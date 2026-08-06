Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 6:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 6:1.
94'
6 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 6:1. Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
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93'
VAR Entscheidung: Elfmeter Benfica Lissabon.
92'
Oisin McEntee verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
92'
Ball abgeblockt. Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rafa.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Foul von Leandro Barreiro (Benfica Lissabon).
90'
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Rafa (Benfica Lissabon) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Andreas Schjelderup mit einem Steilpass.
89'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
88'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Sabri Guendouz (Heart of Midlothian).
87'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 5:1. Jhon Durán (Benfica Lissabon) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Andreas Schjelderup nach einem Konter.
86'
Wechsel Heart of Midlothian. Sabah Kerjota kommt für Alexandros Kyziridis.
85'
Vorbeigeschossen. Richard Ríos (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
85'
Wechsel Benfica Lissabon. Jakub Kaminski kommt für Gianluca Prestianni.
84'
Samuel Dahl (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian).
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84'
Oisin McEntee (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Vorbeigeschossen. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rafa.
82'
Handspiel von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
80'
Vorbeigeschossen. Tom Renaud (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
80'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jhon Durán.
79'
Alexander Bah (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Foul von Alexander Bah (Benfica Lissabon).
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78'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Richard Ríos (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Josh McPake (Heart of Midlothian).
76'
Foul von Jhon Durán (Benfica Lissabon).
76'
Stuart Findlay (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Blair Spittal (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
74'
Foul von Jhon Durán (Benfica Lissabon).
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74'
Blair Spittal (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel Heart of Midlothian. Josh McPake kommt für Calvin Miller.
73'
Wechsel Benfica Lissabon. Manu Silva kommt für Clément Lenglet.
72'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 4:1. Tom Renaud (Heart of Midlothian) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Sabri Guendouz.
71'
Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Sabri Guendouz (Heart of Midlothian).
70'
Blair Spittal (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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70'
Rafa (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Blair Spittal (Heart of Midlothian).
67'
Ball pariert. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rafa.
65'
Wechsel Benfica Lissabon. Jhon Durán kommt für Vangelis Pavlidis.
65'
Wechsel Benfica Lissabon. Andreas Schjelderup kommt für Heorhii Sudakov.
65'
Wechsel Benfica Lissabon. Richard Ríos kommt für Enzo Barrenechea.
64'
Wechsel Heart of Midlothian. Sabri Guendouz kommt für Pierre Landry Kaboré.
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64'
Foul von Enzo Barrenechea (Benfica Lissabon).
64'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Jordi Altena.
61'
Abseits Heart of Midlothian. Jamie McCart spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cláudio Braga im Abseits.
59'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 4:0. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
57'
Ball abgeblockt. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Ball abgeblockt. Jordi Altena (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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54'
Foul von Alexander Bah (Benfica Lissabon).
54'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Abseits Benfica Lissabon. Samuel Dahl spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vangelis Pavlidis im Abseits.
52'
Foul von Alexander Bah (Benfica Lissabon).
52'
Tom Renaud (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Clément Lenglet (Benfica Lissabon).
50'
Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Jordi Altena (Heart of Midlothian).
47'
Ball pariert. Jordi Altena (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexandros Kyziridis.
45'
Wechsel Heart of Midlothian. Jamie McCart kommt für Harry Milne.
45'
Wechsel Heart of Midlothian. Tom Renaud kommt für Laurent Mendy.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 3:0.
46'
Abseits Benfica Lissabon. Leandro Barreiro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vangelis Pavlidis im Abseits.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Abseits Heart of Midlothian. Jordi Altena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Calvin Miller im Abseits.
44'
Foul von Alexander Bah (Benfica Lissabon).
44'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 3:0. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
41'
Laurent Mendy (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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41'
Elfmeter für Benfica Lissabon. Gianluca Prestianni wurde im Strafraum gefoult.
41'
Laurent Mendy verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
40'
Vorbeigeschossen. Tomás Araújo (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Heorhii Sudakov mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Harry Milne.
35'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Calvin Miller mit einer Flanke.
34'
Laurent Mendy (Heart of Midlothian) trifft die Latte per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Blair Spittal mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
33'
Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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33'
Foul von Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon).
33'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Samuel Dahl (Benfica Lissabon).
32'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Tomás Araújo (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Heorhii Sudakov mit einer Flanke nach einer Ecke.
29'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Beau Reus.
28'
Ball abgeblockt. Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Laurent Mendy.
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27'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Dahl.
26'
Vorbeigeschossen. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gianluca Prestianni mit einer Flanke.
23'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 2:0. Tomás Araújo (Benfica Lissabon) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Heorhii Sudakov mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Beau Reus.
22'
Ball pariert. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Clément Lenglet.
20'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Laurent Mendy.
19'
Enzo Barrenechea (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
17'
Ball abgeblockt. Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jordi Altena mit einem langen Ball.
13'
Ball abgeblockt. Heorhii Sudakov (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tomás Araújo mit einem langen Ball.
10'
Vorbeigeschossen. Vangelis Pavlidis (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alexander Bah.
10'
Vorbeigeschossen. Alexander Bah (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
9'
Ball abgeblockt. Heorhii Sudakov (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Bah.
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8'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Calvin Miller.
6'
Foul von Samuel Dahl (Benfica Lissabon).
6'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball pariert. Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
4'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Calvin Miller mit einer Flanke.
3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian ist 1:0. Rafa (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Leandro Barreiro.
2'
Ball pariert. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Heorhii Sudakov.
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2'
Clément Lenglet (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Benfica Lissabon und Heart of Midlothian.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.