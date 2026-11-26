Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián ist 2:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián ist 2:1.
97'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Carlos Soler nach einer Ecke.
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97'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
97'
Ball pariert. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Carlos Soler mit einem Steilpass.
96'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yéremy Pino.
96'
Vorbeigeschossen. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen.
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96'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tyrick Mitchell mit einer Flanke.
94'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Igor Zubeldia.
93'
Elfmeter pariert! Yéremy Pino (Crystal Palace) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
91'
Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
91'
Carlos Soler verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
91'
Ball abgeblockt. Dwight McNeil (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yéremy Pino.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Wechsel Crystal Palace. Darío Osorio kommt für Jean-Philippe Mateta.
87'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Luka Sucic kommt für Job Ochieng.
87'
Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Quinten Timber (Crystal Palace).
85'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Sergio Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mamadou Sarr im Abseits.
85'
Ball abgeblockt. Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Axel Disasi.
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81'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián ist 2:1. Dwight McNeil (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen.
81'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
80'
Wechsel Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen kommt für Will Hughes.
80'
Wechsel Crystal Palace. Tyrick Mitchell kommt für Ben Chilwell.
79'
Wechsel Crystal Palace. Anan Khalaili kommt für Jaydee Canvot.
77'
Foul von Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián).
77'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián).
77'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Sergio Gómez kommt für Arsen Zakharyan.
76'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Igor Zubeldia kommt für Héctor Fort.
75'
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte.
75'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
74'
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Will Hughes (Crystal Palace).
73'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián ist 1:1. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
72'
Unai Marrero (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte.
71'
Gelb-Rote Karte für Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) für überhartes Einsteigen.
71'
Jon Martín verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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71'
Elfmeter für Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta wurde im Strafraum gefoult.
71'
Vorbeigeschossen. Dwight McNeil (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Axel Disasi mit dem Kopf.
70'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
69'
Vorbeigeschossen. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
68'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Orri Óskarsson kommt für Gonçalo Guedes.
67'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Carlos Soler kommt für Beñat Turrientes.
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66'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián ist 0:1. Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Job Ochieng.
66'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
65'
Vorbeigeschossen. Ben Chilwell (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
64'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Foul von Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
64'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
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62'
Foul von Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián).
62'
Will Hughes (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Axel Disasi.
57'
Wechsel Crystal Palace. Dwight McNeil kommt für Eddie Nketiah.
56'
Das Spiel läuft wieder.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
54'
Vorbeigeschossen. Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Arsen Zakharyan mit einer Flanke nach einer Ecke.
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53'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
53'
Ball abgeblockt. Arsen Zakharyan (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
52'
Vorbeigeschossen. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
52'
Ball pariert. Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Beñat Turrientes.
52'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
51'
Ball pariert. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
50'
Foul von Arsen Zakharyan (Real Sociedad San Sebastián).
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50'
Jaydee Canvot (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Axel Disasi mit dem Kopf.
41'
Vorbeigeschossen. Héctor Fort (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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41'
Héctor Fort (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Will Hughes (Crystal Palace).
38'
Ball abgeblockt. Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
38'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
38'
Ball pariert. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
37'
Vorbeigeschossen. Quinten Timber (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
35'
Ball pariert. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arsen Zakharyan.
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33'
Ball abgeblockt. Arsen Zakharyan (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Axel Disasi (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Arsen Zakharyan (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Axel Disasi (Crystal Palace).
26'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Job Ochieng.
23'
Ball abgeblockt. Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Job Ochieng.
22'
Héctor Fort (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Ben Chilwell (Crystal Palace).
20'
Vorbeigeschossen. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Arsen Zakharyan.
17'
Vorbeigeschossen. Chris Richards (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Will Hughes mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Aihen Muñoz.
12'
Ball pariert. Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
11'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
11'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián).
8'
Ben Chilwell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián).
4'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Héctor Fort (Real Sociedad San Sebastián).
2'
Vorbeigeschossen. Will Hughes (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
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2'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arsen Zakharyan mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
1'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.