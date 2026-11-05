Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul ist 3:2.
95'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
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95'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).
94'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Leandro Trossard.
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91'
Handspiel von Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits Beşiktaş Istanbul. Ilhan Fakili spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dusan Vlahovic im Abseits.
87'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul ist 3:2. Camilo Durán (Celtic Glasgow) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
87'
Vorbeigeschossen. Kieran Tierney (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Colby Donovan.
85'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul ist 2:2. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Ernest Poku.
84'
Vorbeigeschossen. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Amir Murillo.
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83'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Ridvan Yilmaz kommt für Kassoum Ouattara.
83'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Ilhan Fakili kommt für Václav Cerny.
83'
Abseits Celtic Glasgow. Mika Baur spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Camilo Durán im Abseits.
82'
Ball pariert. Haissem Hassan (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mika Baur.
78'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul ist 2:1. Camilo Durán (Celtic Glasgow) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Callum Osmand mit einem Steilpass.
78'
Wechsel Celtic Glasgow. Dane Murray kommt für Cameron Carter-Vickers.
77'
Wechsel Celtic Glasgow. Haissem Hassan kommt für Kasper Høgh.
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77'
Foul von Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul).
77'
Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Orkun Kökçü kommt für Salih Özcan.
75'
Vorbeigeschossen. Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Callum Osmand.
74'
Foul von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
74'
Mika Baur (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball abgeblockt. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leandro Trossard.
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73'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Kasper Høgh (Celtic Glasgow).
72'
Ball abgeblockt. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ernest Poku.
70'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Dusan Vlahovic kommt für Oh Hyeon-Gyu.
70'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Tiago Djaló kommt für Emmanuel Agbadou.
67'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Nübel.
67'
Ball pariert. Liam Scales (Celtic Glasgow) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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66'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Agbadou.
65'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Amir Murillo.
64'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Emirhan Topçu.
64'
Vorbeigeschossen. Ernest Poku (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
62'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul ist 1:1. Callum Osmand (Celtic Glasgow) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Callum McGregor.
61'
Wechsel Celtic Glasgow. Callum Osmand kommt für Sebastian Tounekti.
61'
Wechsel Celtic Glasgow. Colby Donovan kommt für Jordan Lotomba.
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61'
Wechsel Celtic Glasgow. Camilo Durán kommt für James Forrest.
60'
Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).
59'
Vorbeigeschossen. Jordan Lotomba (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cameron Carter-Vickers.
58'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
58'
Kasper Høgh (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Handspiel von Ernest Poku (Beşiktaş Istanbul).
56'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
56'
Liam Scales (Celtic Glasgow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Mika Baur (Celtic Glasgow).
54'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul ist 0:1. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Standardsituation.
54'
Elfmeter pariert! Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
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52'
Elfmeter für Beşiktaş Istanbul. Ernest Poku wurde im Strafraum gefoult.
52'
Jordan Lotomba verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
51'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).
50'
Ball pariert. James Forrest (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Benjamin Nygren.
49'
Abseits Celtic Glasgow. Liam Scales spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kasper Høgh im Abseits.
47'
Vorbeigeschossen. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
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47'
Ball pariert. Ernest Poku (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
46'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Mika Baur.
46'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Mika Baur.
46'
Ball abgeblockt. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ernest Poku.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Emmanuel Agbadou (Beşiktaş Istanbul).
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44'
Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul).
42'
Jordan Lotomba (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Cameron Carter-Vickers.
32'
Foul von Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul).
32'
Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Abseits Beşiktaş Istanbul. Junior Olaïtan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Leandro Trossard im Abseits.
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29'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
28'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von James Forrest.
27'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Cameron Carter-Vickers (Celtic Glasgow).
26'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Agbadou.
24'
Foul von Ernest Poku (Beşiktaş Istanbul).
24'
Jordan Lotomba (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Cameron Carter-Vickers.
20'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
19'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von James Forrest.
17'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow).
15'
Handspiel von Ernest Poku (Beşiktaş Istanbul).
11'
Ball abgeblockt. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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11'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow).
9'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Kieran Tierney.
8'
Vorbeigeschossen. Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Sebastian Tounekti.
5'
Ball abgeblockt. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
3'
Jordan Lotomba (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.