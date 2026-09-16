Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag ist 1:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag ist 1:4.
92'
Foul von Matyás Vojta (AC Sparta Prag).
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92'
Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Martin Suchomel (AC Sparta Prag).
92'
Armen Ambartsumyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Matyás Vojta (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Foul von Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag).
88'
João Bravim (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Alexandros Malis.
88'
Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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88'
Matej Jurásek (AC Sparta Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia).
87'
Handspiel von Josimar Alcócer (AC Sparta Prag).
86'
Patrik Vydra (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia).
85'
Vorbeigeschossen. Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Franca.
84'
Matyás Vojta (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia).
81'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Alexandros Malis.
80'
Patrik Vydra (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia).
80'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Arayik Eloyan kommt für Sandro Lima.
80'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Armen Ambartsumyan kommt für Zidane Banjaqui.
80'
Wechsel AC Sparta Prag. Jaroslav Zeleny kommt für Matej Rynes.
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79'
Abseits AC Sparta Prag. Roman Macek spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matyás Vojta im Abseits.
75'
Abseits FC Ararat-Armenia. Karen Muradyan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franca im Abseits.
75'
Foul von Josimar Alcócer (AC Sparta Prag).
75'
Junior Julio (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Zhirayr Shaghoyan kommt für Artur Serobyan.
72'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Juan Balanta kommt für Hugo Oliveira.
71'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag ist 1:4. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Matej Jurásek mit einer Flanke.
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71'
Foul von Andy Irving (AC Sparta Prag).
71'
Franca (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ball pariert. Martin Suchomel (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matyás Vojta.
70'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Alexandros Malis.
70'
Ball abgeblockt. Andy Irving (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josimar Alcócer.
69'
Wechsel AC Sparta Prag. Matej Jurásek kommt für John Mercado.
69'
Wechsel AC Sparta Prag. Andy Irving kommt für Adam Karabec.
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68'
Foul von John Mercado (AC Sparta Prag).
68'
Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Roman Macek (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Sandro Lima (FC Ararat-Armenia).
67'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Franca (FC Ararat-Armenia).
66'
Vorbeigeschossen. Franca (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Alexandros Malis nach einem Konter.
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65'
Foul von Patrik Vydra (AC Sparta Prag).
65'
Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Josimar Alcócer (AC Sparta Prag).
64'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Matyás Vojta (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia).
63'
Foul von Matyás Vojta (AC Sparta Prag).
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63'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Vorbeigeschossen. Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adam Karabec mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Wilson.
62'
Ball abgeblockt. Patrik Vydra (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josimar Alcócer.
61'
Wechsel AC Sparta Prag. Matyás Vojta kommt für Jonatan Braut Brunes.
61'
Wechsel AC Sparta Prag. Patrik Vydra kommt für Hugo Sochurek.
60'
Foul von Roman Macek (AC Sparta Prag).
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60'
Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Matej Rynes (AC Sparta Prag).
60'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Martin Suchomel (AC Sparta Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia).
59'
Foul von John Mercado (AC Sparta Prag).
59'
Franca (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Ball abgeblockt. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Sochurek.
58'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Franca kommt für Benny.
56'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia).
55'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag ist 1:3. Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Sandro Lima nach einer Ecke.
54'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Matej Rynes.
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54'
Ball abgeblockt. Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Artur Serobyan.
53'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag ist 0:3. John Mercado (AC Sparta Prag) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Josimar Alcócer.
51'
Foul von Loïc Mbe Soh (AC Sparta Prag).
51'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Abseits AC Sparta Prag. Adam Karabec spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josimar Alcócer im Abseits.
49'
Roman Macek (AC Sparta Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia).
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48'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Sparta Prag).
48'
Ball abgeblockt. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Sochurek.
47'
Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia).
46'
Martin Suchomel (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Benny (FC Ararat-Armenia).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag ist 0:2.
46'
Foul von Tobias Guddal (AC Sparta Prag).
46'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Roman Macek mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Vorbeigeschossen. Junior Julio (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Artur Serobyan.
41'
Foul von Adam Karabec (AC Sparta Prag).
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41'
Benny (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Junior Julio.
38'
Vorbeigeschossen. Benny (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hugo Oliveira nach einem Konter.
36'
Abseits FC Ararat-Armenia. Hugo Oliveira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zidane Banjaqui im Abseits.
34'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Edgar Grigoryan.
32'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Junior Julio.
29'
Foul von Matej Rynes (AC Sparta Prag).
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29'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia).
29'
Roman Macek (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Tobias Guddal (AC Sparta Prag).
28'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Karen Muradyan.
27'
Vorbeigeschossen. Tobias Guddal (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jonatan Braut Brunes mit dem Kopf nach einer Ecke.
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26'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Alexandros Malis.
26'
Ball abgeblockt. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Sochurek.
26'
Ball abgeblockt. Matej Rynes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Hugo Sochurek (AC Sparta Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Junior Julio (FC Ararat-Armenia).
24'
Vorbeigeschossen. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Zidane Banjaqui.
22'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag ist 0:2. Tobias Guddal (AC Sparta Prag) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts nach einer Ecke.
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22'
Vorbeigeschossen. Hugo Sochurek (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
21'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Edgar Grigoryan.
21'
Vorbeigeschossen. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matej Rynes mit einer Flanke.
21'
Ball abgeblockt. Matej Rynes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag ist 0:1. Tobias Guddal (AC Sparta Prag) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Adam Karabec mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Wilson.
19'
Ball abgeblockt. Adam Karabec (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Suchomel.
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18'
Vorbeigeschossen. Matej Rynes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
15'
Ball pariert. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Adam Karabec.
13'
Vorbeigeschossen. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Standardsituation.
13'
John Mercado (AC Sparta Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia).
11'
Vorbeigeschossen. Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Benny.
10'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) trifft den linken Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Hugo Oliveira mit einer Flanke.
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9'
Ball abgeblockt. Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Artur Serobyan mit einer Flanke.
9'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von John Mercado.
9'
Ball abgeblockt. Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Ball pariert. Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zidane Banjaqui.
8'
Das Spiel läuft wieder.
8'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Sparta Prag).
7'
Ball abgeblockt. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Roman Macek mit einem langen Ball.
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6'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Edgar Grigoryan.
5'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Edgar Grigoryan.
4'
Vorbeigeschossen. Hugo Sochurek (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jonatan Braut Brunes.
3'
Tobias Guddal (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Benny (FC Ararat-Armenia).
3'
Foul von Martin Suchomel (AC Sparta Prag).
3'
Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Ball abgeblockt. Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Ararat-Armenia und AC Sparta Prag.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.