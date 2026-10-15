Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1.
96'
Ball pariert. Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Guy Mizrahi mit einer Flanke.
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95'
Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva).
94'
Das Spiel läuft wieder.
94'
Das Spiel ist unterbrochen (AZ Alkmaar).
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93'
Ball pariert. Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Valdemar Byskov mit einer Flanke.
93'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Guy Mizrahi.
91'
Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Djibril Diop (Hapoel Be'er Sheva).
90'
Vorbeigeschossen. Javon East (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niv Yehoshua mit einer Flanke.
89'
Calvin Stengs (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Pedro Amador (Hapoel Be'er Sheva).
86'
Abseits Hapoel Be'er Sheva. Niv Yehoshua spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javon East im Abseits.
86'
Wechsel AZ Alkmaar. Weslley Patati kommt für Ro-Zangelo Daal.
86'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
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86'
Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Denso Kasius (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Ball pariert. Calvin Stengs (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
81'
Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Javon East (Hapoel Be'er Sheva).
81'
Ball pariert. Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Guy Mizrahi mit einer Flanke.
78'
Calvin Stengs (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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78'
Foul von Calvin Stengs (AZ Alkmaar).
78'
Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Adrián Ugarriza kommt für Igor Zlatanovic.
78'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. João Victor kommt für Zahi Ahmed.
77'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1. Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte unter die Latte.
76'
Wechsel AZ Alkmaar. Mateo Chávez kommt für Mees de Wit.
76'
Wechsel AZ Alkmaar. Mexx Meerdink kommt für Bendegúz Kovács.
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76'
Djibril Diop (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
VAR Entscheidung: Elfmeter AZ Alkmaar.
74'
Elfmeter für AZ Alkmaar. Bendegúz Kovács wurde im Strafraum gefoult.
74'
Djibril Diop verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
70'
Handspiel von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
69'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dave Kwakman (AZ Alkmaar).
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68'
Ball abgeblockt. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niv Yehoshua.
67'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
67'
Javon East (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Mees de Wit (AZ Alkmaar).
66'
Javon East (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball pariert. Dave Kwakman (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Denso Kasius.
63'
Ball pariert. Javon East (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Igor Zlatanovic.
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62'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Niv Yehoshua kommt für Eliel Peretz.
62'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Javon East kommt für Muhammad Abu Rumi.
61'
Wechsel AZ Alkmaar. Calvin Stengs kommt für Ayoub Oufkir.
61'
Wechsel AZ Alkmaar. Denso Kasius kommt für Seiya Maikuma.
60'
Foul von Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar).
60'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Wouter Goes.
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55'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Hapoel Be'er Sheva ist 1:1. Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Zahi Ahmed.
54'
Foul von Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).
54'
Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Miguel Vítor kommt für Idan Nachmias aufgrund einer Verletzung.
52'
Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte.
52'
Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte.
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51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Idan Nachmias (Hapoel Be'er Sheva).
49'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Hapoel Be'er Sheva ist 1:0. Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Valdemar Byskov mit einem Steilpass.
48'
Ball abgeblockt. Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Seiya Maikuma.
46'
Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Hapoel Be'er Sheva ist 0:0.
46'
Foul von Dave Kwakman (AZ Alkmaar).
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46'
Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte.
45'
Foul von Seiya Maikuma (AZ Alkmaar).
45'
Idan Nachmias (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ball abgeblockt. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jari De Busser mit einem langen Ball.
43'
Vorbeigeschossen. Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ayoub Oufkir.
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41'
Foul von Seiya Maikuma (AZ Alkmaar).
41'
Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball abgeblockt. Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
40'
Foul von Mees de Wit (AZ Alkmaar).
40'
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Pedro Amador (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Foul von Pedro Amador (Hapoel Be'er Sheva).
39'
Mees de Wit (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva).
38'
Foul von Dave Kwakman (AZ Alkmaar).
38'
Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Ofir Marciano.
37'
Ball pariert. Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Bendegúz Kovács.
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34'
Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva).
33'
Foul von Seiya Maikuma (AZ Alkmaar).
33'
Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Ofir Marciano.
31'
Ball pariert. Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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30'
Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva).
27'
Ball abgeblockt. Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dave Kwakman.
26'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva).
22'
Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Djibril Diop (Hapoel Be'er Sheva).
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18'
Mees de Wit (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
17'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva).
12'
Ball abgeblockt. Dave Kwakman (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
11'
Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva).
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7'
Vorbeigeschossen. Wouter Goes (AZ Alkmaar) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Valdemar Byskov mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Amador.
6'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Guy Mizrahi.
4'
Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).
3'
Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva).
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1'
Abseits Hapoel Be'er Sheva. Idan Nachmias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Zlatanovic im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AZ Alkmaar und Hapoel Be'er Sheva.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.