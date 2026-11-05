Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und Olympique Marseille ist 0:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und Olympique Marseille ist 0:1.
95'
Ball pariert. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Miguel Gutiérrez mit einer Flanke.
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94'
Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Timothy Weah (Olympique Marseille).
93'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
93'
Montrell Culbreath (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Neal Maupay (Olympique Marseille).
93'
Vorbeigeschossen. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
92'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Tochukwu Nnadi.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Afonso Moreira (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
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88'
Vorbeigeschossen. Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jarell Quansah mit einer Flanke.
84'
Wechsel Olympique Marseille. Neal Maupay kommt für Amine Gouiri.
84'
Wechsel Olympique Marseille. Alexi Koum kommt für Ulisses Garcia.
83'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
80'
Vorbeigeschossen. Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
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79'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Montrell Culbreath kommt für Jonas Hofmann.
79'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Malik Tillman kommt für Ibrahim Maza.
77'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und Olympique Marseille ist 0:1. Amine Gouiri (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Ulisses Garcia.
76'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
76'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Tadjidine Mmadi (Olympique Marseille).
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71'
Wechsel Olympique Marseille. Tochukwu Nnadi kommt für Geoffrey Kondogbia.
71'
Wechsel Olympique Marseille. Tadjidine Mmadi kommt für Igor Paixão.
68'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Equi Fernández kommt für Robert Andrich.
68'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Afonso Moreira kommt für Lucas Vázquez.
64'
Vorbeigeschossen. Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
63'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von CJ Egan-Riley (Olympique Marseille).
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61'
Ball pariert. Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Vázquez.
60'
Foul von Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
60'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Timothy Weah (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Igor Paixão nach einer Ecke.
57'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Mark Flekken.
57'
Vorbeigeschossen. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von CJ Egan-Riley mit einem langen Ball nach einem Konter.
57'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Foul von Igor Paixão (Olympique Marseille).
56'
Vorbeigeschossen. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pierre-Emile Højbjerg.
55'
Vorbeigeschossen. Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
54'
Ulisses Garcia (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Ulisses Garcia (Olympique Marseille).
51'
Foul von Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen).
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51'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen).
48'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Ulisses Garcia (Olympique Marseille).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bayer 04 Leverkusen und Olympique Marseille ist 0:0.
46'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Nayef Aguerd.
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46'
Ball abgeblockt. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Edmond Tapsoba.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Geoffrey Kondogbia.
43'
Ball abgeblockt. Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonas Hofmann.
41'
Foul von Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen).
41'
Timothy Weah (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Igor Paixão (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte.
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37'
Ball abgeblockt. CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Ball abgeblockt. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Paixão mit einer Flanke.
36'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Robert Andrich.
34'
Ball pariert. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Patrik Schick.
28'
Vorbeigeschossen. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
27'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
24'
Ulisses Garcia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
20'
Foul von Himad Abdelli (Olympique Marseille).
20'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille).
17'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Amine Gouiri (Olympique Marseille).
12'
Facundo Medina (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
7'
Ball pariert. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Timothy Weah mit einem Steilpass.
6'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Timothy Weah (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und Olympique Marseille.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.