Ticker | Celta de Vigo - SC Freiburg | Viertelfinale UEFA Europa League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und SC Freiburg ist 1:3.
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und SC Freiburg ist 1:3.
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und SC Freiburg ist 1:3. Williot Swedberg (Celta Vigo) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Hugo Álvarez mit einem Steilpass.
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
Hugo Álvarez (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte.
Foul von Hugo Álvarez (Celta Vigo).
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
Cyriaque Irié (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Wechsel SC Freiburg. Cyriaque Irié kommt für Niklas Beste.
Ferran Jutglà (Celta Vigo) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Hugo Álvarez mit einer Flanke nach einer Ecke.
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Eggestein.
Ball abgeblockt. Óscar Mingueza (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Alonso.
Vorbeigeschossen. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iago Aspas.
Ball pariert. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einer Flanke.
Foul von Fer López (Celta Vigo).
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Marcos Alonso (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
Vorbeigeschossen. Marcos Alonso (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Beste.
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Höler.
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jordy Makengo.
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marcos Alonso nach einer Ecke.
Vorbeigeschossen. Marcos Alonso (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Iago Aspas nach einer Ecke.
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Beste.
Ball pariert. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Iago Aspas.
Marcos Alonso (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
Ball abgeblockt. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Williot Swedberg.
Wechsel SC Freiburg. Nicolas Höfler kommt für Johan Manzambi.
Wechsel SC Freiburg. Bruno Ogbus kommt für Philipp Lienhart aufgrund einer Verletzung.
Das Spiel läuft wieder.
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Philipp Lienhart (SC Freiburg).
Ball pariert. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Vorbeigeschossen. Fer López (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Iago Aspas.
Wechsel Celta Vigo. Hugo Álvarez kommt für Matías Vecino.
Foul von Iago Aspas (Celta Vigo).
Lucas Höler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Marcos Alonso (Celta Vigo).
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Ionut Radu (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Carreira.
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Carreira.
Ball pariert. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jordy Makengo.
Derry Scherhant (SC Freiburg) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,.
Vorbeigeschossen. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
Matthias Ginter (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
Wechsel SC Freiburg. Derry Scherhant kommt für Vincenzo Grifo.
Wechsel SC Freiburg. Lucas Höler kommt für Igor Matanovic.
Iago Aspas (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
Vorbeigeschossen. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
Foul von Fer López (Celta Vigo).
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und SC Freiburg ist 0:3. Yuito Suzuki (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Vincenzo Grifo.
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste.
49'
Iago Aspas (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte.
49'
Matías Vecino (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Foul von Matías Vecino (Celta Vigo).
49'
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Das Spiel läuft wieder.
Das Spiel ist unterbrochen (Celta Vigo).
Foul von Fer López (Celta Vigo).
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Ball abgeblockt. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jones El Abdellaoui.
Ball abgeblockt. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Wechsel Celta Vigo. Jones El Abdellaoui kommt für Javi Rueda.
Wechsel Celta Vigo. Williot Swedberg kommt für Ilaix Moriba.
Wechsel Celta Vigo. Sergio Carreira kommt für Yoel Lago.
Wechsel Celta Vigo. Iago Aspas kommt für Borja Iglesias.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und SC Freiburg ist 0:2.
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jordy Makengo.
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
Ilaix Moriba (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte.
Igor Matanovic (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte.
Foul von Borja Iglesias (Celta Vigo).
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Borja Iglesias (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
Óscar Mingueza (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und SC Freiburg ist 0:2. Yuito Suzuki (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Niklas Beste.
Foul von Borja Iglesias (Celta Vigo).
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
VAR Entscheidung: Tor Celta Vigo 0-1 SC Freiburg (Igor Matanovic).
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und SC Freiburg ist 0:1. Igor Matanovic (SC Freiburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Jordy Makengo mit dem Kopf nach einer Standardsituation.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Johan Manzambi (SC Freiburg).
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Matías Vecino (Celta Vigo).
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Marcos Alonso (Celta Vigo).
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Fer López (Celta Vigo).
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Igor Matanovic.
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Das Spiel läuft wieder.
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yuito Suzuki (SC Freiburg).
Das Spiel läuft wieder.
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Philipp Treu (SC Freiburg).
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ferran Jutglà (Celta Vigo).
Ball abgeblockt. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fer López.
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
Fer López (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Matías Vecino.
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Foul von Borja Iglesias (Celta Vigo).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celta Vigo und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.