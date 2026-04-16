Ticker | Aston Villa - FC Bologna | Viertelfinale UEFA Europa League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Bologna ist 4:0.
90'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Bologna ist 4:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
89'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Bologna ist 4:0. Ezri Konsa (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Tammy Abraham nach einer Ecke.
88'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Juan Miranda.
88'
Ball abgeblockt. Leon Bailey (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jadon Sancho.
87'
Ball abgeblockt. Lewis Ferguson (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Miranda mit einer Flanke.
86'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Digne.
86'
Ball abgeblockt. Riccardo Orsolini (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simon Sohm.
82'
Wechsel FC Bologna. Torbjørn Heggem kommt für Nicolò Casale aufgrund einer Verletzung.
81'
Ball pariert. Lucas Digne (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Leon Bailey.
78'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Douglas Luiz (Aston Villa).
78'
Wechsel Aston Villa. Lamare Bogarde kommt für Amadou Onana.
78'
Foul von Simon Sohm (FC Bologna).
78'
Douglas Luiz (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel FC Bologna. Jens Odgaard kommt für Santiago Castro.
74'
Wechsel Aston Villa. Douglas Luiz kommt für Youri Tielemans.
74'
Wechsel Aston Villa. Jadon Sancho kommt für Morgan Rogers.
68'
Ball pariert. Nikola Moro (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Juan Miranda.
65'
Foul von Jonathan Rowe (FC Bologna).
65'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Aston Villa. Tammy Abraham kommt für Ollie Watkins.
64'
Wechsel Aston Villa. Leon Bailey kommt für John McGinn.
62'
Nicolò Casale (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Pau Torres (Aston Villa).
61'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
61'
Ollie Watkins (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Nicolò Casale (FC Bologna).
58'
Morgan Rogers (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Abseits FC Bologna. Santiago Castro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Riccardo Orsolini im Abseits.
56'
Vorbeigeschossen. Santiago Castro (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Juan Miranda mit einer Flanke.
55'
Handspiel von Morgan Rogers (Aston Villa).
54'
Foul von Martin Vitík (FC Bologna).
54'
Ollie Watkins (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Nadir Zortea (FC Bologna).
53'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Juan Miranda (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
52'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Pau Torres.
52'
Ball abgeblockt. Riccardo Orsolini (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Santiago Castro.
50'
Vorbeigeschossen. Santiago Castro (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Simon Sohm.
50'
Nikola Moro (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Amadou Onana (Aston Villa).
49'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Martin Vitík (FC Bologna).
45'
Wechsel FC Bologna. Nadir Zortea kommt für João Mário.
45'
Wechsel FC Bologna. Simon Sohm kommt für Remo Freuler.
45'
Wechsel FC Bologna. Riccardo Orsolini kommt für Federico Bernardeschi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Bologna ist 3:0.
47'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
47'
Ezri Konsa (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Morgan Rogers (Aston Villa).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Martin Vitík.
43'
Foul von João Mário (FC Bologna).
43'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Martin Vitík.
39'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Bologna ist 3:0. Morgan Rogers (Aston Villa) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von John McGinn.
34'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Lucas Digne (Aston Villa).
31'
Ball abgeblockt. Lewis Ferguson (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Vitík mit dem Kopf.
31'
Santiago Castro (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Amadou Onana (Aston Villa).
30'
Ball abgeblockt. Lucas Digne (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Youri Tielemans.
29'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Foul von Federico Bernardeschi (FC Bologna).
29'
Amadou Onana (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Juan Miranda (FC Bologna).
29'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von João Mário (FC Bologna).
28'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Bologna ist 2:0. Emiliano Buendía (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel unten links. Vorbereitet von Lucas Digne.
25'
Elfmeter pariert! Morgan Rogers (Aston Villa) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
23'
VAR Entscheidung: Elfmeter Aston Villa.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Bologna). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
22'
Martin Vitík verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
22'
Ball abgeblockt. Morgan Rogers (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Digne mit einer Flanke.
21'
Ball pariert. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Juan Miranda.
20'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Lucas Digne (Aston Villa).
19'
Ball abgeblockt. Ollie Watkins (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Rogers.
19'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Federico Ravaglia.
19'
Ball pariert. Morgan Rogers (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Amadou Onana mit einem langen Ball.
16'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Bologna ist 1:0. Ollie Watkins (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Morgan Rogers.
15'
Foul von Santiago Castro (FC Bologna).
15'
Youri Tielemans (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Jonathan Rowe (FC Bologna).
14'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ball pariert. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
11'
Foul von Pau Torres (Aston Villa).
11'
Santiago Castro (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Lucas Digne (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
9'
Ball abgeblockt. Jonathan Rowe (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Remo Freuler.
8'
Vorbeigeschossen. Pau Torres (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Morgan Rogers.
7'
Foul von Youri Tielemans (Aston Villa).
7'
Remo Freuler (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Amadou Onana (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Jonathan Rowe (FC Bologna).
5'
Foul von Lucas Digne (Aston Villa).
5'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Pau Torres (Aston Villa).
3'
Santiago Castro (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball abgeblockt. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ollie Watkins.
2'
Foul von John McGinn (Aston Villa).
2'
João Mário (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
1'
Amadou Onana (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aston Villa und FC Bologna.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.