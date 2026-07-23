Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Zimbru Chisinau und FC Noah Jerewan ist 1:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Zimbru Chisinau und FC Noah Jerewan ist 1:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Zimbru Chisinau und FC Noah Jerewan ist 1:1. Valentin Costache (FC Noah Jerewan) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Gor Manvelyan.
87'
Thiago Ceijas (Zimbru Chisinau) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Wechsel FC Noah Jerewan. Hovhannes Hambardzumyan kommt für David Sualehe.
83'
Wechsel FC Noah Jerewan. Gor Manvelyan kommt für Gustavo Sangaré.
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82'
Wechsel Zimbru Chisinau. Vlad Raileanu kommt für Stefan Bîtca.
82'
Wechsel Zimbru Chisinau. Alexandru Betivu kommt für Matteo Amoroso.
78'
Wechsel Zimbru Chisinau. Eugeniu Cociuc kommt für Tudor Butucel.
78'
Wechsel Zimbru Chisinau. Jonathas kommt für Caio Dantas.
70'
Wechsel Zimbru Chisinau. Thiago Ceijas kommt für Victor Stîna.
64'
Wechsel FC Noah Jerewan. Marko Lazetic kommt für Mario González.
64'
Wechsel FC Noah Jerewan. Valentin Costache kommt für Marin Jakolis.
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45'
Wechsel FC Noah Jerewan. Brian Oddei kommt für Aram Khamoyan.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Zimbru Chisinau und FC Noah Jerewan ist 1:0.
45'
Stone Mambo (FC Noah Jerewan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Zimbru Chisinau und FC Noah Jerewan ist 1:0. Stefan Bîtca (Zimbru Chisinau) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Caio Dantas.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Zimbru Chisinau und FC Noah Jerewan.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.