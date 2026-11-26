Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1.
96'
Yasin Özcan (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
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96'
Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte.
96'
Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva).
95'
Abseits Beşiktaş Istanbul. Orkun Kökçü spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dusan Vlahovic im Abseits.
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95'
Vorbeigeschossen. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
93'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1. Javon East (Hapoel Be'er Sheva) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von João Victor.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
90'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Be'er Sheva ist 2:0. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Dusan Vlahovic nach einem Konter.
86'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Ernest Poku kommt für Václav Cerny.
86'
Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
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85'
Foul von Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul).
85'
Javon East (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva).
82'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Amador.
81'
VAR Entscheidung: Kein Tor Beşiktaş Istanbul 1-0 Hapoel Be'er Sheva.
79'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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79'
Abseits Beşiktaş Istanbul. Orkun Kökçü spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dusan Vlahovic im Abseits.
78'
Foul von Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul).
78'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Das Spiel läuft wieder.
77'
Das Spiel ist unterbrochen (Beşiktaş Istanbul).
77'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Idan Nachmias kommt für Guy Mizrahi.
77'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Eliel Peretz kommt für Zahi Ahmed.
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76'
Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
76'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Javon East kommt für Igor Zlatanovic.
75'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Be'er Sheva ist 1:0. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
75'
Ball abgeblockt. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kassoum Ouattara.
74'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul).
73'
Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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73'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
70'
Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva).
68'
Vorbeigeschossen. Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
67'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Adrián Ugarriza kommt für Muhammad Abu Rumi.
66'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Leandro Trossard.
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66'
Yasin Özcan (Beşiktaş Istanbul) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz nach einer Ecke.
66'
Ball pariert. Yasin Özcan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
66'
Ball abgeblockt. Yasin Özcan (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke.
65'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Guy Mizrahi.
65'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Marco Wolff.
65'
Ball pariert. Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Salih Özcan.
64'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dusan Vlahovic.
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63'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü nach einer Ecke.
63'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Amador.
62'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva).
61'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Vítor.
61'
Ball abgeblockt. Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Václav Cerny.
60'
Vorbeigeschossen. Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke.
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60'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Amankwah Forson.
59'
Ball pariert. Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
59'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. João Victor kommt für Jonas Malede.
59'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Leandro Trossard kommt für Ilhan Fakılı.
59'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Junior Olaïtan kommt für Wilfred Ndidi.
59'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Dusan Vlahovic kommt für Oh Hyeon-Gyu.
57'
Foul von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
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57'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball abgeblockt. Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ball pariert. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amankwah Forson mit einem Steilpass.
54'
Foul von Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul).
54'
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilhan Fakılı.
49'
Foul von Taylan Bulut (Beşiktaş Istanbul).
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49'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Yasin Özcan kommt für Emirhan Topçu aufgrund einer Verletzung.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Be'er Sheva ist 0:0.
49'
Ball abgeblockt. Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Marco Wolff.
49'
Elfmeter pariert! Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
47'
Miguel Vítor verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
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47'
Ball abgeblockt. Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Djibril Diop (Hapoel Be'er Sheva).
43'
Ball pariert. Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zahi Ahmed.
42'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Dogan Alemdar.
42'
Ball pariert. Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonas Malede.
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41'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Amankwah Forson.
40'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Vítor.
40'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kassoum Ouattara.
39'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva).
36'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Dogan Alemdar.
36'
Ball pariert. Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Amankwah Forson.
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33'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
30'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
30'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke.
29'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Vítor.
29'
Ball abgeblockt. Ilhan Fakılı (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Václav Cerny.
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29'
Ball abgeblockt. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einem Steilpass.
28'
Ilhan Fakılı (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva).
23'
Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva).
22'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
22'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte.
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20'
Ball pariert. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
19'
Foul von Taylan Bulut (Beşiktaş Istanbul).
19'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Abseits Beşiktaş Istanbul. Ilhan Fakılı spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oh Hyeon-Gyu im Abseits.
19'
Ball abgeblockt. Ilhan Fakılı (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
18'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Niv Yehoshua.
16'
Ball pariert. Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Muhammad Abu Rumi mit einem Steilpass.
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16'
Foul von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
16'
Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul).
14'
Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Dogan Alemdar.
12'
Ball pariert. Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Igor Zlatanovic mit dem Kopf.
10'
Ball pariert. Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Václav Cerny.
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8'
Ball pariert. Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
6'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva).
5'
Foul von Taylan Bulut (Beşiktaş Istanbul).
5'
Jonas Malede (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Dogan Alemdar.
3'
Ilhan Fakılı (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Djibril Diop (Hapoel Be'er Sheva).
3'
Ball pariert. Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
3'
Ball pariert. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Igor Zlatanovic.
1'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Be'er Sheva.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.