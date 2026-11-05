VV St. Truiden

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und Brann Bergen ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und Brann Bergen ist 1:1.
93'
Vorbeigeschossen. Arbnor Muja (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
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92'
Vorbeigeschossen. Ryan Merlen (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
92'
Ball abgeblockt. Ryan Merlen (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nelson Ishiwatari.
92'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Knudsen.
92'
Ball abgeblockt. Visar Musliu (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael.
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91'
Foul von Joachim Soltvedt (Brann Bergen).
91'
Arbnor Muja (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
89'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Jensen Wassberg.
89'
Sævar Magnússon (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Foul von Sævar Magnússon (Brann Bergen).
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89'
Ryan Merlen (VV Sint-Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Brann Bergen. Vetle Dragsnes kommt für Ulrik Mathisen.
83'
Foul von Leo Cornic (Brann Bergen).
83'
Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Shogo Taniguchi.
78'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und Brann Bergen ist 1:1. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Kristall Ingason mit einer Flanke nach einer Ecke.
78'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
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78'
Ball pariert. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
78'
Ball pariert. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joachim Soltvedt.
78'
Wechsel VV Sint-Truiden. Samed Bazdar kommt für Frederic Soèllé Soèllé.
77'
Arbnor Muja (VV Sint-Truiden) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Arbnor Muja (VV Sint-Truiden).
76'
Kristall Ingason (Brann Bergen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Robert-Jan Vanwesemael (VV Sint-Truiden).
72'
Ball abgeblockt. Arbnor Muja (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Merlen.
71'
Ball pariert. Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ryan Merlen.
70'
Ball abgeblockt. Frederic Soèllé Soèllé (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arbnor Muja mit einer Flanke.
69'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Joedrick Pupe.
69'
Ball abgeblockt. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joachim Soltvedt.
67'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Ilias Sebaoui.
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66'
Ball pariert. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ulrik Mathisen.
64'
Leo Cornic (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ilias Sebaoui (VV Sint-Truiden).
64'
Wechsel VV Sint-Truiden. Arbnor Muja kommt für Nathanaël Mbuku.
63'
Wechsel Brann Bergen. Joachim Soltvedt kommt für Jonas Torsvik.
62'
Wechsel Brann Bergen. Sævar Magnússon kommt für Niklas Castro.
61'
Das Spiel läuft wieder.
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61'
Das Spiel ist unterbrochen (Brann Bergen).
59'
Wechsel VV Sint-Truiden. Ryan Merlen kommt für Shion Shinkawa.
58'
Foul von Niklas Castro (Brann Bergen).
58'
Shogo Taniguchi (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Niklas Castro mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
57'
Kristall Ingason (Brann Bergen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden).
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55'
Ball pariert. Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael mit einer Flanke.
53'
Foul von Kristall Ingason (Brann Bergen).
53'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Abdoulaye Sissako.
48'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und Brann Bergen ist 1:0. Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
48'
Ball abgeblockt. Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathanaël Mbuku.
46'
Noah Holm (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Abdoulaye Sissako (VV Sint-Truiden).
45'
Wechsel Brann Bergen. Kristian Eriksen kommt für Thore Pedersen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV Sint-Truiden und Brann Bergen ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Handspiel von Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden).
42'
Thore Pedersen (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Frederic Soèllé Soèllé (VV Sint-Truiden).
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41'
Ball pariert. Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joedrick Pupe mit einer Flanke.
36'
Fredrik Knudsen (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Frederic Soèllé Soèllé (VV Sint-Truiden).
35'
Foul von Kristall Ingason (Brann Bergen).
35'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niklas Castro mit einer Flanke nach einer Ecke.
33'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
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32'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Nelson Ishiwatari.
32'
Ball abgeblockt. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Holm.
32'
Foul von Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen).
32'
Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Joedrick Pupe.
28'
Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Robert-Jan Vanwesemael (VV Sint-Truiden).
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25'
Vorbeigeschossen. Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael.
24'
Vorbeigeschossen. Frederic Soèllé Soèllé (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
24'
Ball abgeblockt. Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Vorbeigeschossen. Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael mit einer Flanke.
21'
Noah Holm (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV Sint-Truiden).
19'
Abseits Brann Bergen. Neraysho Kasanwirjo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niklas Jensen Wassberg im Abseits.
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17'
Handspiel von Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden).
16'
Foul von Ulrik Mathisen (Brann Bergen).
16'
Leo Kokubo (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Noah Holm (Brann Bergen).
14'
Nathanaël Mbuku (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Neraysho Kasanwirjo.
12'
Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden).
11'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Knudsen.
9'
Ecke VV Sint-Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Knudsen.
5'
Foul von Shion Shinkawa (VV Sint-Truiden).
5'
Niklas Jensen Wassberg (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Ulrik Mathisen (Brann Bergen).
2'
Joedrick Pupe (VV Sint-Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VV Sint-Truiden und Brann Bergen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.