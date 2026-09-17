Luis Palma (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Chris Richards (Crystal Palace).
49'
Ball pariert. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Radoslaw Murawski.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Lech Posen ist 3:0.
47'
Foul von Radoslaw Murawski (Lech Posen).
47'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Walter Benítez.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Honest Ahanor (Crystal Palace).
43'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Quinten Timber (Crystal Palace).
41'
Foul von Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
41'
Wojciech Monka (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Abseits Crystal Palace. Adam Wharton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jørgen Strand Larsen im Abseits.
34'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Lech Posen ist 3:0. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben links.
33'
Elfmeter für Crystal Palace. Yéremy Pino wurde im Strafraum gefoult.
33'
Radoslaw Murawski verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
31'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Radoslaw Murawski (Lech Posen).
31'
Ball abgeblockt. Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Patrik Wålemark mit einer Flanke.
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30'
Foul von Axel Disasi (Crystal Palace).
30'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball pariert. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Quinten Timber mit einer Flanke.
29'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Terry Yegbe.
29'
Ball abgeblockt. Quinten Timber (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Wharton.
27'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Lech Posen ist 2:0. Chris Richards (Crystal Palace) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, oben rechts. Vorbereitet von Adam Wharton mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Michal Gurgul.
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25'
Vorbeigeschossen. Terry Yegbe (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Allahyar Sayyadmanesh mit dem Kopf nach einer Ecke.
24'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
23'
Vorbeigeschossen. Radoslaw Murawski (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
21'
Vorbeigeschossen. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Radoslaw Murawski mit einem Steilpass.
18'
Ball abgeblockt. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Allahyar Sayyadmanesh mit dem Kopf.
16'
Foul von Quinten Timber (Crystal Palace).
16'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Handspiel von Luis Palma (Lech Posen).
15'
Vorbeigeschossen. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
12'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
12'
Joel Pereira (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen).
12'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
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12'
Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Lech Posen ist 1:0. Yéremy Pino (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
7'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Joel Pereira.
6'
Abseits Crystal Palace. Adam Wharton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jørgen Strand Larsen im Abseits.
5'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Radoslaw Murawski.
5'
Ball abgeblockt. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Wharton.
4'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yéremy Pino mit dem Kopf.
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3'
Ball pariert. Patrik Wålemark (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Allahyar Sayyadmanesh.
2'
Vorbeigeschossen. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Patrik Wålemark.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Crystal Palace und Lech Posen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.