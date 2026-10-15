Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und SK Puntigamer Sturm Graz ist 3:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und SK Puntigamer Sturm Graz ist 3:0.
95'
Foul von Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth).
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95'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Albert Vallci.
94'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Arjan Malic.
92'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und SK Puntigamer Sturm Graz ist 3:0. Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte.
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91'
Elfmeter für AFC Bournemouth. James Hill wurde im Strafraum gefoult.
91'
Jon Gorenc Stankovic verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
91'
Ball abgeblockt. James Hill (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Ball pariert. Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Justin Kluivert mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Jon Gorenc Stankovic.
90'
Ball abgeblockt. Amine Adli (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lewis Cook.
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89'
James Hill (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
89'
Foul von James Hill (AFC Bournemouth).
89'
Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. James Hill (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lewis Cook mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Daniil Khudyakov.
88'
Ball pariert. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rayan.
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88'
Foul von Amine Adli (AFC Bournemouth).
88'
Julian Halwachs (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Albert Vallci (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Amine Adli (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Albert Vallci (SK Puntigamer Sturm Graz).
86'
Vorbeigeschossen. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
85'
Julian Halwachs (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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85'
Justin Kluivert (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Julian Halwachs (SK Puntigamer Sturm Graz).
84'
Wechsel AFC Bournemouth. Amine Adli kommt für Ben Gannon-Doak.
83'
Vorbeigeschossen. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jon Gorenc Stankovic mit dem Kopf.
83'
Das Spiel läuft wieder.
83'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Paul-Friedrich Koller kommt für Luís Balbo.
82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Julio Soler (AFC Bournemouth).
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80'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Julian Halwachs (SK Puntigamer Sturm Graz).
79'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Jon Gorenc Stankovic.
76'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und SK Puntigamer Sturm Graz ist 2:0. Rayan (AFC Bournemouth) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte nach einer Ecke.
75'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Julian Halwachs.
75'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Axel Kayombo kommt für Simon Seidl.
75'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Albert Vallci kommt für Petar Petrović.
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75'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Julian Halwachs kommt für Jacob Hödl.
74'
Ball abgeblockt. James Hill (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan.
72'
Vorbeigeschossen. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Justin Kluivert.
70'
Wechsel AFC Bournemouth. Rayan kommt für Evanilson.
70'
Wechsel AFC Bournemouth. Justin Kluivert kommt für Marcus Tavernier.
69'
Wechsel AFC Bournemouth. Ryan Christie kommt für Tyler Adams.
69'
António Silva (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
66'
Julio Soler (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
64'
Vorbeigeschossen. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jacob Hödl.
64'
Ball pariert. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von James Hill mit einer Flanke.
63'
Abseits SK Puntigamer Sturm Graz. Jon Gorenc Stankovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Simon Seidl im Abseits.
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63'
Ball pariert. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
63'
Jürgen Heil (SK Puntigamer Sturm Graz) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke nach einem Konter.
62'
Wechsel AFC Bournemouth. James Hill kommt für Adam Smith.
61'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Oumar Diakité kommt für Belmin Beganovic.
59'
Vorbeigeschossen. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Simon Seidl.
58'
Bafodé Diakité (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Bafodé Diakité (AFC Bournemouth).
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58'
Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball abgeblockt. Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von António Silva mit einem langen Ball.
56'
António Silva (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
55'
Vorbeigeschossen. Julio Soler (AFC Bournemouth) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcus Tavernier mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
54'
Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz).
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53'
Julio Soler (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
52'
Vorbeigeschossen. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
51'
Foul von Marcus Tavernier (AFC Bournemouth).
51'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von António Silva.
47'
Tyler Adams (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
46'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Cook.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und SK Puntigamer Sturm Graz ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und SK Puntigamer Sturm Graz ist 1:0. Evanilson (AFC Bournemouth) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Adam Smith mit einer Flanke.
41'
Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte.
40'
Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
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39'
Lewis Cook (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz).
37'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
37'
Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Abseits AFC Bournemouth. Marcus Tavernier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Álvaro Rodríguez im Abseits.
33'
Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,.
31'
Foul von Adam Smith (AFC Bournemouth).
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31'
Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Lewis Cook (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Evanilson.
30'
Julio Soler (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz).
29'
Handspiel von Bafodé Diakité (AFC Bournemouth).
29'
Ball abgeblockt. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Tavernier mit einer Flanke.
28'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Jon Gorenc Stankovic.
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23'
Vorbeigeschossen. Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcus Tavernier.
23'
Vorbeigeschossen. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Julio Soler.
21'
Vorbeigeschossen. Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Evanilson.
17'
Ball abgeblockt. Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Evanilson.
16'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
14'
Evanilson (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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14'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
14'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz).
12'
Vorbeigeschossen. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adam Smith mit einer Flanke.
10'
Vorbeigeschossen. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Julio Soler.
9'
Handspiel von Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth).
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8'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
7'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
7'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro Rodríguez.
4'
Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Joshua Quarshie (SK Puntigamer Sturm Graz).
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3'
Abseits SK Puntigamer Sturm Graz. Petar Petrović spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Belmin Beganovic im Abseits.
1'
Foul von Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth).
1'
Petar Petrović (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AFC Bournemouth und SK Puntigamer Sturm Graz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.