AFC Sunderland

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sunderland und Dinamo Zagreb ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sunderland und Dinamo Zagreb ist 0:2.
94'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Pérez Vinlöf.
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92'
Granit Xhaka (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb).
91'
Vorbeigeschossen. Noah Sadiki (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Trai Hume (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb).
84'
Noah Sadiki (Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
83'
Foul von Noah Sadiki (Sunderland).
83'
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball pariert. Malick Fofana (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noah Sadiki.
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80'
Wechsel Dinamo Zagreb. Arbër Hoxha kommt für Mislav Orsic.
80'
Wechsel Dinamo Zagreb. Matteo Pérez Vinlöf kommt für Bruno Goda.
80'
Foul von Nilson Angulo (Sunderland).
80'
Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball abgeblockt. Enzo Le Fée (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Trai Hume.
76'
Ball pariert. Granit Xhaka (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
75'
Foul von Enzo Le Fée (Sunderland).
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75'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Goda.
70'
Wechsel Dinamo Zagreb. Smail Prevljak kommt für Dion Beljo.
70'
Vorbeigeschossen. Brian Brobbey (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Enzo Le Fée mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
69'
Trai Hume (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
69'
Das Spiel läuft wieder.
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67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Kotarski (Dinamo Zagreb).
67'
Ball pariert. Brian Brobbey (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Granit Xhaka mit einer Flanke.
66'
Enzo Le Fée (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb).
65'
Noah Sadiki (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Mateo Lisica (Dinamo Zagreb).
64'
Wechsel Dinamo Zagreb. Luka Ivanusec kommt für Luka Stojkovic.
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64'
Wechsel Sunderland. Brian Brobbey kommt für Wilson Isidor.
62'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Goda.
60'
Ball pariert. Enzo Le Fée (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
60'
Nilson Angulo (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Bruno Goda (Dinamo Zagreb).
59'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mateo Lisica nach einem Konter.
58'
Kevin Danso (Sunderland) trifft die Latte mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, nach einer Standardsituation.
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58'
Reinildo Mandava (Sunderland) trifft den linken Pfosten per Kopf links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Granit Xhaka mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
57'
Granit Xhaka (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
56'
Vorbeigeschossen. Wilson Isidor (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malick Fofana.
55'
Trai Hume (Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Trai Hume (Sunderland).
55'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Kacavenda.
55'
Ball abgeblockt. Trai Hume (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Ball abgeblockt. Malick Fofana (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Moris Valincic.
52'
Nilson Angulo (Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Bruno Goda (Dinamo Zagreb).
50'
Foul von Granit Xhaka (Sunderland).
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50'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Omar Alderete (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
49'
Abseits Sunderland. Nilson Angulo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilson Isidor im Abseits.
47'
VAR Entscheidung: Kein Tor Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb.
47'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Wilson Isidor (Sunderland) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
47'
Abseits Sunderland. Granit Xhaka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilson Isidor im Abseits.
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46'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Malick Fofana (Sunderland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
45'
Wechsel Sunderland. Trai Hume kommt für Thomas Meunier.
45'
Wechsel Sunderland. Noah Sadiki kommt für Jules Ahoka.
45'
Wechsel Sunderland. Enzo Le Fée kommt für Chris Rigg.
45'
Wechsel Sunderland. Reinildo Mandava kommt für Dayann Méthalie.
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45'
Wechsel Dinamo Zagreb. Stjepan Radeljic kommt für Sergi Domínguez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sunderland und Dinamo Zagreb ist 0:2.
48'
Granit Xhaka (Sunderland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
46'
Das Spiel läuft wieder.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Josip Misic (Dinamo Zagreb).
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43'
Vorbeigeschossen. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
42'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Dayann Méthalie.
39'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Sunderland und Dinamo Zagreb ist 0:2. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Luka Stojkovic mit einem Steilpass.
38'
Ball pariert. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bruno Goda.
36'
Kevin Danso (Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Kevin Danso (Sunderland).
36'
Moris Valincic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Nilson Angulo (Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Bruno Goda (Dinamo Zagreb).
31'
Ball pariert. Wilson Isidor (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Chris Rigg.
30'
Nilson Angulo (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Bruno Goda (Dinamo Zagreb).
28'
Granit Xhaka (Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Das Spiel läuft wieder.
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27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Josip Misic (Dinamo Zagreb).
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Granit Xhaka (Sunderland).
27'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Granit Xhaka (Sunderland).
25'
Niko Galesic (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Nilson Angulo (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
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24'
Ball abgeblockt. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Stojkovic.
22'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sunderland und Dinamo Zagreb ist 0:1. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Ecke.
22'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Granit Xhaka.
22'
Ball abgeblockt. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moris Valincic mit einer Flanke.
21'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wilson Isidor (Sunderland).
20'
Ball abgeblockt. Thomas Meunier (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin Danso.
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19'
Jules Ahoka (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
17'
Vorbeigeschossen. Wilson Isidor (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nilson Angulo mit einer Flanke.
16'
Foul von Moris Valincic (Dinamo Zagreb).
16'
Malick Fofana (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ball pariert. Jules Ahoka (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Chris Rigg mit einer Flanke.
9'
Vorbeigeschossen. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Josip Misic nach einer Ecke.
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9'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Meunier.
8'
Bruno Goda (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Nilson Angulo (Sunderland).
7'
Abseits Sunderland. Granit Xhaka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilson Isidor im Abseits.
5'
Ball pariert. Wilson Isidor (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Thomas Meunier.
2'
Vorbeigeschossen. Josip Misic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
1'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Jules Ahoka (Sunderland).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sunderland und Dinamo Zagreb.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.