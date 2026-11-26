Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 2:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 2:4.
93'
Jari De Busser (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Matej Jurásek (AC Sparta Prag).
93'
Vorbeigeschossen. Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
93'
Ball pariert. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
92'
Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Foul von Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).
92'
Matyás Vojta (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag).
88'
Jari De Busser (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Matyás Vojta (AC Sparta Prag).
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87'
Wechsel AZ Alkmaar. Rion Ichihara kommt für Calvin Stengs.
86'
Abseits AC Sparta Prag. Ebrima Singhateh spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matyás Vojta im Abseits.
86'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Peer Koopmeiners.
85'
Wechsel AC Sparta Prag. Matyás Vojta kommt für Viktor Vitályos.
84'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 2:4. Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Calvin Stengs mit einem langen Ball nach einem Konter.
80'
Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag).
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79'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Wesley Hoedt.
79'
Vorbeigeschossen. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matej Jurásek mit einer Flanke.
77'
Wechsel AZ Alkmaar. Seiya Maikuma kommt für Denso Kasius.
76'
Vorbeigeschossen. Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jaroslav Zeleny mit einer Flanke.
75'
Foul von Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar).
75'
Viktor Vitályos (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 2:3. Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
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72'
Vorbeigeschossen. Jaroslav Zeleny (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Roman Macek.
71'
Wechsel AC Sparta Prag. Matej Jurásek kommt für Jonatan Braut Brunes.
71'
Wechsel AC Sparta Prag. Roman Macek kommt für Andy Irving.
70'
Vorbeigeschossen. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mees de Wit.
68'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 2:2. Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Dave Kwakman.
67'
Ki-Jana Hoever (AC Sparta Prag) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Sivert Mannsverk.
66'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Andy Irving (AC Sparta Prag).
65'
Vorbeigeschossen. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Peer Koopmeiners nach einer Standardsituation.
64'
Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ki-Jana Hoever (AC Sparta Prag).
64'
Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte.
64'
Foul von Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar).
64'
Sivert Mannsverk (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Wechsel AC Sparta Prag. Ebrima Singhateh kommt für Josimar Alcócer.
60'
Ball abgeblockt. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
58'
Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
58'
John Mercado (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel AZ Alkmaar. Ayoub Oufkir kommt für Valdemar Byskov.
56'
Wechsel AZ Alkmaar. Ro-Zangelo Daal kommt für Wassim Bouziane.
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56'
Wechsel AZ Alkmaar. Dave Kwakman kommt für Wouter Goes.
55'
Vorbeigeschossen. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonatan Braut Brunes mit einem langen Ball nach einem Konter.
54'
Ball abgeblockt. Wassim Bouziane (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jordy Clasie.
53'
Foul von Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar).
53'
Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 2:1. Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Wassim Bouziane.
50'
Vorbeigeschossen. Jordy Clasie (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bendegúz Kovács.
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50'
Ball abgeblockt. Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ball abgeblockt. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag).
47'
Ball pariert. Denso Kasius (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Wassim Bouziane.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ball pariert. Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Valdemar Byskov mit einer Flanke.
44'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Denso Kasius (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Josimar Alcócer (AC Sparta Prag).
43'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
43'
Patrik Vydra (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag).
38'
Patrik Vydra (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
38'
Vorbeigeschossen. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrik Vydra.
37'
Ball abgeblockt. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jaroslav Zeleny.
36'
Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Sivert Mannsverk (AC Sparta Prag).
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34'
Ball pariert. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jaroslav Zeleny.
29'
Vorbeigeschossen. Denso Kasius (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
27'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 2:0. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Jonatan Braut Brunes.
26'
Vorbeigeschossen. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrik Vydra.
26'
Vorbeigeschossen. Andy Irving (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
25'
Abseits AZ Alkmaar. Jari De Busser spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wassim Bouziane im Abseits.
23'
Vorbeigeschossen. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jordy Clasie.
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22'
Foul von Wassim Bouziane (AZ Alkmaar).
22'
John Mercado (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball abgeblockt. Calvin Stengs (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wesley Hoedt.
19'
Foul von Josimar Alcócer (AC Sparta Prag).
19'
Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball abgeblockt. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andy Irving.
17'
Foul von Ki-Jana Hoever (AC Sparta Prag).
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17'
Wassim Bouziane (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball abgeblockt. Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valdemar Byskov.
15'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Wouter Goes (AZ Alkmaar).
14'
Jaroslav Zeleny (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar).
13'
Foul von Sivert Mannsverk (AC Sparta Prag).
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13'
Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wassim Bouziane.
7'
Ball abgeblockt. Wassim Bouziane (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mees de Wit.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar ist 1:0. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von John Mercado mit einer Flanke.
4'
Ball pariert. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Patrik Vydra.
3'
Vorbeigeschossen. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
3'
Ball abgeblockt. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Sparta Prag und AZ Alkmaar.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.