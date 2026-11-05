Celta de Vigo

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Union Saint-Gilloise ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Union Saint-Gilloise ist 1:2.
95'
Pablo Durán (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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95'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
95'
Louis Patris (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ferran Jutglà.
91'
Ball abgeblockt. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iago Aspas mit einer Flanke.
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91'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Besfort Zeneli.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Besfort Zeneli.
90'
Vorbeigeschossen. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Couhaib Driouech mit einer Flanke.
89'
Handspiel von Marcos Alonso (Celta Vigo).
89'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Denzel De Roeve.
87'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Massiré Sylla.
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86'
Handspiel von Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).
86'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Darius Olaru kommt für Relebohile Mofokeng.
85'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Louis Patris.
84'
Ball pariert. Javi Rodríguez (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Iago Aspas mit dem Kopf.
83'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Louis Patris.
82'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Massiré Sylla.
81'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Ross Sykes kommt für Nikki Havenaar.
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81'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Ilan Hurtevent kommt für Guilherme Smith.
81'
Wechsel Celta Vigo. Andrés Antañón kommt für Hugo Burcio.
81'
Wechsel Celta Vigo. Ferran Jutglà kommt für Javi Rueda.
81'
Iago Aspas (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Louis Patris (Union Saint-Gilloise).
80'
Elfmeter pariert! Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
78'
VAR Entscheidung: Elfmeter Union Saint-Gilloise.
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76'
Javi Rodríguez verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
76'
Ball abgeblockt. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dylan Aquino mit einer Flanke.
76'
Ball abgeblockt. Ilaix Moriba (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Kamiel Van de Perre.
72'
Vorbeigeschossen. Sergio Carreira (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Couhaib Driouech.
71'
Wechsel Celta Vigo. Couhaib Driouech kommt für Williot Swedberg.
71'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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71'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise).
70'
Ball abgeblockt. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
69'
Abseits Celta Vigo. Pablo Durán spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Williot Swedberg im Abseits.
67'
Vorbeigeschossen. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Iago Aspas.
66'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve kommt für Kevin Rodríguez.
66'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino kommt für Adem Zorgane.
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65'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
65'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Pablo Durán (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise).
61'
Sergio Carreira (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Louis Patris (Union Saint-Gilloise).
60'
Wechsel Celta Vigo. Ilaix Moriba kommt für Hugo Álvarez.
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60'
Wechsel Celta Vigo. Iago Aspas kommt für Aleix Febas.
60'
Vorbeigeschossen. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kevin Rodríguez.
58'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
58'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball abgeblockt. Aleix Febas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Williot Swedberg.
57'
Ball pariert. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Aleix Febas.
57'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Hervé Koffi.
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57'
Ball pariert. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Williot Swedberg.
52'
Abseits Union Saint-Gilloise. Nikki Havenaar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Rodríguez im Abseits.
49'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Union Saint-Gilloise ist 1:2. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kevin Rodríguez.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
48'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
47'
Foul von Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).
47'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Union Saint-Gilloise ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
42'
Foul von Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).
42'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Marcos Alonso (Celta Vigo).
41'
Vorbeigeschossen. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
40'
Vorbeigeschossen. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
40'
Vorbeigeschossen. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
38'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Louis Patris.
35'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Union Saint-Gilloise ist 1:1. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Adem Zorgane mit einem Steilpass.
35'
Vorbeigeschossen. Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Besfort Zeneli mit einer Flanke nach einer Ecke.
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34'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
34'
Ball abgeblockt. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Louis Patris mit einem Steilpass.
33'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
32'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
31'
Foul von Louis Patris (Union Saint-Gilloise).
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31'
Williot Swedberg (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
29'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
28'
Vorbeigeschossen. Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng mit dem Kopf.
27'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
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27'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Louis Patris.
23'
Vorbeigeschossen. Sergio Carreira (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Williot Swedberg.
21'
Foul von Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
21'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Hugo Burcio (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
19'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Massiré Sylla.
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16'
Foul von Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).
16'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
14'
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
14'
Foul von Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
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14'
Williot Swedberg (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Union Saint-Gilloise ist 1:0. Pablo Durán (Celta Vigo) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Sergio Carreira.
10'
Vorbeigeschossen. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
9'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
8'
Ball abgeblockt. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
7'
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celta Vigo und Union Saint-Gilloise.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.