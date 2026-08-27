Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ararat-Armenia und CS Universitatea Craiova ist 0:0.
46'
Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung João Bravim (Ararat-Armenia).
41'
Vorbeigeschossen. Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Carlos Mora mit einer Flanke.
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39'
Anzor Mekvabishvili (CS Universitatea Craiova) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Karen Muradyan (Ararat-Armenia).
36'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Wilson.
31'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Karen Muradyan.
29'
Vorbeigeschossen. Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Stefan Baiaram.
29'
Vorbeigeschossen. Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau.
28'
Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Karen Muradyan (Ararat-Armenia).
26'
Ball pariert. Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tudor Baluta.
23'
Foul von Benny (Ararat-Armenia).
23'
Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicusor Bancu mit einer Flanke.
21'
Vorbeigeschossen. Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Carlos Mora nach einer Ecke.
21'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von João Bravim.
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18'
Foul von Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova).
18'
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Carlos Mora (CS Universitatea Craiova).
17'
Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Abseits CS Universitatea Craiova. Tudor Baluta spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stefan Baiaram im Abseits.
15'
Vorbeigeschossen. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Zidane Banjaqui.
11'
Ball abgeblockt. Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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11'
Ball pariert. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tudor Baluta.
7'
Vorbeigeschossen. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Zidane Banjaqui.
6'
Foul von Carlos Mora (CS Universitatea Craiova).
6'
Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits CS Universitatea Craiova. Oleksandr Romanchuk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Assad Al Hamlawi im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ararat-Armenia und CS Universitatea Craiova.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.