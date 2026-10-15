VV St. Truiden

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und FC Iberia 1999 Tiflis ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und FC Iberia 1999 Tiflis ist 2:0.
92'
Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
92'
Foul von Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis).
92'
Wechsel VV Sint-Truiden. Shion Shinkawa kommt für Ilias Sebaoui.
91'
Foul von Visar Musliu (VV Sint-Truiden).
91'
Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und FC Iberia 1999 Tiflis ist 2:0. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Frederic Soèllé Soèllé.
88'
Vorbeigeschossen. Stephen Ende (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
87'
Foul von Abdoulaye Sissako (VV Sint-Truiden).
87'
Andria Bartishvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball pariert. Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stephen Ende.
84'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Giorgi Kutsia kommt für Nikoloz Dadiani.
Werbung
84'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Giorgi Kobuladze kommt für Phillip Cancar.
84'
Wechsel VV Sint-Truiden. Kaito Matsuzawa kommt für Nathanaël Mbuku.
82'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Phillip Cancar.
82'
Vorbeigeschossen. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joedrick Pupe.
80'
Vorbeigeschossen. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Frederic Soèllé Soèllé.
80'
Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
Werbung
79'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
79'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden).
79'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel VV Sint-Truiden. Frederic Soèllé Soèllé kommt für Samed Bazdar.
79'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Andria Bartishvili kommt für Amiran Dzagania.
75'
Vorbeigeschossen. Samed Bazdar (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ilias Sebaoui.
Werbung
74'
Visar Musliu (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Stephen Ende (FC Iberia 1999 Tiflis).
71'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Jean-Marc Tiboue kommt für Lucas Café.
71'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Stephen Ende kommt für Zviad Natchkebia.
70'
Vorbeigeschossen. Samed Bazdar (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joedrick Pupe.
68'
Vorbeigeschossen. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nelson Ishiwatari.
67'
Vorbeigeschossen. Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ryan Merlen.
Werbung
65'
Vorbeigeschossen. Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Vahid Selimovic mit einem langen Ball.
63'
Foul von Abdoulaye Sissako (VV Sint-Truiden).
63'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball abgeblockt. Abdoulaye Sissako (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilias Sebaoui.
61'
Ball pariert. Robert-Jan Vanwesemael (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ryan Merlen.
60'
Foul von Visar Musliu (VV Sint-Truiden).
60'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
59'
Foul von Samed Bazdar (VV Sint-Truiden).
59'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden).
58'
Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden).
58'
Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
54'
Foul von Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
53'
Foul von Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden).
53'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball abgeblockt. Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samed Bazdar.
50'
Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis).
48'
Abseits VV Sint-Truiden. Ryan Merlen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samed Bazdar im Abseits.
Werbung
47'
Foul von Samed Bazdar (VV Sint-Truiden).
47'
Phillip Cancar (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden).
46'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und FC Iberia 1999 Tiflis ist 1:0.
47'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
47'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden).
44'
Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Shogo Taniguchi (VV Sint-Truiden).
44'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Abdoulaye Sissako (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
Werbung
41'
Samed Bazdar (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Vahid Selimovic (FC Iberia 1999 Tiflis).
40'
Foul von Abdoulaye Sissako (VV Sint-Truiden).
40'
Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Abdoulaye Sissako (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
36'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
Werbung
36'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball pariert. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
33'
Foul von Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden).
33'
Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Merlen.
30'
Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis).
Werbung
28'
Vorbeigeschossen. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ryan Merlen.
28'
Vorbeigeschossen. Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nathanaël Mbuku.
28'
Ball pariert. Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Samed Bazdar mit einem Steilpass.
26'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Phillip Cancar.
24'
Foul von Shogo Taniguchi (VV Sint-Truiden).
24'
Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Samed Bazdar.
Werbung
19'
Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Aleksandre Amisulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
18'
Foul von Robert-Jan Vanwesemael (VV Sint-Truiden).
18'
Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Phillip Cancar (FC Iberia 1999 Tiflis).
14'
Vorbeigeschossen. Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
Werbung
13'
Foul von Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden).
13'
Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und FC Iberia 1999 Tiflis ist 1:0. Robert-Jan Vanwesemael (VV Sint-Truiden) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Samed Bazdar.
10'
Vorbeigeschossen. Abdoulaye Sissako (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nathanaël Mbuku mit einer Flanke nach einer Ecke.
10'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Bakar Kardava.
10'
Ball abgeblockt. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samed Bazdar.
9'
Foul von Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden).
Werbung
9'
Giorgi Makaridze (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandre Amisulashvili.
8'
Shogo Taniguchi (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
4'
VAR Entscheidung: Kein Tor VV Sint-Truiden 0-0 FC Iberia 1999 Tiflis.
4'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
4'
Abseits VV Sint-Truiden. Robert-Jan Vanwesemael spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nelson Ishiwatari im Abseits.
Werbung
3'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
3'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Samed Bazdar (VV Sint-Truiden).
1'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VV Sint-Truiden und FC Iberia 1999 Tiflis.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.