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Njegos Petrovic (FK Vojvodina).
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64'
Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Mika Godts (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina).
63'
Vorbeigeschossen. Njegos Petrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Barros.
62'
Ball abgeblockt. Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lazar Nikolic.
60'
Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Petar Sukacev (FK Vojvodina).
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58'
Ball pariert. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Oscar Gloukh.
57'
Youri Regeer (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Njegos Petrovic (FK Vojvodina).
57'
Vorbeigeschossen. Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lazar Nikolic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
56'
Foul von Owen Wijndal (Ajax Amsterdam).
56'
Njegos Petrovic (FK Vojvodina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Njegos Petrovic.
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54'
Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Njegos Petrovic (FK Vojvodina).
53'
Foul von Owen Wijndal (Ajax Amsterdam).
53'
Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ajax Amsterdam ist 1:3. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Mika Godts.
50'
Abseits Ajax Amsterdam. Steven Berghuis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mika Godts im Abseits.
50'
Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Dejan Zukic (FK Vojvodina).
50'
Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Mihai Butean (FK Vojvodina).
49'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Maarten Paes.
49'
Ball pariert. Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links oben gehalten.
46'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Milutin Vidosavljevic.
45'
Wechsel FK Vojvodina. Mihai Butean kommt für Sinisa Tanjga.
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45'
Wechsel FK Vojvodina. Milutin Vidosavljevic kommt für Ifet Djakovac.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ajax Amsterdam ist 1:2.
46'
Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oscar Gloukh.
43'
Ball pariert. Ifet Djakovac (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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42'
Foul von Owen Wijndal (Ajax Amsterdam).
42'
Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Daley Blind (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Lazar Randjelovic (FK Vojvodina).
37'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ajax Amsterdam ist 1:2. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten rechts nach einer Ecke.
37'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Dejan Zukic.
37'
Ball abgeblockt. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Steven Berghuis mit einer Flanke.
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36'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Dragan Rosic.
36'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Youri Regeer.
33'
Vorbeigeschossen. Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dejan Zukic.
30'
Vorbeigeschossen. Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
28'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ajax Amsterdam ist 1:1. Petar Sukacev (FK Vojvodina) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Lucas Barros mit einer Flanke.
26'
Ball abgeblockt. Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Owen Wijndal.
25'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Sinisa Tanjga.
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19'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Dragan Rosic.
19'
Ball pariert. Youri Regeer (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
18'
Sinisa Tanjga (FK Vojvodina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Mika Godts (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Sinisa Tanjga (FK Vojvodina).
17'
Vorbeigeschossen. Daley Blind (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mika Godts mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Lazar Nikolic.
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15'
Vorbeigeschossen. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
15'
Ball abgeblockt. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Ball pariert. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
14'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Dejan Zukic.
14'
Ball abgeblockt. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davy Klaassen.
13'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Petar Sukacev.
12'
Foul von Owen Wijndal (Ajax Amsterdam).
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12'
Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Owen Wijndal (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Njegos Petrovic (FK Vojvodina).
10'
Ball pariert. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas Rosa mit einer Flanke.
8'
Ball pariert. Lucas Barros (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
6'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Dragan Rosic.
6'
Ball pariert. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ajax Amsterdam ist 0:1. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) trifft mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
3'
Ball pariert. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kasper Dolberg.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Vojvodina und Ajax Amsterdam.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.