Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und FC Hradec Králové ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und FC Hradec Králové ist 1:0.
93'
Vorbeigeschossen. Filip Cihák (FC Hradec Králové) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daniel Horák mit einer Flanke nach einer Ecke.
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93'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Milot Rashica.
93'
Ball abgeblockt. Daniel Horák (FC Hradec Králové) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
92'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Frantisek Cech (FC Hradec Králové).
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91'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Nübel.
91'
Ball pariert. Frantisek Cech (FC Hradec Králové) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vladimír Darida mit einem langen Ball.
91'
Foul von Emmanuel Agbadou (Beşiktaş Istanbul).
91'
Adam Vlkanova (FC Hradec Králové) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
90'
Vladimír Darida (FC Hradec Králové) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Adam Vlkanova (FC Hradec Králové).
87'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Milot Rashica kommt für Ilhan Fakili.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David Ludvícek (FC Hradec Králové).
87'
Ball abgeblockt. Yasin Özcan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ball pariert. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilhan Fakili.
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83'
Alexander Nübel (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Adam Vlkanova (FC Hradec Králové).
83'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Emirhan Topçu.
83'
Ball abgeblockt. Adam Vlkanova (FC Hradec Králové) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Ludvícek.
82'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
82'
Abdullahi Umar (FC Hradec Králové) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Vorbeigeschossen. Jakub Uhrincat (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Vladimír Darida.
78'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Vladimír Darida (FC Hradec Králové).
77'
Abseits FC Hradec Králové. Frantisek Cech spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ondrej Mihálik im Abseits.
74'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Emmanuel Agbadou kommt für Tiago Djaló aufgrund einer Verletzung.
74'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Wechsel FC Hradec Králové. Adam Vlkanova kommt für Mick van Buren.
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74'
Wechsel FC Hradec Králové. Daniel Trubac kommt für Samuel Dancák.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul).
70'
Ball abgeblockt. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Ball abgeblockt. Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oh Hyeon-Gyu.
69'
Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von David Ludvícek (FC Hradec Králové).
66'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Leandro Trossard kommt für Václav Cerny.
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66'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Wilfred Ndidi kommt für Junior Olaïtan.
66'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Yasin Özcan kommt für Ridvan Yilmaz.
66'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von David Ludvícek (FC Hradec Králové).
64'
Wechsel FC Hradec Králové. Abdullahi Umar kommt für Tom Sloncík.
64'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
64'
Mick van Buren (FC Hradec Králové) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Ball abgeblockt. Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ball abgeblockt. Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Václav Cerny.
61'
Vorbeigeschossen. Ondrej Mihálik (FC Hradec Králové) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von David Ludvícek.
60'
Abseits Beşiktaş Istanbul. Alexander Nübel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amir Murillo im Abseits.
58'
Ball abgeblockt. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
56'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Uhrincat.
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56'
Ball abgeblockt. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
55'
Vorbeigeschossen. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke.
55'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Václav Cerny.
53'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
53'
Filip Cihák (FC Hradec Králové) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Tom Sloncík (FC Hradec Králové).
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51'
Foul von Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul).
51'
Adam Zadrazil (FC Hradec Králové) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
48'
Ball pariert. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ridvan Yilmaz mit einem langen Ball.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und FC Hradec Králové ist 1:0.
46'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Tom Sloncík (FC Hradec Králové).
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Vladimír Darida (FC Hradec Králové).
43'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
43'
Mick van Buren (FC Hradec Králové) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Filip Cihák.
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41'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Jakub Uhrincat (FC Hradec Králové).
40'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und FC Hradec Králové ist 1:0. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Junior Olaïtan mit einem Steilpass nach einem Konter.
38'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Amir Murillo mit einer Flanke.
37'
Ball pariert. Tom Sloncík (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von David Ludvícek.
29'
Handspiel von Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul).
29'
Ball abgeblockt. Tom Sloncík (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mick van Buren.
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28'
Ball pariert. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
28'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilhan Fakili.
27'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Tom Sloncík (FC Hradec Králové).
26'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Václav Cerny.
26'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
26'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Václav Cerny.
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25'
Handspiel von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
24'
Vorbeigeschossen. Filip Cihák (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Daniel Horák mit einer Flanke nach einer Ecke.
23'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Djaló.
22'
Ball pariert. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
20'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
19'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Filip Cihák (FC Hradec Králové).
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17'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Vladimír Darida (FC Hradec Králové).
13'
Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Jakub Uhrincat (FC Hradec Králové).
12'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Tom Sloncík (FC Hradec Králové).
6'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Filip Cihák (FC Hradec Králové).
5'
Foul von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
5'
Samuel Dancák (FC Hradec Králové) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Vladimír Darida (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei.
3'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Tom Sloncík (FC Hradec Králové).
1'
Vorbeigeschossen. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Beşiktaş Istanbul und FC Hradec Králové.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.