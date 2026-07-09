Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Derry City ist 3:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Derry City ist 3:2.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Derry City ist 3:2. James Olayinka (Derry City) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Patrick McClean.
85'
Wechsel ZSKA Sofia. Alejandro Piedrahita kommt für Stefano Sensi.
83'
Wechsel Derry City. James McClean kommt für Rob Slevin.
75'
Barry Cotter (Derry City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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72'
Wechsel ZSKA Sofia. Joël Zwarts kommt für Leandro Godoy.
72'
Wechsel ZSKA Sofia. Mohamed Brahimi kommt für Isaac Solet.
71'
Wechsel Derry City. Jamie Stott kommt für Christy Grogan.
64'
Wechsel Derry City. Nick Twisk kommt für Cameron Dummigan.
53'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Derry City ist 3:1. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Pastor.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Derry City ist 2:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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41'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Derry City ist 2:1. Bruno Jordão (ZSKA Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Stefano Sensi.
31'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Derry City ist 1:1. Liam Boyce (Derry City) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Michael Duffy.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und Derry City ist 1:0. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen ZSKA Sofia und Derry City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.