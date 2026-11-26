Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und AFC Bournemouth ist 1:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und AFC Bournemouth ist 1:2.
93'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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91'
Álvaro Núñez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Marcus Tavernier (AFC Bournemouth).
91'
Vorbeigeschossen. Ángel Arcos (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Aleix Febas.
90'
Ball abgeblockt. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Alonso.
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87'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Truffert.
87'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Marcus Tavernier.
86'
Ball abgeblockt. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Tavernier.
85'
Handspiel von Aleix Febas (Celta Vigo).
85'
Vorbeigeschossen. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Álvaro Núñez.
82'
Vorbeigeschossen. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
81'
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
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81'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Celta Vigo. Ángel Arcos kommt für Hugo Burcio.
80'
Abseits Celta Vigo. Hugo Burcio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ferran Jutglà im Abseits.
80'
Williot Swedberg (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Lewis Cook (AFC Bournemouth).
78'
Iago Aspas (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte.
78'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und AFC Bournemouth ist 1:2. Rayan (AFC Bournemouth) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Marcus Tavernier nach einem Konter.
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76'
Vorbeigeschossen. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iago Aspas mit einer Flanke.
75'
Ball abgeblockt. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Wechsel Celta Vigo. Williot Swedberg kommt für Javi Rodríguez.
74'
Wechsel Celta Vigo. Ferran Jutglà kommt für Pablo Durán.
72'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Michele Di Gregorio.
72'
Ball pariert. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Álvarez.
71'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
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71'
Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ball abgeblockt. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Burcio.
69'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Tyler Adams.
68'
Wechsel AFC Bournemouth. Marcus Tavernier kommt für David Brooks.
68'
Wechsel AFC Bournemouth. Rayan kommt für Amine Adli.
68'
Wechsel AFC Bournemouth. Adrien Truffert kommt für Julio Soler.
67'
Wechsel Celta Vigo. Hugo Álvarez kommt für Javi Rueda.
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67'
Wechsel Celta Vigo. Álvaro Núñez kommt für Couhaib Driouech.
67'
Vorbeigeschossen. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aleix Febas.
65'
Wechsel AFC Bournemouth. Ryan Christie kommt für Alex Scott.
64'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
64'
Amine Adli (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball abgeblockt. Marcos Alonso (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Cook.
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62'
Ionut Radu (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Alex Scott (AFC Bournemouth).
61'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Ionut Radu.
61'
Ball pariert. James Hill (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
61'
Ball abgeblockt. Alex Scott (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
60'
Javi Rueda (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
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60'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ball pariert. Alex Scott (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber links unten gehalten.
58'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
58'
Julio Soler (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Abseits Celta Vigo. Aleix Febas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javi Rueda im Abseits.
54'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von James Hill.
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54'
Abseits AFC Bournemouth. António Silva spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amine Adli im Abseits.
51'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
51'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
51'
Tyler Adams (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
50'
David Brooks (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
46'
David Brooks (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel AFC Bournemouth. Tyler Adams kommt für Justin Kluivert.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und AFC Bournemouth ist 1:0.
49'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
49'
António Silva (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Aleix Febas (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi Rodríguez.
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48'
Hugo Burcio (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Alex Scott (AFC Bournemouth).
47'
Vorbeigeschossen. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Javi Rodríguez mit einem langen Ball.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
44'
António Silva (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball pariert. Amine Adli (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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40'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
40'
Vorbeigeschossen. Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Justin Kluivert mit einer Flanke.
39'
Abseits Celta Vigo. Ionut Radu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Durán im Abseits.
38'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Iago Aspas.
37'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
37'
Ball pariert. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von David Brooks.
36'
Vorbeigeschossen. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marcos Alonso.
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36'
Ball abgeblockt. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix Febas.
35'
Vorbeigeschossen. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Couhaib Driouech mit einer Flanke.
33'
Alex Scott (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte.
33'
Foul von Alex Scott (AFC Bournemouth).
33'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Amine Adli (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
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31'
Ball pariert. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Couhaib Driouech.
30'
Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth).
30'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Abseits Celta Vigo. Hugo Burcio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Durán im Abseits.
28'
Abseits Celta Vigo. Couhaib Driouech spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergio Carreira im Abseits.
28'
Ball abgeblockt. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sergio Carreira.
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25'
Foul von Amine Adli (AFC Bournemouth).
25'
Ionut Radu (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
23'
Bafodé Diakité (AFC Bournemouth) sieht die Rote Karte.
23'
VAR Entscheidung: Karte geändert Bafodé Diakité (AFC Bournemouth).
22'
Foul von Bafodé Diakité (AFC Bournemouth).
22'
Couhaib Driouech (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und AFC Bournemouth ist 1:0. Iago Aspas (Celta Vigo) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Javi Rueda.
19'
Ball pariert. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Couhaib Driouech mit einer Flanke.
18'
Gefährliches Spiel von Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth).
18'
Hugo Burcio (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von António Silva (AFC Bournemouth).
16'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Julio Soler (AFC Bournemouth).
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14'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Amine Adli (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
11'
Abseits Celta Vigo. Couhaib Driouech spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Durán im Abseits.
11'
Ball pariert. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sergio Carreira.
8'
Vorbeigeschossen. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Javi Rueda.
3'
Julio Soler (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
3'
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
1'
Foul von Bafodé Diakité (AFC Bournemouth).
1'
Couhaib Driouech (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celta Vigo und AFC Bournemouth.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.