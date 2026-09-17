Wechsel Beşiktaş Istanbul. Tiago Djaló kommt für Emmanuel Agbadou.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Olympique Marseille ist 1:1.
48'
Ball pariert. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dusan Vlahovic mit einem Steilpass.
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47'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Václav Cerny.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Timothy Weah (Olympique Marseille).
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44'
Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Derek Cornelius (Olympique Marseille).
41'
Vorbeigeschossen. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Timothy Weah.
38'
Vorbeigeschossen. Timothy Weah (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
38'
Ball abgeblockt. Ulisses Garcia (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Kassoum Ouattara.
32'
Foul von Amine Harit (Olympique Marseille).
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32'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Angel Gomes (Olympique Marseille).
29'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Olympique Marseille ist 1:1. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Himad Abdelli mit einem Steilpass nach einem Konter.
28'
Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Himad Abdelli (Olympique Marseille).
27'
Foul von Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul).
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27'
Derek Cornelius (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jeffrey de Lange (Olympique Marseille).
25'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Agbadou (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
24'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Ulisses Garcia.
23'
Foul von Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul).
23'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Vorbeigeschossen. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Angel Gomes nach einem Konter.
21'
Ball abgeblockt. Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
20'
Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Timothy Weah (Olympique Marseille).
19'
Vorbeigeschossen. Angel Gomes (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Himad Abdelli nach einer Ecke.
18'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Agbadou.
17'
Foul von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
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17'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beşiktaş Istanbul und Olympique Marseille ist 1:0. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Junior Olaïtan mit einem Steilpass.
13'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Nübel.
13'
Ball pariert. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Angel Gomes.
12'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
11'
Das Spiel läuft wieder.
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11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Neal Maupay (Olympique Marseille).
10'
Emmanuel Agbadou (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Foul von Emmanuel Agbadou (Beşiktaş Istanbul).
10'
Neal Maupay (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ilhan Fakili.
9'
Vorbeigeschossen. Ulisses Garcia (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
8'
Foul von Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul).
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8'
Angel Gomes (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Dusan Vlahovic (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Václav Cerny mit einer Flanke.
3'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
3'
Ball abgeblockt. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dusan Vlahovic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Beşiktaş Istanbul und Olympique Marseille.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.