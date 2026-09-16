Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und NK Celje ist 2:0. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.