Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Aarhus GF ist 3:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Aarhus GF ist 3:1.
94'
Richard Ríos (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Mikael Anderson (Aarhus GF).
94'
Vorbeigeschossen. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Fredrik Aursnes mit einer Flanke nach einer Ecke.
93'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mouhammade Camara.
93'
Ball abgeblockt. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
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92'
Foul von Jakub Kaminski (Benfica Lissabon).
92'
Jens Jønsson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball pariert. Samuel Dahl (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Richard Ríos (Benfica Lissabon).
90'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Richard Ríos (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Rasmus Carstensen (Aarhus GF).
89'
Samuel Dahl (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
88'
Vorbeigeschossen. Clément Lenglet (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tomás Araújo nach einer Ecke.
87'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mouhammade Camara.
87'
Ball abgeblockt. Richard Ríos (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
86'
Foul von Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon).
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86'
Mikael Anderson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Tomás Araújo (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jhon Durán.
84'
Wechsel Benfica Lissabon. Jakub Kaminski kommt für Rafa.
84'
Wechsel Benfica Lissabon. Fredrik Aursnes kommt für Heorhiy Sudakov.
83'
Stefen Tchamche (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Enzo Barrenechea (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
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81'
Wechsel Aarhus GF. Mikael Anderson kommt für James Bogere.
78'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
78'
Ball pariert. Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jhon Durán.
76'
Vorbeigeschossen. Richard Ríos (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tomás Araújo.
76'
Ball abgeblockt. Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Bah.
73'
Wechsel Aarhus GF. Jens Jønsson kommt für Magnus Knudsen.
73'
Wechsel Aarhus GF. Gift Links kommt für Frederik Emmery.
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72'
Wechsel Benfica Lissabon. Jhon Durán kommt für Vangelis Pavlidis.
72'
Wechsel Benfica Lissabon. Andreas Schjelderup kommt für Gianluca Prestianni.
71'
Foul von Alexander Bah (Benfica Lissabon).
71'
Frederik Emmery (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
69'
Abseits Benfica Lissabon. Clément Lenglet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vangelis Pavlidis im Abseits.
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68'
Alexander Bah (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Frederik Emmery (Aarhus GF).
66'
Wechsel Benfica Lissabon. Richard Ríos kommt für Leandro Barreiro.
66'
Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Mouhammade Camara (Aarhus GF).
65'
Rafa (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Frederik Emmery (Aarhus GF).
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64'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
61'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Jacob Andersen.
58'
Ball abgeblockt. James Bogere (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Magnus Knudsen mit einem langen Ball.
57'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Dahl.
57'
Wechsel Aarhus GF. Stefen Tchamche kommt für Sebastian Jørgensen.
57'
Wechsel Aarhus GF. Rasmus Carstensen kommt für Colin Rösler.
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56'
Foul von Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon).
56'
Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Das Spiel läuft wieder.
52'
Das Spiel ist unterbrochen (Benfica Lissabon).
49'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
48'
Vorbeigeschossen. Clément Lenglet (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samuel Dahl mit einer Flanke nach einer Ecke.
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47'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Colin Rösler.
47'
Ball abgeblockt. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vangelis Pavlidis mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Aarhus GF ist 3:1.
50'
Foul von Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon).
50'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Leandro Barreiro (Benfica Lissabon).
49'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Samuel Soares (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Tobias Bech (Aarhus GF).
47'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Aarhus GF ist 3:1. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben rechts.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
VAR Entscheidung: Elfmeter Benfica Lissabon.
44'
Tobias Bech verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
44'
Ball abgeblockt. Enzo Barrenechea (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov mit einer Flanke.
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44'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Arnstad.
42'
Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Mouhammade Camara (Aarhus GF).
41'
Vorbeigeschossen. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
41'
Ball pariert. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
38'
Foul von Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon).
38'
Magnus Knudsen (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Vorbeigeschossen. Tomás Araújo (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Samuel Dahl mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
37'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
36'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Aarhus GF ist 2:1. Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Jacob Andersen.
33'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Colin Rösler (Aarhus GF).
31'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Aarhus GF ist 2:0. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz oben links nach einer Ecke.
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31'
Ball abgeblockt. Clément Lenglet (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tomás Araújo.
31'
Vorbeigeschossen. Tomás Araújo (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
30'
Ball pariert. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alexander Bah.
29'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
28'
Vorbeigeschossen. James Bogere (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Colin Rösler mit dem Kopf.
27'
Ball pariert. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Leandro Barreiro.
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26'
Ball abgeblockt. Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rafa mit einer Flanke.
24'
Tomás Araújo (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Foul von Tomás Araújo (Benfica Lissabon).
24'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball abgeblockt. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov mit einer Flanke.
23'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Emmery.
18'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
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18'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
17'
Vorbeigeschossen. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
14'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
14'
Ball pariert. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
12'
Ball abgeblockt. Clément Lenglet (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov mit einer Flanke.
11'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mouhammade Camara.
11'
Ball abgeblockt. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Bah.
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9'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
8'
Foul von Leandro Barreiro (Benfica Lissabon).
8'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Colin Rösler (Aarhus GF).
3'
Enzo Barrenechea (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von James Bogere (Aarhus GF).
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2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Aarhus GF ist 1:0. Rafa (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte.
2'
Ball pariert. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vangelis Pavlidis.
2'
Ball abgeblockt. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Benfica Lissabon und Aarhus GF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.