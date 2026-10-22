Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AZ Alkmaar ist 0:4.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AZ Alkmaar ist 0:4.
92'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Oliveira.
Werbung
91'
Abseits FC Ararat-Armenia. Karen Muradyan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Artur Serobyan im Abseits.
91'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Schouten.
91'
Ball abgeblockt. Franca (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Benny.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
90'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Peer Koopmeiners.
90'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Jari De Busser.
90'
Ball pariert. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
89'
Foul von Lewis Schouten (AZ Alkmaar).
89'
Arayik Eloyan (FC Ararat-Armenia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Denso Kasius (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Dave Kwakman.
85'
Vorbeigeschossen. Franca (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
Werbung
84'
Vorbeigeschossen. Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
84'
Foul von Weslley Patati (AZ Alkmaar).
84'
Benny (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Mees de Wit (AZ Alkmaar).
81'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Weslley Patati (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Benny (FC Ararat-Armenia).
Werbung
80'
Wechsel AZ Alkmaar. Hessel de Wit kommt für Valdemar Byskov.
80'
Wechsel AZ Alkmaar. Rion Ichihara kommt für Wesley Hoedt.
79'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AZ Alkmaar ist 0:4. Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Weslley Patati mit einer Flanke.
78'
Handspiel von Lewis Schouten (AZ Alkmaar).
76'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AZ Alkmaar ist 0:3. Weslley Patati (AZ Alkmaar) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
76'
Foul von Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).
76'
Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
75'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
75'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Franca kommt für Zhirayr Shaghoyan.
73'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Bruno Pereira kommt für Edgar Grigoryan.
73'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Arayik Eloyan kommt für Sandro Lima.
73'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Benny kommt für Juan Balanta.
70'
Ball pariert. Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mees de Wit.
Werbung
69'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von João Bravim.
69'
Ball pariert. Weslley Patati (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mees de Wit mit einer Flanke.
67'
Foul von Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).
67'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel AZ Alkmaar. Denso Kasius kommt für Seiya Maikuma.
65'
Wechsel AZ Alkmaar. Mexx Meerdink kommt für Bendegúz Kovács.
65'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jari De Busser (AZ Alkmaar).
63'
Ball pariert. Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Edgar Grigoryan.
62'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Jari De Busser.
62'
Ball pariert. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Karen Muradyan.
60'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Juan Balanta.
57'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Karen Muradyan kommt für Armen Ambartsumyan.
55'
Vorbeigeschossen. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Juan Balanta.
Werbung
55'
Ball pariert. Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
54'
Foul von Valdemar Byskov (AZ Alkmaar).
54'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan.
53'
Foul von Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).
53'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Lewis Schouten (AZ Alkmaar).
Werbung
52'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball pariert. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal mit einer Flanke.
51'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Carlier.
51'
Ball pariert. Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
50'
Ball pariert. Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
48'
Foul von Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).
48'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
47'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Juan Balanta (FC Ararat-Armenia).
46'
Vorbeigeschossen. Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
45'
Wechsel AZ Alkmaar. Ro-Zangelo Daal kommt für Ayoub Oufkir.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AZ Alkmaar ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Armen Ambartsumyan (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
44'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Armen Ambartsumyan (FC Ararat-Armenia).
43'
Vorbeigeschossen. Dave Kwakman (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bendegúz Kovács.
40'
Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia).
38'
Handspiel von Sandro Lima (FC Ararat-Armenia).
38'
Ball abgeblockt. Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
38'
Foul von Dave Kwakman (AZ Alkmaar).
38'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung João Bravim (FC Ararat-Armenia).
35'
Foul von Mees de Wit (AZ Alkmaar).
35'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Bendegúz Kovács mit einem Steilpass.
Werbung
33'
Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Armen Ambartsumyan (FC Ararat-Armenia).
31'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Carlier.
30'
Foul von Seiya Maikuma (AZ Alkmaar).
30'
Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AZ Alkmaar ist 0:2. Weslley Patati (AZ Alkmaar) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Seiya Maikuma.
23'
Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
23'
Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia).
21'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Ararat-Armenia und AZ Alkmaar ist 0:1. Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben rechts.
20'
Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Maxence Carlier (FC Ararat-Armenia).
18'
Foul von Dave Kwakman (AZ Alkmaar).
18'
Maxence Carlier (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
17'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sandro Lima (FC Ararat-Armenia).
17'
Vorbeigeschossen. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dave Kwakman nach einer Standardsituation.
16'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Armen Ambartsumyan (FC Ararat-Armenia).
16'
Ball abgeblockt. Weslley Patati (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayoub Oufkir.
12'
Vorbeigeschossen. Lewis Schouten (AZ Alkmaar) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mees de Wit mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
12'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Edgar Grigoryan.
9'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Schouten.
6'
Abseits FC Ararat-Armenia. Alexandros Malis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sandro Lima im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Ararat-Armenia und AZ Alkmaar.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.