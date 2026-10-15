Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow ist 4:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow ist 4:1.
92'
Abseits Celtic Glasgow. Benjamin Nygren spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alex Oxlade-Chamberlain im Abseits.
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92'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Vangelis Pavlidis.
92'
Ball pariert. Camilo Durán (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Callum Osmand.
91'
Tomás Araújo (Benfica Lissabon) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Vangelis Pavlidis mit einer Flanke nach einer Ecke.
91'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Lotomba.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Callum McGregor (Celtic Glasgow).
89'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow ist 4:1. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Tomás Araújo mit einem Steilpass.
88'
Ball abgeblockt. Callum Osmand (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kieran Tierney.
87'
Foul von Souffian El Karouani (Benfica Lissabon).
87'
Haissem Hassan (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Vorbeigeschossen. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Fredrik Aursnes.
85'
João Palhinha (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von João Palhinha (Benfica Lissabon).
85'
Kieran Tierney (Celtic Glasgow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Handspiel von Callum Osmand (Celtic Glasgow).
82'
Abseits Celtic Glasgow. Callum McGregor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Haissem Hassan im Abseits.
82'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Circati.
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82'
Ball abgeblockt. Callum Osmand (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Auston Trusty mit einem langen Ball.
81'
Foul von Tomás Araújo (Benfica Lissabon).
81'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel Benfica Lissabon. Alessandro Circati kommt für Alexander Bah.
78'
Abseits Benfica Lissabon. Claudio Echeverri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fredrik Aursnes im Abseits.
77'
Wechsel Celtic Glasgow. Jordan Lotomba kommt für Colby Donovan.
77'
Vorbeigeschossen. Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gianluca Prestianni mit einer Flanke nach einer Ecke.
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76'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Viljami Sinisalo.
76'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Fredrik Aursnes.
76'
Ball abgeblockt. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
74'
Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Claudio Echeverri.
73'
Ball abgeblockt. Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gianluca Prestianni mit einem langen Ball.
72'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Alex Oxlade-Chamberlain.
71'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Araújo.
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69'
Alexander Bah (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Alexander Bah (Benfica Lissabon).
69'
Kieran Tierney (Celtic Glasgow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel Benfica Lissabon. Andreas Schjelderup kommt für Dodi Lukébakio.
67'
Wechsel Benfica Lissabon. Vangelis Pavlidis kommt für Jhon Durán.
67'
Foul von Clément Lenglet (Benfica Lissabon).
67'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Wechsel Benfica Lissabon. Souffian El Karouani kommt für Samuel Dahl.
64'
Wechsel Benfica Lissabon. Claudio Echeverri kommt für Heorhiy Sudakov.
63'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow ist 3:1. Camilo Durán (Celtic Glasgow) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Haissem Hassan mit einer Flanke.
62'
Ball abgeblockt. Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
61'
Vorbeigeschossen. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Clément Lenglet.
57'
Wechsel Celtic Glasgow. Alex Oxlade-Chamberlain kommt für Mika Baur.
57'
Wechsel Celtic Glasgow. Benjamin Nygren kommt für Oliver Sørensen.
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56'
Ball abgeblockt. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jhon Durán.
56'
Ball pariert. Haissem Hassan (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Callum McGregor.
54'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Kieran Tierney.
52'
Vorbeigeschossen. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
51'
Vorbeigeschossen. Callum Osmand (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Haissem Hassan mit einer Flanke.
50'
Ball pariert. Haissem Hassan (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Auston Trusty mit einem langen Ball.
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48'
Ball abgeblockt. Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fredrik Aursnes.
45'
Wechsel Celtic Glasgow. Callum Osmand kommt für Sebastian Tounekti.
45'
Wechsel Celtic Glasgow. Haissem Hassan kommt für Kasper Høgh.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow ist 3:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Anatoliy Trubin.
44'
Ball pariert. Kieran Tierney (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Callum McGregor.
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44'
Samuel Dahl (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Samuel Dahl (Benfica Lissabon).
44'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Tomás Araújo (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Colby Donovan.
41'
João Palhinha (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Oliver Sørensen (Celtic Glasgow).
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39'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Clément Lenglet mit einem langen Ball.
38'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Auston Trusty (Celtic Glasgow).
36'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow ist 3:0. Jhon Durán (Benfica Lissabon) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel unten links. Vorbereitet von Gianluca Prestianni mit einem Steilpass nach einem Konter.
35'
Abseits Benfica Lissabon. Jhon Durán spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fredrik Aursnes im Abseits.
35'
Vorbeigeschossen. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov mit einer Flanke nach einer Ecke.
35'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Kieran Tierney.
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35'
Ball abgeblockt. Tomás Araújo (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Tounekti.
32'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Araújo.
31'
Foul von Samuel Dahl (Benfica Lissabon).
31'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
28'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) trifft die Latte mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,.
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28'
Kasper Høgh (Celtic Glasgow) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Sebastian Tounekti mit einer Flanke.
25'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Callum McGregor.
24'
Vorbeigeschossen. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
23'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow ist 2:0. Alexander Bah (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Gianluca Prestianni mit einem Steilpass.
20'
Foul von Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon).
20'
Kieran Tierney (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
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19'
Ball abgeblockt. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
12'
Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Oliver Sørensen (Celtic Glasgow).
11'
Vorbeigeschossen. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Gianluca Prestianni mit einer Flanke nach einer Ecke.
10'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Dane Murray.
9'
Foul von Samuel Dahl (Benfica Lissabon).
9'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Colby Donovan (Celtic Glasgow).
7'
Ball pariert. Mika Baur (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sebastian Tounekti.
7'
Ball pariert. Kasper Høgh (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mika Baur.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow ist 1:0. Jhon Durán (Benfica Lissabon) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte.
3'
Elfmeter für Benfica Lissabon. Jhon Durán wurde im Strafraum gefoult.
3'
Dane Murray verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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3'
Ball abgeblockt. João Palhinha (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gianluca Prestianni.
1'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von João Palhinha.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Benfica Lissabon und Celtic Glasgow.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.