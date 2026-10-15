Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Omonia Nikosia ist 0:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Omonia Nikosia ist 0:3.
93'
Vorbeigeschossen. Mark Zabukovnik (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leonárdo Koútris.
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92'
Abseits NK Celje. Alpha Diounkou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Blaz Kramer im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel Omonia Nikosia. Stefan Simic kommt für Senou Coulibaly.
89'
Wechsel Omonia Nikosia. Loïc Négo kommt für Ewandro.
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88'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Lubomír Satka.
84'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und Omonia Nikosia ist 0:3. Senou Coulibaly (Omonia Nikosia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Mihlali Mayambela.
84'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Alpha Diounkou.
83'
Senou Coulibaly (Omonia Nikosia) sieht eine Gelbe Karte.
83'
Foul von Blaz Kramer (NK Celje).
83'
Senou Coulibaly (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Benjamin Verbic (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte.
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82'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
82'
Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Vorbeigeschossen. Mihlali Mayambela (Omonia Nikosia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
81'
Ball pariert. Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
80'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Jure Balkovec (Omonia Nikosia).
77'
Alpha Diounkou (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Mihlali Mayambela (Omonia Nikosia).
76'
Foul von Alpha Diounkou (NK Celje).
76'
Mateo Maric (Omonia Nikosia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Omonia Nikosia. Mihlali Mayambela kommt für Jaden Montnor.
73'
Wechsel NK Celje. Leonárdo Koútris kommt für Milot Avdyli.
72'
Vorbeigeschossen. Blaz Kramer (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mario Kvesic mit einer Flanke.
71'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Florin Tanase.
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70'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Ewandro (Omonia Nikosia).
70'
Ball abgeblockt. Artemijus Tutyskinas (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Ball pariert. Armandas Kucys (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Zan Zuzek mit dem Kopf.
69'
Jaden Montnor (Omonia Nikosia) sieht eine Gelbe Karte.
69'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
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69'
Wechsel Omonia Nikosia. Florin Tanase kommt für Muamer Tankovic.
69'
Wechsel Omonia Nikosia. Andronikos Kakoullis kommt für Loïs Diony.
68'
Vorbeigeschossen. Mark Zabukovnik (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mario Kvesic.
67'
Zan Zuzek (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
66'
Vorbeigeschossen. Armandas Kucys (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mario Kvesic.
65'
Das Spiel läuft wieder.
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64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Loïs Diony (Omonia Nikosia).
62'
Wechsel NK Celje. Armandas Kucys kommt für Papa Daniel.
62'
Wechsel NK Celje. Alpha Diounkou kommt für Lukasz Bejger.
62'
Wechsel NK Celje. Benjamin Verbic kommt für Yaya Dukuly.
61'
Vorbeigeschossen. Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Panagiotis Andreou nach einer Ecke.
61'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
61'
Ball pariert. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mateo Maric.
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59'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und Omonia Nikosia ist 0:2. Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jean-Kévin Duverne mit einem Steilpass.
59'
Handspiel von Blaz Kramer (NK Celje).
57'
Vorbeigeschossen. Ewandro (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Loïs Diony.
55'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
52'
Mario Kvesic (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte.
50'
Foul von Zan Zuzek (NK Celje).
50'
Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Vorbeigeschossen. Lukasz Bejger (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Svit Seslar mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Kévin Duverne.
45'
Wechsel NK Celje. Mario Kvesic kommt für Luka Ticic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Omonia Nikosia ist 0:1.
48'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
48'
Ball pariert. Ewandro (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mateo Maric.
46'
Abseits NK Celje. Svit Seslar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Blaz Kramer im Abseits.
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46'
Ball pariert. Svit Seslar (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Yaya Dukuly.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
38'
Papa Daniel (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Muamer Tankovic (Omonia Nikosia).
36'
Vorbeigeschossen. Mateo Maric (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
36'
Foul von Papa Daniel (NK Celje).
36'
Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Lukasz Bejger (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Foul von Lukasz Bejger (NK Celje).
33'
Jaden Montnor (Omonia Nikosia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Senou Coulibaly (Omonia Nikosia).
31'
Vorbeigeschossen. Lubomír Satka (Omonia Nikosia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ewandro mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Bejger.
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29'
Ball abgeblockt. Mark Zabukovnik (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Svit Seslar.
29'
Ball abgeblockt. Svit Seslar (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milot Avdyli mit einer Flanke.
27'
Vorbeigeschossen. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
27'
Vorbeigeschossen. Milot Avdyli (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Artemijus Tutyskinas mit einem langen Ball.
26'
Abseits Omonia Nikosia. Panagiotis Andreou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Loïs Diony im Abseits.
24'
Milot Avdyli (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia).
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22'
Foul von Papa Daniel (NK Celje).
22'
Jaden Montnor (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und Omonia Nikosia ist 0:1. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ewandro mit einem Steilpass.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
16'
Vorbeigeschossen. Yaya Dukuly (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Svit Seslar nach einem Konter.
15'
Vorbeigeschossen. Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jaden Montnor.
13'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
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13'
Loïs Diony (Omonia Nikosia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
VAR Entscheidung: Kein Tor NK Celje 0-0 Omonia Nikosia.
9'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Loïs Diony (Omonia Nikosia) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
9'
Handspiel von Loïs Diony (Omonia Nikosia).
5'
Ball abgeblockt. Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Zan Zuzek.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NK Celje und Omonia Nikosia.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.