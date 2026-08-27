Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Benfica Lissabon ist 1:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Benfica Lissabon ist 1:3.
94'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Colin Rösler.
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92'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alexander Bah mit einem langen Ball.
91'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Colin Rösler.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Ball abgeblockt. Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jens Jønsson.
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84'
Wechsel Benfica Lissabon. Alessandro Circati kommt für Clément Lenglet.
83'
Wechsel Aarhus GF. Frederik Emmery kommt für Gift Links aufgrund einer Verletzung.
83'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Clément Lenglet mit einem langen Ball.
79'
Foul von Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon).
79'
Jens Jønsson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon).
78'
Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Moreira (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Samuel Dahl mit einer Flanke.
74'
Ball abgeblockt. Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Wechsel Benfica Lissabon. Dodi Lukébakio kommt für Gianluca Prestianni.
74'
Wechsel Benfica Lissabon. Jhon Durán kommt für Vangelis Pavlidis.
73'
Foul von Tomás Araújo (Benfica Lissabon).
73'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Vorbeigeschossen. Gift Links (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jens Jønsson.
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71'
Foul von Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon).
71'
Rasmus Carstensen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel Aarhus GF. Colin Rösler kommt für Luka Callø.
66'
Enzo Barrenechea (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Magnus Knudsen (Aarhus GF).
65'
Wechsel Benfica Lissabon. Andreas Schjelderup kommt für Rafa.
65'
Wechsel Benfica Lissabon. Gonçalo Moreira kommt für Heorhiy Sudakov.
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64'
Alexander Bah (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Gift Links (Aarhus GF).
63'
Foul von Rafa (Benfica Lissabon).
63'
Gift Links (Aarhus GF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Soares.
63'
Ball pariert. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
62'
Wechsel Aarhus GF. Magnus Knudsen kommt für Kristian Arnstad.
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62'
Wechsel Aarhus GF. Sebastian Jørgensen kommt für Mikael Anderson.
61'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Benfica Lissabon ist 1:3. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Clément Lenglet mit einem langen Ball.
60'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Benfica Lissabon ist 1:2. Rasmus Carstensen (Aarhus GF) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links.
58'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Luka Callø.
55'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Benfica Lissabon ist 0:2. Rafa (Benfica Lissabon) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links.
55'
Foul von Clément Lenglet (Benfica Lissabon).
55'
Stefen Tchamche (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
52'
Vorbeigeschossen. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
49'
Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Mouhammade Camara (Aarhus GF).
47'
Ball abgeblockt. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stefen Tchamche.
45'
Wechsel Aarhus GF. Stefen Tchamche kommt für Janni Serra.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Benfica Lissabon ist 0:1.
47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alexander Bah (Benfica Lissabon).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Rasmus Carstensen (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Alexander Bah (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Rasmus Carstensen (Aarhus GF).
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43'
Vorbeigeschossen. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rafa.
41'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Tobias Bech (Aarhus GF).
38'
Samuel Soares (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
37'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Clément Lenglet.
37'
Foul von Leandro Barreiro (Benfica Lissabon).
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37'
Janni Serra (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball pariert. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
33'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Gift Links (Aarhus GF).
33'
Vorbeigeschossen. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Clément Lenglet mit dem Kopf nach einer Ecke.
32'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Jens Jønsson.
31'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mouhammade Camara.
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29'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Bah.
29'
Ball pariert. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mikael Anderson.
28'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
27'
Ball pariert. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gianluca Prestianni mit einem Steilpass.
25'
Mouhammade Camara (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Mouhammade Camara (Aarhus GF).
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24'
Das Spiel läuft wieder.
22'
VAR Entscheidung: Karte geändert Enzo Barrenechea (Benfica Lissabon).
22'
Das Spiel ist unterbrochen (Benfica Lissabon). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
21'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Aarhus GF.
19'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Benfica Lissabon ist 0:1. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Alexander Bah mit einer Flanke.
18'
Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Mouhammade Camara (Aarhus GF).
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15'
Ball abgeblockt. Mikael Anderson (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tobias Bech.
13'
Foul von Enzo Barrenechea (Benfica Lissabon).
13'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Handspiel von Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon).
11'
Vorbeigeschossen. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
11'
Vorbeigeschossen. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vangelis Pavlidis.
7'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) trifft den linken Pfosten per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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6'
Alexander Bah (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Janni Serra (Aarhus GF).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aarhus GF und Benfica Lissabon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.