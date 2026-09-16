Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und NK Celje ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und NK Celje ist 2:0.
93'
Foul von Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen).
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93'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
87'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Eliesse Ben Seghir.
85'
Vorbeigeschossen. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Robert Andrich mit einem Steilpass.
85'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
85'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Veton Tusha (NK Celje).
82'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
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82'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
81'
Veton Tusha (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel NK Celje. Papa Daniel kommt für Luka Ticic.
80'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Eliesse Ben Seghir kommt für Moussa Diaby.
79'
Vorbeigeschossen. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jarell Quansah.
78'
Ball abgeblockt. Blaz Kramer (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Veton Tusha mit einer Flanke.
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74'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und NK Celje ist 2:0. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
73'
Ball pariert. Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christian Kofane.
71'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Christian Kofane kommt für Patrik Schick.
70'
Foul von Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen).
70'
Pijus Sirvys (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel NK Celje. Veton Tusha kommt für Benjamin Verbic aufgrund einer Verletzung.
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66'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Pijus Sirvys (NK Celje).
63'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Mark Zabukovnik (NK Celje).
63'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
63'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel NK Celje. Blaz Kramer kommt für Armandas Kucys.
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61'
Wechsel NK Celje. Matic Ivansek kommt für Yaya Dukuly.
61'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Equi Fernández kommt für Malik Tillman.
61'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Afonso Moreira kommt für Martin Terrier.
60'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Jarell Quansah kommt für Lucas Vázquez.
58'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Martin Terrier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Malik Tillman im Abseits.
57'
Vorbeigeschossen. Yaya Dukuly (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Milot Avdyli.
55'
Foul von Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen).
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55'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
53'
Yaya Dukuly (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
51'
Yaya Dukuly (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball pariert. Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
49'
Foul von Martin Terrier (Bayer 04 Leverkusen).
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49'
Mark Zabukovnik (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Yaya Dukuly.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und NK Celje ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Facundo Medina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Patrik Schick im Abseits.
42'
Ball pariert. Svit Seslar (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Benjamin Verbic mit einer Flanke.
41'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
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41'
Luka Ticic (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Martin Terrier (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleix García mit einem Steilpass.
39'
Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Yaya Dukuly (NK Celje).
38'
Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
37'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
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37'
Zan-Luk Leban (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Pijus Sirvys.
36'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Moussa Diaby mit einer Flanke.
35'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Robert Andrich.
34'
Ball abgeblockt. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
33'
Ball abgeblockt. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Patrik Schick.
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31'
Ball pariert. Benjamin Verbic (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
31'
Ball pariert. Benjamin Verbic (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Svit Seslar mit einem langen Ball.
28'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Luka Ticic (NK Celje).
25'
Ball pariert. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
24'
Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Mark Zabukovnik (NK Celje).
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21'
Foul von Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen).
21'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball pariert. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Patrik Schick.
18'
Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
15'
1 : 0
Pech für NK Celje - Eigentor von Svit Seslar! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und NK Celje ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
15'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
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15'
Ball pariert. Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke.
14'
Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
13'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Milot Avdyli.
13'
Ball abgeblockt. Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke.
12'
Ball pariert. Martin Terrier (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Malik Tillman.
11'
Lucas Vázquez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
9'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman.
6'
Foul von Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen).
6'
Milot Avdyli (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Loïc Badé.
3'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
3'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Abseits NK Celje. Milot Avdyli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armandas Kucys im Abseits.
1'
Ball abgeblockt. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Terrier mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und NK Celje.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.