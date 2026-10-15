Celta de Vigo

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Juventus Turin ist 1:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Juventus Turin ist 1:2.
94'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Pape Matar Sarr.
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94'
Ball abgeblockt. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yoel Lago.
94'
Handspiel von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
92'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Juventus Turin ist 1:2. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Andrea Cambiaso mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Pierre Kalulu (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
88'
Vorbeigeschossen. Nico González (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nick Woltemade.
86'
Vorbeigeschossen. Hugo Burcio (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Álvaro Núñez.
85'
Wechsel Celta Vigo. Hugo González kommt für Hugo Álvarez.
85'
Wechsel Celta Vigo. Álvaro Núñez kommt für Javi Rueda.
84'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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84'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
82'
Wechsel Juventus Turin. Douglas Luiz kommt für Teun Koopmeiners.
82'
Foul von Weston McKennie (Juventus Turin).
82'
Couhaib Driouech (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball abgeblockt. Bremer (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nick Woltemade.
80'
Vorbeigeschossen. Bremer (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke nach einer Ecke.
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79'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
79'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen (Juventus Turin).
78'
Ball abgeblockt. Sergio Carreira (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Couhaib Driouech.
78'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
77'
Foul von Nico González (Juventus Turin).
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77'
Marcos Alonso (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Celta Vigo. Iago Aspas kommt für Ferran Jutglà.
75'
Wechsel Celta Vigo. Hugo Burcio kommt für Aleix Febas.
74'
Andrea Cambiaso (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
72'
Handspiel von Nick Woltemade (Juventus Turin).
72'
Jhon Lucumí (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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71'
Foul von Jhon Lucumí (Juventus Turin).
71'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Pape Matar Sarr (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
70'
Wechsel Juventus Turin. Bremer kommt für Federico Gatti.
70'
Wechsel Juventus Turin. Jhon Lucumí kommt für Lloyd Kelly.
69'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilaix Moriba.
67'
Ball abgeblockt. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nick Woltemade.
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66'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
65'
Vorbeigeschossen. Javi Rueda (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ferran Jutglà.
64'
Wechsel Juventus Turin. Randal Kolo Muani kommt für Kerim Alajbegovic.
64'
Wechsel Juventus Turin. Nico González kommt für Francisco Conceição.
63'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Couhaib Driouech.
62'
Wechsel Celta Vigo. Couhaib Driouech kommt für Williot Swedberg.
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60'
Vorbeigeschossen. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nick Woltemade.
58'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Juventus Turin ist 1:1. Nick Woltemade (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
57'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
56'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
56'
Aleix Febas (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
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55'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Das Spiel läuft wieder.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hugo Álvarez (Celta Vigo).
54'
Lloyd Kelly (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Foul von Lloyd Kelly (Juventus Turin).
54'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
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53'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
53'
Ball abgeblockt. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nick Woltemade.
52'
Ball pariert. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nick Woltemade.
52'
Ball abgeblockt. Pape Matar Sarr (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kerim Alajbegovic.
52'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Ionut Radu.
52'
Ball pariert. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pierre Kalulu.
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48'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
48'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Kerim Alajbegovic (Juventus Turin).
47'
Vorbeigeschossen. Andrea Cambiaso (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
47'
Vorbeigeschossen. Pape Matar Sarr (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
46'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
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46'
Ball abgeblockt. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Francisco Conceição.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Juventus Turin ist 1:0.
46'
Federico Gatti (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Francisco Conceição (Juventus Turin).
45'
Sergio Carreira (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Das Spiel läuft wieder.
45'
Das Spiel ist unterbrochen (Juventus Turin).
44'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
44'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Hugo Álvarez (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Williot Swedberg.
42'
Ball abgeblockt. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nick Woltemade.
40'
Vorbeigeschossen. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Guglielmo Vicario mit einem langen Ball.
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39'
Williot Swedberg (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
38'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
38'
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
37'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Carreira.
33'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleix Febas.
32'
Ball abgeblockt. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrea Cambiaso mit einer Flanke.
32'
Vorbeigeschossen. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Teun Koopmeiners.
27'
Handspiel von Williot Swedberg (Celta Vigo).
26'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Teun Koopmeiners.
24'
Ball pariert. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pierre Kalulu mit einer Flanke.
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23'
Foul von Lloyd Kelly (Juventus Turin).
23'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Pape Matar Sarr (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Hugo Álvarez (Celta Vigo).
21'
Foul von Francisco Conceição (Juventus Turin).
21'
Marcos Alonso (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
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20'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Juventus Turin ist 1:0. Hugo Álvarez (Celta Vigo) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Williot Swedberg.
16'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
16'
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Federico Gatti (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
12'
Ball abgeblockt. Lloyd Kelly (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre Kalulu.
11'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Carreira.
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7'
Handspiel von Javi Rueda (Celta Vigo).
6'
Ball pariert. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ferran Jutglà mit einer Flanke.
5'
Weston McKennie (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celta Vigo und Juventus Turin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.