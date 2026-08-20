Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Kauno Zalgiris ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Kauno Zalgiris ist 3:0.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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92'
Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Lirim Kastrati (Kauno Zalgiris).
90'
Vorbeigeschossen. Motiejus Burba (Kauno Zalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
89'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milot Rashica.
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84'
Abseits Beşiktaş Istanbul. Milot Rashica spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dusan Vlahovic im Abseits.
83'
Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Ivan Fiolic (Kauno Zalgiris).
81'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Kassoum Ouattara kommt für Ridvan Yilmaz.
81'
Ivan Fiolic (Kauno Zalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Milot Rashica (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Ivan Fiolic (Kauno Zalgiris).
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80'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Marko Konatar.
79'
Wechsel Kauno Zalgiris. Ivan Fiolic kommt für Amine Benchaib.
77'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Lirim Kastrati.
77'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Marko Konatar.
77'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Vykintas Slivka.
76'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
75'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Vykintas Slivka (Kauno Zalgiris).
75'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Marko Konatar.
73'
Vorbeigeschossen. Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ridvan Yilmaz mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
72'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Milot Rashica kommt für Leandro Trossard aufgrund einer Verletzung.
70'
Anton Tolordava (Kauno Zalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul).
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70'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Anton Tolordava (Kauno Zalgiris).
69'
Ball abgeblockt. Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
69'
Ball abgeblockt. Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Vorbeigeschossen. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Salih Özcan nach einer Ecke.
68'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Rokas Lekiatas.
68'
Ball pariert. Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ridvan Yilmaz mit einer Flanke.
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67'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Rokas Lekiatas.
67'
Renan Oliveira (Kauno Zalgiris) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Franco Baldassarra (Kauno Zalgiris) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Anton Tolordava.
63'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Franco Baldassarra (Kauno Zalgiris).
63'
Wechsel Kauno Zalgiris. Fabien Ourega kommt für Leon Krekovic.
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62'
Wechsel Kauno Zalgiris. Renan Oliveira kommt für Anthony Kalik.
62'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Franco Baldassarra (Kauno Zalgiris).
61'
Foul von Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul).
61'
Lirim Kastrati (Kauno Zalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Amir Hadziahmetovic kommt für Junior Olaïtan.
60'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Dusan Vlahovic kommt für Oh Hyeon-Gyu.
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59'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Kauno Zalgiris ist 3:0. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
57'
Elfmeter für Beşiktaş Istanbul. Oh Hyeon-Gyu wurde im Strafraum gefoult.
57'
Vykintas Slivka verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
56'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Vykintas Slivka (Kauno Zalgiris).
54'
Ecke Kauno Zalgiris. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Djaló.
54'
Ball abgeblockt. Motiejus Burba (Kauno Zalgiris) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tomas Svedkauskas mit einem langen Ball.
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53'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Vykintas Slivka (Kauno Zalgiris).
51'
Vorbeigeschossen. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke.
49'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Anton Tolordava.
48'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Motiejus Burba (Kauno Zalgiris).
46'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Tomas Svedkauskas.
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46'
Ball pariert. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilhan Fakili.
45'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Ilhan Fakili kommt für Václav Cerny.
45'
Wechsel Kauno Zalgiris. Motiejus Burba kommt für Gabriel Debeljuh.
45'
Wechsel Kauno Zalgiris. Lirim Kastrati kommt für Joris Moutachy.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Kauno Zalgiris ist 2:0.
47'
Vorbeigeschossen. Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ridvan Yilmaz mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Anton Tolordava.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
38'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Václav Cerny mit einer Flanke nach einer Ecke.
38'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Vykintas Slivka.
35'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Joris Moutachy (Kauno Zalgiris).
35'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Anton Tolordava (Kauno Zalgiris).
33'
Foul von Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul).
33'
Gabriel Debeljuh (Kauno Zalgiris) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
29'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
29'
Ball abgeblockt. Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ball abgeblockt. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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29'
Ball pariert. Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke.
28'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Leon Krekovic.
27'
Vorbeigeschossen. Leon Krekovic (Kauno Zalgiris) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Joris Moutachy mit einer Flanke.
22'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul).
20'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Marko Konatar (Kauno Zalgiris).
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19'
Ball abgeblockt. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
16'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Anton Tolordava (Kauno Zalgiris).
15'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Amir Murillo.
12'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Kauno Zalgiris ist 2:0. Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Ridvan Yilmaz mit einer Flanke.
8'
Ecke Kauno Zalgiris. Die Ecke wurde verursacht von Salih Özcan.
7'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
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7'
Anthony Kalik (Kauno Zalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Kauno Zalgiris ist 1:0. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten rechts. Vorbereitet von Ridvan Yilmaz mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Leon Krekovic.
2'
Foul von Amine Benchaib (Kauno Zalgiris).
2'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Marko Konatar.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Beşiktaş Istanbul und Kauno Zalgiris.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.