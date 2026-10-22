Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Crystal Palace ist 2:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Crystal Palace ist 2:2.
95'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
95'
Foul von Axel Disasi (Crystal Palace).
92'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Chris Richards (Crystal Palace).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
90'
Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
89'
Vorbeigeschossen. Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Leandro Trossard mit einer Flanke.
88'
Handspiel von Anan Khalaili (Crystal Palace).
85'
Vorbeigeschossen. Eddie Nketiah (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ismaïla Sarr nach einem Konter.
85'
Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Jørgen Strand Larsen aufgrund einer Verletzung.
85'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
77'
Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul) sieht die Rote Karte.
77'
Foul von Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul).
77'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
76'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
75'
Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Axel Disasi (Crystal Palace).
75'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Václav Cerny kommt für Ilhan Fakili.
75'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Dusan Vlahovic kommt für Oh Hyeon-Gyu.
73'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Crystal Palace ist 2:2. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
72'
Wechsel Crystal Palace. Darío Osorio kommt für Yéremy Pino.
Werbung
71'
Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
66'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
66'
Ball abgeblockt. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Ball abgeblockt. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yéremy Pino.
66'
Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
66'
Foul von Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul).
66'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul).
65'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Amir Murillo kommt für Taylan Bulut.
64'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Junior Olaïtan kommt für Kartal Yilmaz.
62'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
Werbung
62'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen kommt für Jean-Philippe Mateta.
61'
Wechsel Crystal Palace. Ismaïla Sarr kommt für Dwight McNeil.
60'
Foul von Kartal Yilmaz (Beşiktaş Istanbul).
60'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Kartal Yilmaz (Beşiktaş Istanbul).
56'
Dwight McNeil (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
55'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Crystal Palace ist 1:2. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links.
54'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
54'
Chris Richards (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
VAR Entscheidung: Tor Beşiktaş Istanbul 1-1 Crystal Palace (Yéremy Pino).
51'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Crystal Palace ist 1:1. Yéremy Pino (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Anan Khalaili mit einer Flanke.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Crystal Palace ist 1:0.
47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Crystal Palace ist 1:0. Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Salih Özcan mit einem Steilpass.
Werbung
46'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
42'
Vorbeigeschossen. Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Salih Özcan.
Werbung
41'
Taylan Bulut (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Dwight McNeil (Crystal Palace).
39'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Salih Özcan kommt für Fabio Miretti aufgrund einer Verletzung.
38'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Fabio Miretti (Beşiktaş Istanbul).
36'
Fabio Miretti (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
Werbung
34'
Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
33'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Djaló.
30'
Ball pariert. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Adam Wharton mit einer Flanke.
29'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Ümit Akdag.
28'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Taylan Bulut.
28'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
Werbung
28'
Axel Disasi (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Chris Richards (Crystal Palace).
21'
Vorbeigeschossen. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yéremy Pino mit einem Steilpass.
18'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kartal Yilmaz mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
16'
Abseits Crystal Palace. Adam Wharton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
Werbung
15'
Vorbeigeschossen. Chris Richards (Crystal Palace) versucht es per Kopf links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Yéremy Pino mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
15'
Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
Foul von Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul).
15'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Kartal Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
8'
Foul von Dwight McNeil (Crystal Palace).
Werbung
8'
Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
VAR Entscheidung: Kein Tor Beşiktaş Istanbul 0-0 Crystal Palace.
6'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
6'
Abseits Crystal Palace. Dwight McNeil spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
4'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Ümit Akdag (Beşiktaş Istanbul).
1'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
1'
Foul von Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Beşiktaş Istanbul und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.