Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und FC Red Bull Salzburg ist 2:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und FC Red Bull Salzburg ist 2:2.
96'
Foul von Tim Drexler (FC Red Bull Salzburg).
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96'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
95'
Darko Hrka (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Vorbeigeschossen. Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bartosz Mazurek mit einem langen Ball.
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94'
Wechsel NK Celje. Darko Hrka kommt für Mario Kvesic.
92'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Foul von Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg).
92'
Blaz Kramer (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und FC Red Bull Salzburg ist 2:2. Armandas Kucys (NK Celje) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Yaya Dukuly mit einem Steilpass.
89'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
88'
Ball pariert. Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Haris Tabakovic.
88'
Ball pariert. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Frans Krätzig mit einem Steilpass.
86'
Vorbeigeschossen. Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
85'
Ball abgeblockt. Zan Zuzek (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Svit Seslar mit einer Flanke.
85'
Foul von Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg).
85'
Milot Avdyli (NK Celje) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Frans Krätzig kommt für Damir Redzic.
82'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Leandro Morgalla.
81'
Wechsel NK Celje. Zan Zuzek kommt für Pijus Sirvys.
81'
Wechsel NK Celje. Armandas Kucys kommt für Benjamin Verbic.
81'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Yaya Dukuly.
76'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Damir Redzic.
76'
Das Spiel läuft wieder.
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75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Christian Zawieschitzky (FC Red Bull Salzburg).
73'
Vorbeigeschossen. Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Damir Redzic.
71'
Bartosz Mazurek (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
70'
Vorbeigeschossen. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gaoussou Diakite mit einem Steilpass.
67'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Pijus Sirvys.
66'
Ball pariert. Benjamin Verbic (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yaya Dukuly mit einer Flanke.
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65'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Gaoussou Diakite kommt für Sota Kitano.
61'
Abseits FC Red Bull Salzburg. Jesper Lindstrøm spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominik Schmid im Abseits.
60'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Wechsel NK Celje. Yaya Dukuly kommt für Veton Tusha aufgrund einer Verletzung.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Veton Tusha (NK Celje).
58'
Abseits NK Celje. Artemijus Tutyskinas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Veton Tusha im Abseits.
58'
Foul von Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg).
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58'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Blaz Kramer (NK Celje).
52'
Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Veton Tusha (NK Celje).
50'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und FC Red Bull Salzburg ist 1:2. Blaz Kramer (NK Celje) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Svit Seslar.
46'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und FC Red Bull Salzburg ist 0:2. Jesper Lindstrøm (FC Red Bull Salzburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Damir Redzic nach einem Konter.
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45'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Bartosz Mazurek kommt für Umut Tohumcu.
45'
Wechsel FC Red Bull Salzburg. Jesper Lindstrøm kommt für Yorbe Vertessen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und FC Red Bull Salzburg ist 0:1.
46'
Vorbeigeschossen. Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Dominik Schmid mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
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44'
Ecke FC Red Bull Salzburg. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
44'
Vorbeigeschossen. Abubakr Barry (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Damir Redzic.
43'
Ball abgeblockt. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Pijus Sirvys (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Umut Tohumcu (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Pijus Sirvys (NK Celje).
41'
Foul von Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg).
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41'
Lukasz Bejger (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vorbeigeschossen. Svit Seslar (NK Celje) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Milot Avdyli mit einer Flanke.
35'
Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg).
35'
Milot Avdyli (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Ball abgeblockt. Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Damir Redzic.
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31'
Vorbeigeschossen. Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Haris Tabakovic.
30'
Dominik Schmid (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Veton Tusha (NK Celje).
27'
Veton Tusha (NK Celje) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Blaz Kramer nach einem Konter.
25'
Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
23'
Vorbeigeschossen. Haris Tabakovic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Damir Redzic.
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22'
Umut Tohumcu (FC Red Bull Salzburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
18'
Umut Tohumcu (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
17'
Foul von Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg).
17'
Veton Tusha (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Handspiel von Benjamin Verbic (NK Celje).
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15'
Umut Tohumcu (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Veton Tusha (NK Celje).
14'
Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
12'
Foul von Kévin Boma (FC Red Bull Salzburg).
12'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ball abgeblockt. Veton Tusha (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Blaz Kramer mit dem Kopf.
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9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und FC Red Bull Salzburg ist 0:1. Sota Kitano (FC Red Bull Salzburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Damir Redzic nach einem Konter.
8'
Vorbeigeschossen. Milot Avdyli (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Veton Tusha mit einer Flanke.
7'
Ball abgeblockt. Damir Redzic (FC Red Bull Salzburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Yorbe Vertessen (FC Red Bull Salzburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Mark Zabukovnik (NK Celje).
2'
Foul von Umut Tohumcu (FC Red Bull Salzburg).
2'
Mario Kvesic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NK Celje und FC Red Bull Salzburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.