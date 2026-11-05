Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Juventus Turin ist 1:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Juventus Turin ist 1:2.
97'
Ball abgeblockt. Jeff Ekhator (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lloyd Kelly.
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97'
Ball abgeblockt. Kees Smit (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
96'
Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Bremer (Juventus Turin).
95'
Abseits AZ Alkmaar. Peer Koopmeiners spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wesley Hoedt im Abseits.
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95'
Foul von Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar).
95'
Jeff Ekhator (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Juan Cabal (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Juan Cabal (Juventus Turin).
93'
Das Spiel läuft wieder.
91'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Guglielmo Vicario (Juventus Turin).
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91'
Abseits AZ Alkmaar. Ayoub Oufkir spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mexx Meerdink im Abseits.
91'
Ball abgeblockt. Jordy Clasie (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kees Smit.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Jeff Ekhator (Juventus Turin).
88'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Juventus Turin ist 1:2. Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Elijah Dijkstra.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
86'
Foul von Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar).
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86'
Lloyd Kelly (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel Juventus Turin. Douglas Luiz kommt für Randal Kolo Muani.
85'
Jeff Ekhator (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Jeff Ekhator (Juventus Turin).
84'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Guglielmo Vicario.
84'
Ball pariert. Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
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84'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Pierre Kalulu.
84'
Ball abgeblockt. Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kees Smit.
83'
Ball abgeblockt. Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
79'
Wechsel Juventus Turin. Bremer kommt für Federico Gatti.
78'
Wechsel Juventus Turin. Jeff Ekhator kommt für Nick Woltemade.
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78'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Lloyd Kelly.
76'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
76'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).
74'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
74'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Vorbeigeschossen. Kees Smit (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
73'
Ball abgeblockt. Mees de Wit (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
73'
Wechsel AZ Alkmaar. Ayoub Oufkir kommt für Calvin Stengs.
72'
Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
72'
Ball abgeblockt. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Randal Kolo Muani.
71'
Foul von Kees Smit (AZ Alkmaar).
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71'
Federico Gatti (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball abgeblockt. Kees Smit (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ro-Zangelo Daal.
66'
Ball abgeblockt. Jordy Clasie (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kees Smit.
65'
Ball abgeblockt. Federico Gatti (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nick Woltemade.
63'
Wechsel AZ Alkmaar. Jordy Clasie kommt für Wouter Goes.
63'
Wechsel AZ Alkmaar. Elijah Dijkstra kommt für Denso Kasius.
63'
Wechsel AZ Alkmaar. Kees Smit kommt für Valdemar Byskov.
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62'
Abseits AZ Alkmaar. Wouter Goes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ro-Zangelo Daal im Abseits.
62'
Ball abgeblockt. Wouter Goes (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Calvin Stengs.
60'
Wechsel Juventus Turin. Juan Cabal kommt für Andrea Cambiaso.
60'
Wechsel Juventus Turin. Jérémie Boga kommt für Kerim Alajbegovic.
59'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Denso Kasius.
58'
Wouter Goes (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
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55'
Wouter Goes (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Kerim Alajbegovic (Juventus Turin).
52'
Vorbeigeschossen. Wouter Goes (AZ Alkmaar) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mees de Wit mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Federico Gatti.
51'
Ball abgeblockt. Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dave Kwakman.
50'
Foul von Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).
50'
Guglielmo Vicario (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Andrea Cambiaso (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte.
48'
Denso Kasius (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Andrea Cambiaso (Juventus Turin).
46'
Foul von Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).
46'
Jhon Lucumí (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Juventus Turin ist 0:2.
46'
Foul von Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
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46'
Pierre Kalulu (Juventus Turin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Denso Kasius mit einer Flanke.
43'
Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
37'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Juventus Turin ist 0:2. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Nick Woltemade.
36'
Foul von Valdemar Byskov (AZ Alkmaar).
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36'
Lloyd Kelly (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball pariert. Dave Kwakman (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Denso Kasius.
34'
Ball abgeblockt. Dave Kwakman (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Handspiel von Andrea Cambiaso (Juventus Turin).
31'
Ball abgeblockt. Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
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29'
Vorbeigeschossen. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Standardsituation.
28'
Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).
28'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Handspiel von Pierre Kalulu (Juventus Turin).
25'
Wouter Goes (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
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24'
Dave Kwakman (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
23'
Wechsel AZ Alkmaar. Wesley Hoedt kommt für Lewis Schouten aufgrund einer Verletzung.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lewis Schouten (AZ Alkmaar).
21'
Valdemar Byskov (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
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19'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Juventus Turin ist 0:1. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Randal Kolo Muani mit einer Flanke nach einem Konter.
19'
Foul von Kerim Alajbegovic (Juventus Turin).
19'
Wouter Goes (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Pierre Kalulu (Juventus Turin).
18'
Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Pierre Kalulu (Juventus Turin).
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13'
Handspiel von Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).
9'
Wouter Goes (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Lloyd Kelly (Juventus Turin).
8'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Valdemar Byskov.
8'
Ball abgeblockt. Pape Matar Sarr (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Vorbeigeschossen. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Teun Koopmeiners.
5'
Foul von Denso Kasius (AZ Alkmaar).
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5'
Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nick Woltemade.
2'
Vorbeigeschossen. Denso Kasius (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dave Kwakman mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AZ Alkmaar und Juventus Turin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.