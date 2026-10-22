Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Celta Vigo ist 1:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Celta Vigo ist 1:2.
92'
Colby Donovan (Celtic Glasgow) sieht eine Gelbe Karte.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Oliver Sørensen (Celtic Glasgow) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Sergio Carreira (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Oliver Sørensen (Celtic Glasgow).
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88'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Liam Scales.
88'
Ball abgeblockt. Andrés Antañón (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Williot Swedberg.
87'
Vorbeigeschossen. Oliver Sørensen (Celtic Glasgow) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kieran Tierney mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Carreira.
85'
Wechsel Celta Vigo. Andrés Antañón kommt für Javi Rueda.
85'
Wechsel Celta Vigo. Javi Galán kommt für Hugo Álvarez.
85'
Liam Scales (Celtic Glasgow) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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85'
Pablo Durán (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Liam Scales (Celtic Glasgow).
84'
Ball pariert. Colby Donovan (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James Forrest.
82'
Sergio Carreira (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Colby Donovan (Celtic Glasgow).
82'
Ball abgeblockt. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix Febas.
80'
Wechsel Celtic Glasgow. Sebastian Tounekti kommt für Camilo Durán.
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79'
Wechsel Celtic Glasgow. Oliver Sørensen kommt für Mika Baur.
79'
Abseits Celta Vigo. Hugo Álvarez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Durán im Abseits.
77'
Vorbeigeschossen. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
77'
Wechsel Celta Vigo. Pablo Durán kommt für Ferran Jutglà.
77'
Ball abgeblockt. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Álvarez.
76'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Dane Murray (Celtic Glasgow).
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74'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
74'
James Forrest (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Colby Donovan.
73'
Wechsel Celtic Glasgow. Kasper Høgh kommt für Haissem Hassan.
71'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Celta Vigo ist 1:2. Javi Rodríguez (Celta Vigo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts.
71'
Ball abgeblockt. Aleix Febas (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Celta Vigo ist 1:1. Javi Rodríguez (Celta Vigo) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Hugo Álvarez mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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67'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Liam Scales (Celtic Glasgow).
65'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Mika Baur.
63'
Wechsel Celta Vigo. Williot Swedberg kommt für Iago Aspas.
63'
Wechsel Celta Vigo. Ilaix Moriba kommt für Hugo Burcio.
63'
Liam Scales (Celtic Glasgow) trifft die Latte per Kopf links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Haissem Hassan mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Burcio.
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62'
Ball abgeblockt. Sergio Carreira (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Álvarez.
59'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Colby Donovan (Celtic Glasgow).
58'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Wechsel Celtic Glasgow. James Forrest kommt für Callum Osmand aufgrund einer Verletzung.
58'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Callum Osmand (Celtic Glasgow).
56'
Ball pariert. Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Callum Osmand.
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54'
Ball abgeblockt. Kieran Tierney (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
54'
Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Aleix Febas (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sergio Carreira.
51'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Iago Aspas mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Mika Baur.
50'
Ball pariert. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ferran Jutglà.
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47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Celta Vigo ist 1:0. Mika Baur (Celtic Glasgow) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
46'
Vorbeigeschossen. Javi Rodríguez (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und Celta Vigo ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleix Febas.
44'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Iago Aspas.
43'
Vorbeigeschossen. Callum Osmand (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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41'
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
41'
Kieran Tierney (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball abgeblockt. Aleix Febas (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Burcio.
37'
Ball abgeblockt. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ferran Jutglà.
35'
Abseits Celta Vigo. Hugo Álvarez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergio Carreira im Abseits.
32'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Kieran Tierney.
32'
Ball abgeblockt. Aleix Febas (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi Rueda.
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30'
Foul von Mika Baur (Celtic Glasgow).
30'
Iago Aspas (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Javi Rueda (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iago Aspas.
26'
Abseits Celtic Glasgow. Sam Johnstone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Haissem Hassan im Abseits.
23'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) sieht eine Gelbe Karte.
23'
(Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Camilo Durán (Celtic Glasgow).
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20'
Ball pariert. Camilo Durán (Celtic Glasgow) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Haissem Hassan mit einer Flanke.
19'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
19'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Hugo Burcio (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
16'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Colby Donovan.
16'
Ball abgeblockt. Hugo Burcio (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix Febas.
15'
Ball abgeblockt. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ferran Jutglà.
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9'
Abseits Celtic Glasgow. Benjamin Nygren spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Callum Osmand im Abseits.
8'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Colby Donovan (Celtic Glasgow).
7'
Ball abgeblockt. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Burcio.
3'
Abseits Celtic Glasgow. Mika Baur spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Callum Osmand im Abseits.
3'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
3'
Callum McGregor (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Callum Osmand (Celtic Glasgow).
1'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celtic Glasgow und Celta Vigo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.