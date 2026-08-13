Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Kuopion PS ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Kuopion PS ist 2:1.
91'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Samuel Teles kommt für Anzor Mekvabishvili.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
80'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Tudor Baluta kommt für Alexandru Cicâldau.
80'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Heriberto Tavares kommt für Stefan Baiaram.
79'
Wechsel Kuopion PS. Saku Savolainen kommt für Akseli Puukko.
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72'
Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Wechsel Kuopion PS. Joslyn Luyeye-Lutumba kommt für Valentín Gasc.
67'
Wechsel Kuopion PS. Piotr Parzyszek kommt für Jaime Moreno.
65'
Kasim Adams (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Kuopion PS ist 2:1. Carlos Mora (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Assad Al Hamlawi.
61'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Monday Etim kommt für David Matei.
61'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Assad Al Hamlawi kommt für Steven Nsimba.
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52'
David Matei (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Jaime Moreno (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Kuopion PS. Clinton Antwi kommt für Taneli Hämäläinen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Kuopion PS ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Kuopion PS ist 1:1. Steven Nsimba (CS Universitatea Craiova) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
31'
Taneli Hämäläinen (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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4'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Kuopion PS ist 0:1. Valentín Gasc (Kuopion PS) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Tommi Jyry.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CS Universitatea Craiova und Kuopion PS.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.