Vorbeigeschossen. Semih Kiliçsoy (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
87'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kartal Yilmaz nach einer Ecke.
86'
Ecke Besiktas Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Lee Han-Beom.
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85'
Vorbeigeschossen. Semih Kiliçsoy (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Amir Murillo mit einer Flanke.
83'
Wechsel FC Midtjylland. Kjell Wätjen kommt für Denil Castillo.
81'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Junior Olaïtan nach einem Konter.
81'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einem Konter.
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80'
Ball pariert. Semih Kiliçsoy (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
79'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Nübel.
79'
Ball pariert. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pedro Bravo mit einem langen Ball.
78'
Wechsel Besiktas Istanbul. Emmanuel Agbadou kommt für Tiago Djaló aufgrund einer Verletzung.
78'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tiago Djaló (Besiktas Istanbul).
75'
Vorbeigeschossen. Tiago Djaló (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Milot Rashica.
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74'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
73'
Wechsel Besiktas Istanbul. Kassoum Ouattara kommt für Ridvan Yilmaz.
73'
Wechsel Besiktas Istanbul. Kartal Yilmaz kommt für Salih Özcan.
70'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einem Steilpass nach einem Konter.
64'
Ball abgeblockt. Semih Kiliçsoy (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
63'
Wechsel Besiktas Istanbul. Milot Rashica kommt für Ilhan Fakili.
63'
Wechsel Besiktas Istanbul. Semih Kiliçsoy kommt für Oh Hyeon-Gyu.
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62'
Wechsel FC Midtjylland. Cho Gue-Sung kommt für Darío Osorio.
55'
Ball pariert. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
54'
Foul von Salih Özcan (Besiktas Istanbul).
54'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Besiktas Istanbul).
52'
Martin Erlic (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ilhan Fakili mit einer Flanke.
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49'
Ridvan Yilmaz (Besiktas Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Darío Osorio (FC Midtjylland).
48'
Foul von Orkun Kökçü (Besiktas Istanbul).
48'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Martin Erlic kommt für Franculino Djú.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Besiktas Istanbul und FC Midtjylland ist 1:0.
48'
Ball pariert. Václav Cerny (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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47'
Ecke Besiktas Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Rasmus Kristensen.
46'
Foul von Ridvan Yilmaz (Besiktas Istanbul).
46'
Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Vorbeigeschossen. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei - nach einem direkten Freistoss.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Emirhan Topçu (Besiktas Istanbul).
44'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Ball abgeblockt. Franculino Djú (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Ball pariert. Salih Özcan (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
42'
Foul von Orkun Kökçü (Besiktas Istanbul).
42'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Salih Özcan (Besiktas Istanbul).
40'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Ilhan Fakili (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ridvan Yilmaz.
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36'
Vorbeigeschossen. Amir Murillo (Besiktas Istanbul) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ridvan Yilmaz mit einem Steilpass.
35'
Ball abgeblockt. Tiago Djaló (Besiktas Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Václav Cerny mit einer Flanke.
34'
Ecke Besiktas Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Mads Bech.
34'
Ball abgeblockt. Amir Murillo (Besiktas Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Olaïtan mit einer Flanke.
34'
Ecke Besiktas Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Victor Bak Jensen.
32'
Foul von Ilhan Fakili (Besiktas Istanbul).
32'
Franculino Djú (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Amir Murillo (Besiktas Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Victor Bak Jensen (FC Midtjylland).
29'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
29'
Ball pariert. Amir Murillo (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilhan Fakili mit einer Flanke.
28'
Ball abgeblockt. Salih Özcan (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
26'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Besiktas Istanbul und FC Midtjylland ist 1:0. Orkun Kökçü (Besiktas Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Václav Cerny.
24'
Ball pariert. Orkun Kökçü (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Václav Cerny.
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23'
Amir Murillo (Besiktas Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
22'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oh Hyeon-Gyu.
21'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Besiktas Istanbul).
21'
Philip Billing (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Václav Cerny (Besiktas Istanbul).
19'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Wechsel FC Midtjylland. Denil Castillo kommt für Valdemar Byskov.
16'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Friday Etim (FC Midtjylland) sieht die Rote Karte.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tiago Djaló (Besiktas Istanbul).
15'
Tiago Djaló (Besiktas Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
13'
Ball abgeblockt. Franculino Djú (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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12'
Foul von Junior Olaïtan (Besiktas Istanbul).
12'
Valdemar Byskov (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
11'
Tiago Djaló (Besiktas Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ilhan Fakili (Besiktas Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
10'
Ball abgeblockt. Junior Olaïtan (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oh Hyeon-Gyu.
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9'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Djaló.
9'
Ball abgeblockt. Victor Bak Jensen (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Foul von Ridvan Yilmaz (Besiktas Istanbul).
8'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Salih Özcan (Besiktas Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Victor Bak Jensen (FC Midtjylland).
6'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
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5'
Ridvan Yilmaz (Besiktas Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
4'
Amir Murillo (Besiktas Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Valdemar Byskov (FC Midtjylland).
3'
Vorbeigeschossen. Salih Özcan (Besiktas Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Oh Hyeon-Gyu nach einer Ecke.
3'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas Istanbul) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke nach einer Ecke.
2'
Ecke Besiktas Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Lee Han-Beom.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Besiktas Istanbul und FC Midtjylland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.