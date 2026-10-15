Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Lillestrøm SK ist 1:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Lillestrøm SK ist 1:1.
95'
Ball pariert. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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93'
Henrik Melland (Lillestrøm SK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Lillestrøm SK ist 1:1. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gustav Nordh.
91'
Ball abgeblockt. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Sochurek.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Ball pariert. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonatan Braut Brunes.
87'
Vorbeigeschossen. Henrik Melland (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ylldren Ibrahimaj.
86'
Foul von Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag).
86'
Stian Kristiansen (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Lars Ranger (Lillestrøm SK).
85'
Vorbeigeschossen. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Lars Ranger nach einem Konter.
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85'
Wechsel AC Sparta Prag. Santiago Eneme kommt für Andy Irving.
81'
Vorbeigeschossen. Andy Irving (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Roman Macek.
80'
Vorbeigeschossen. Frederik Elkær (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Filip Ottosson.
80'
Ball abgeblockt. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Lehne Olsen.
79'
Vorbeigeschossen. Viktor Vitályos (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andy Irving mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
78'
Hugo Sochurek (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Filip Ottosson (Lillestrøm SK).
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77'
Roman Macek (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Roman Macek (AC Sparta Prag).
77'
Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm SK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Pontus Dahlberg.
75'
Ball pariert. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
73'
Wechsel Lillestrøm SK. Gustav Nordh kommt für Vá.
73'
Wechsel Lillestrøm SK. Frederik Elkær kommt für Yaw Paintsil aufgrund einer Verletzung.
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73'
Das Spiel läuft wieder.
72'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yaw Paintsil (Lillestrøm SK).
72'
Abseits Lillestrøm SK. Eric Kitolano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thomas Lehne Olsen im Abseits.
70'
Wechsel Lillestrøm SK. Henrik Melland kommt für Gustav Nyheim.
70'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Lars Ranger (Lillestrøm SK).
70'
Ball pariert. Hugo Sochurek (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John Mercado.
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68'
Ball abgeblockt. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Sochurek.
66'
Ecke Lillestrøm SK. Die Ecke wurde verursacht von Adam Sevínsky.
65'
Wechsel Lillestrøm SK. Thomas Lehne Olsen kommt für Fredrik Gulbrandsen.
65'
Wechsel Lillestrøm SK. Eric Kitolano kommt für Daniel Bassi.
62'
Foul von Josimar Alcócer (AC Sparta Prag).
62'
Lars Ranger (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Das Spiel läuft wieder.
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61'
Wechsel AC Sparta Prag. Ki-Jana Hoever kommt für Martin Suchomel.
61'
Wechsel AC Sparta Prag. John Mercado kommt für Matej Jurásek.
61'
Wechsel AC Sparta Prag. Roman Macek kommt für Sivert Mannsverk aufgrund einer Verletzung.
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sivert Mannsverk (AC Sparta Prag).
59'
Foul von Matej Jurásek (AC Sparta Prag).
59'
Yaw Paintsil (Lillestrøm SK) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Lillestrøm SK ist 1:0. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Jonatan Braut Brunes.
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55'
Jakub Surovcík (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm SK).
51'
Foul von Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag).
51'
Ruben Gabrielsen (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Josimar Alcócer (AC Sparta Prag).
51'
Lars Ranger (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Das Spiel läuft wieder.
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46'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Sparta Prag).
45'
Wechsel AC Sparta Prag. Josimar Alcócer kommt für Ebrima Singhateh.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Lillestrøm SK ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm SK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vá.
44'
Foul von Andy Irving (AC Sparta Prag).
44'
Vá (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Gustav Nyheim.
41'
Foul von Matej Jurásek (AC Sparta Prag).
41'
Yaw Paintsil (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag).
40'
Lars Ranger (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Hugo Sochurek (AC Sparta Prag).
39'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Yaw Paintsil.
35'
Ball pariert. Tobias Guddal (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matej Jurásek mit einer Flanke.
34'
Hugo Sochurek (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Filip Ottosson (Lillestrøm SK).
30'
Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte.
30'
Foul von Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag).
30'
Lars Ranger (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Matej Jurásek (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Gustav Nyheim (Lillestrøm SK).
28'
Ball abgeblockt. Andy Irving (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ebrima Singhateh.
26'
Abseits Lillestrøm SK. Filip Ottosson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Bassi im Abseits.
24'
Ball pariert. Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hugo Sochurek.
20'
Vorbeigeschossen. Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tobias Guddal mit dem Kopf.
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18'
Martin Suchomel (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Foul von Martin Suchomel (AC Sparta Prag).
18'
Gustav Nyheim (Lillestrøm SK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Abseits AC Sparta Prag. Viktor Vitályos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ebrima Singhateh im Abseits.
16'
Viktor Vitályos (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Daniel Bassi (Lillestrøm SK).
13'
Vorbeigeschossen. Adam Sevínsky (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Andy Irving mit einer Flanke nach einer Ecke.
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13'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Lars Ranger.
12'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Lars Ranger.
10'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Yaw Paintsil.
7'
Foul von Lars Ranger (Lillestrøm SK).
7'
Ebrima Singhateh (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Martin Suchomel (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Foul von Yaw Paintsil (Lillestrøm SK).
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3'
Matej Jurásek (AC Sparta Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Sparta Prag und Lillestrøm SK.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.