Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sunderland und Jagiellonia Bialystok SSA ist 1:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sunderland und Jagiellonia Bialystok SSA ist 1:1.
93'
Vorbeigeschossen. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jesús Imaz mit einem langen Ball nach einem Konter.
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92'
Handspiel von Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok SSA).
91'
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Thomas Meunier (Sunderland).
91'
Ball pariert. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Slawomir Abramowicz mit einem langen Ball.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Reinildo Mandava (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
90'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Norbert Wojtuszek.
89'
Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Nilson Angulo (Sunderland).
87'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Ousmane Sow kommt für Kamil Józwiak.
87'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Sergio Lozano kommt für Eryk Kozlowski.
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86'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Jules Ahoka (Sunderland).
84'
Foul von Luke O'Nien (Sunderland).
84'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Taras Romanczuk.
82'
Ball abgeblockt. Nilson Angulo (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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81'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Kamil Józwiak.
81'
Ball abgeblockt. Jules Ahoka (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Ball abgeblockt. Wilson Isidor (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chris Rigg mit einer Flanke.
79'
Ball pariert. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kamil Józwiak.
78'
Foul von Wilson Isidor (Sunderland).
78'
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Sunderland. Wilson Isidor kommt für Tymur Tutierov.
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77'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Jeremy Agbonifo kommt für Kajetan Szmyt.
76'
Ball pariert. Chris Rigg (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Chemsdine Talbi.
74'
Foul von Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA).
74'
Jules Ahoka (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Thomas Meunier (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
74'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Yuki Kobayashi.
72'
Foul von Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok SSA).
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72'
Nilson Angulo (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Kevin Danso (Sunderland).
68'
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Kevin Danso (Sunderland).
67'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Ball pariert. Malick Fofana (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten.
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66'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Norbert Wojtuszek kommt für Rodrigo Conceição.
65'
Wechsel Jagiellonia Bialystok SSA. Jesús Imaz kommt für Anders Klynge.
65'
Wechsel Sunderland. Chemsdine Talbi kommt für Enzo Le Fée.
64'
Jules Ahoka (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA).
61'
Vorbeigeschossen. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Anders Klynge mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Robin Roefs.
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60'
Ball pariert. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
52'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sunderland und Jagiellonia Bialystok SSA ist 1:1. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte.
50'
Handspiel von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
49'
Gefährliches Spiel von Malick Fofana (Sunderland).
49'
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Kevin Danso (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Gefährliches Spiel von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
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47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sunderland und Jagiellonia Bialystok SSA ist 1:0. Tymur Tutierov (Sunderland) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Enzo Le Fée.
46'
Jules Ahoka (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA).
45'
Wechsel Sunderland. Jules Ahoka kommt für Noah Sadiki.
45'
Wechsel Sunderland. Thomas Meunier kommt für Trai Hume.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sunderland und Jagiellonia Bialystok SSA ist 0:0.
47'
Vorbeigeschossen. Trai Hume (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Noah Sadiki.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Luke O'Nien (Sunderland).
45'
Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
40'
Handspiel von Chris Rigg (Sunderland).
40'
Ball abgeblockt. Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anders Klynge.
40'
Vorbeigeschossen. Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
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39'
Wechsel Sunderland. Luke O'Nien kommt für Omar Alderete aufgrund einer Verletzung.
37'
Chris Rigg (Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Chris Rigg (Sunderland).
37'
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Omar Alderete (Sunderland).
36'
Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Noah Sadiki (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA).
30'
Vorbeigeschossen. Reinildo Mandava (Sunderland) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chris Rigg mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Yuki Kobayashi.
30'
Ball abgeblockt. Nilson Angulo (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Le Fée.
29'
Vorbeigeschossen. Trai Hume (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Enzo Le Fée.
28'
Kevin Danso (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok SSA).
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23'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Reinildo Mandava.
22'
Foul von Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA).
22'
Malick Fofana (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Tymur Tutierov (Sunderland).
18'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Slawomir Abramowicz.
18'
Ball pariert. Malick Fofana (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nilson Angulo.
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17'
Foul von Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA).
17'
Noah Sadiki (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ball abgeblockt. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Conceição mit einer Flanke.
14'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Vital.
14'
Vorbeigeschossen. Tymur Tutierov (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Enzo Le Fée.
12'
Foul von Tymur Tutierov (Sunderland).
12'
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Ball abgeblockt. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anders Klynge.
8'
Vorbeigeschossen. Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok SSA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
8'
Ecke Jagiellonia Bialystok SSA. Die Ecke wurde verursacht von Noah Sadiki.
6'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Vital.
6'
Ball pariert. Enzo Le Fée (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nilson Angulo.
4'
Foul von Noah Sadiki (Sunderland).
4'
Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok SSA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Ball abgeblockt. Chris Rigg (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sunderland und Jagiellonia Bialystok SSA.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.