Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Benfica Lissabon ist 0:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Benfica Lissabon ist 0:2.
94'
Vorbeigeschossen. Strahinja Pavlovic (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Christian Pulisic mit einer Flanke nach einer Ecke.
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94'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Gianluca Prestianni.
94'
Ball abgeblockt. Mario Gila (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Pulisic.
92'
Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon).
91'
Foul von Alexis Saelemaekers (AC Mailand).
91'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
90'
Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel Benfica Lissabon. Samuel Dahl kommt für Souffian El Karouani.
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88'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon).
86'
Foul von Alexis Saelemaekers (AC Mailand).
86'
Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Vorbeigeschossen. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von João Palhinha mit einem langen Ball nach einem Konter.
84'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Alexis Saelemaekers (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Leandro Barreiro (Benfica Lissabon).
84'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vangelis Pavlidis.
83'
Ball abgeblockt. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
82'
Foul von Adrien Rabiot (AC Mailand).
82'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Samuel Chukwueze mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Anatoliy Trubin.
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81'
Ball pariert. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alexis Saelemaekers.
80'
Wechsel Benfica Lissabon. Vangelis Pavlidis kommt für Jhon Durán.
80'
Wechsel Benfica Lissabon. Andreas Schjelderup kommt für Jakub Kaminski.
79'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
79'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon).
75'
Abseits Benfica Lissabon. Jhon Durán spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jakub Kaminski im Abseits.
74'
Vorbeigeschossen. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
73'
Wechsel AC Mailand. Adrien Rabiot kommt für Ardon Jashari.
73'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Araújo.
73'
Ball abgeblockt. Strahinja Pavlovic (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Chukwueze.
70'
Wechsel Benfica Lissabon. Gianluca Prestianni kommt für Heorhiy Sudakov.
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70'
Wechsel Benfica Lissabon. Leandro Barreiro kommt für Fredrik Aursnes.
70'
Vorbeigeschossen. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
69'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Banjaqui.
67'
Ball abgeblockt. Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jakub Kaminski.
65'
Ardon Jashari (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon).
64'
Das Spiel läuft wieder.
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63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Anatoliy Trubin (Benfica Lissabon).
62'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
62'
Anatoliy Trubin (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball pariert. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alexis Saelemaekers.
61'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Araújo.
61'
Foul von Yunus Musah (AC Mailand).
61'
Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Koni De Winter (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon).
59'
Vorbeigeschossen. Yunus Musah (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samuel Chukwueze.
59'
Alexis Saelemaekers (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Alessandro Circati (Benfica Lissabon).
57'
Wechsel AC Mailand. Alexis Saelemaekers kommt für Davide Bartesaghi.
57'
Wechsel AC Mailand. Diego Moreira kommt für Alphadjo Cisse.
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57'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
57'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Araújo.
53'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Benfica Lissabon ist 0:2. Jakub Kaminski (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Souffian El Karouani mit einer Flanke.
53'
Ball abgeblockt. Jakub Kaminski (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
50'
Vorbeigeschossen. Koni De Winter (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
50'
Ball abgeblockt. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ardon Jashari.
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50'
Handspiel von Alphadjo Cisse (AC Mailand).
49'
Vorbeigeschossen. Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
48'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
48'
João Palhinha (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel AC Mailand. Mario Gila kommt für Filippo Terracciano.
45'
Wechsel AC Mailand. Christian Pulisic kommt für Omari Hutchinson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Benfica Lissabon ist 0:1.
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47'
Filippo Terracciano (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon).
46'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
46'
Jakub Kaminski (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Davide Bartesaghi.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Omari Hutchinson (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samuel Chukwueze.
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41'
Vorbeigeschossen. Ardon Jashari (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Yunus Musah.
39'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Jhon Durán.
37'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Koni De Winter (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Jhon Durán (Benfica Lissabon).
36'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Davide Bartesaghi mit einer Flanke.
35'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Alessandro Circati (Benfica Lissabon).
28'
Abseits Benfica Lissabon. Heorhiy Sudakov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dodi Lukébakio im Abseits.
27'
Ball pariert. Filippo Terracciano (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Yunus Musah.
26'
Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Samuel Chukwueze (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Souffian El Karouani (Benfica Lissabon).
24'
Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
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20'
Foul von Omari Hutchinson (AC Mailand).
20'
João Palhinha (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Circati.
16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Benfica Lissabon ist 0:1. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Jakub Kaminski mit einem langen Ball.
15'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daniel Banjaqui mit einem langen Ball.
13'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Banjaqui.
11'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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11'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
11'
Jakub Kaminski (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Davide Bartesaghi mit einer Flanke nach einer Ecke.
10'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Aursnes.
8'
Foul von Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon).
8'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Abseits Benfica Lissabon. Souffian El Karouani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jakub Kaminski im Abseits.
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4'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Koni De Winter.
4'
Ball abgeblockt. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jakub Kaminski.
1'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
1'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Mailand und Benfica Lissabon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.