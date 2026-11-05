Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Lech Posen ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Lech Posen ist 3:1.
93'
Vorbeigeschossen. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
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92'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Enzo Barrenechea.
91'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Terry Yegbe (Lech Posen).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Lech Posen ist 3:1. Heorhiy Sudakov (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Enzo Barrenechea nach einem Konter.
89'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
88'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Mateusz Lis.
88'
Ball pariert. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Banjaqui.
87'
Foul von Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon).
87'
Filip Jagiello (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gianluca Prestianni mit einer Flanke.
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85'
Abseits Lech Posen. Filip Jagiello spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michal Gurgul im Abseits.
83'
Foul von Dodi Lukébakio (Benfica Lissabon).
83'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball pariert. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Filip Jagiello.
82'
Wechsel Benfica Lissabon. Dodi Lukébakio kommt für Andreas Schjelderup.
81'
Abseits Lech Posen. Luis Palma spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michal Gurgul im Abseits.
79'
Wechsel Lech Posen. Robert Gumny kommt für Joel Pereira.
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79'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen (Benfica Lissabon).
77'
Ball abgeblockt. Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
77'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Terry Yegbe (Lech Posen).
76'
Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Luis Palma (Lech Posen).
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74'
Foul von Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon).
74'
Yannick Agnero (Lech Posen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Lech Posen ist 2:1. Leo Bengtsson (Lech Posen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
71'
Wechsel Lech Posen. Gustav Berggren kommt für Antoni Kozubal.
71'
Wechsel Lech Posen. Leo Bengtsson kommt für Patrik Wålemark.
70'
Wechsel Lech Posen. Filip Jagiello kommt für Pablo Rodríguez aufgrund einer Verletzung.
69'
Wechsel Benfica Lissabon. João Palhinha kommt für Tomás Araújo.
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67'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Lech Posen ist 2:0. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel in die Tormitte. Vorbereitet von Heorhiy Sudakov.
66'
Ball pariert. Pablo Rodríguez (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luis Palma.
64'
Vorbeigeschossen. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
63'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Anatoliy Trubin.
63'
Ball pariert. Patrik Wålemark (Lech Posen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pablo Rodríguez.
62'
Wechsel Benfica Lissabon. Fredrik Aursnes kommt für Claudio Echeverri.
62'
Wechsel Benfica Lissabon. Enzo Barrenechea kommt für Manu Silva.
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62'
Wechsel Benfica Lissabon. Gianluca Prestianni kommt für Rafa.
62'
Wechsel Lech Posen. Luis Palma kommt für Daniel Håkans.
61'
Abseits Benfica Lissabon. Andreas Schjelderup spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Claudio Echeverri im Abseits.
60'
Manu Silva (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Manu Silva (Benfica Lissabon).
60'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon).
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58'
Mateusz Skrzypczak (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Rafa (Benfica Lissabon).
58'
Antoni Kozubal (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball pariert. Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
54'
Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Mateusz Skrzypczak (Lech Posen).
54'
Vorbeigeschossen. Antoni Kozubal (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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51'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Araújo.
50'
Foul von Jhon Durán (Benfica Lissabon).
50'
Radoslaw Murawski (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Michal Gurgul.
50'
Ball abgeblockt. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Souffian El Karouani mit einem langen Ball.
48'
Vorbeigeschossen. Manu Silva (Benfica Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Souffian El Karouani mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Terry Yegbe.
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47'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Patrik Wålemark.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Lech Posen ist 1:0.
46'
Foul von Claudio Echeverri (Benfica Lissabon).
46'
Mateusz Skrzypczak (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Claudio Echeverri.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Abseits Lech Posen. Joel Pereira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Håkans im Abseits.
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42'
Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon).
42'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Jhon Durán (Benfica Lissabon).
41'
Mateusz Skrzypczak (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Araújo.
38'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Antoni Kozubal.
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34'
Ecke Benfica Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Radoslaw Murawski.
34'
Ball abgeblockt. Daniel Banjaqui (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manu Silva.
33'
Ball abgeblockt. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Manu Silva (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Pablo Rodríguez (Lech Posen).
29'
Ball pariert. Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tomás Araújo.
27'
Yannick Agnero (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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27'
Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Yannick Agnero (Lech Posen).
26'
Ball pariert. Pablo Rodríguez (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joel Pereira.
25'
Foul von Tomás Araújo (Benfica Lissabon).
25'
Yannick Agnero (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
20'
Souffian El Karouani (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Joel Pereira (Lech Posen).
19'
Vorbeigeschossen. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Claudio Echeverri.
19'
Ball pariert. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
18'
Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Radoslaw Murawski (Lech Posen).
17'
Rafa (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Joel Pereira (Lech Posen).
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15'
Foul von Souffian El Karouani (Benfica Lissabon).
15'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andreas Schjelderup.
13'
Foul von Rafa (Benfica Lissabon).
13'
Mateusz Skrzypczak (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Claudio Echeverri (Benfica Lissabon).
11'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Rafa (Benfica Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Terry Yegbe (Lech Posen).
10'
Vorbeigeschossen. Claudio Echeverri (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Daniel Banjaqui.
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Benfica Lissabon und Lech Posen ist 1:0. Rafa (Benfica Lissabon) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
6'
Ball pariert. Rafa (Benfica Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
3'
Ball pariert. Jhon Durán (Benfica Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Claudio Echeverri.
2'
Foul von Manu Silva (Benfica Lissabon).
Werbung
2'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Terry Yegbe (Lech Posen).
1'
Jhon Durán (Benfica Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Benfica Lissabon und Lech Posen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.