Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und OFI Heraklion ist 0:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und OFI Heraklion ist 0:2.
92'
Abseits ZSKA Sofia. Jean-Philippe Gbamin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joël Zwarts im Abseits.
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92'
Vorbeigeschossen. Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
92'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Borja González.
91'
Isaac Solet (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Zisis Karachalios (OFI Heraklion).
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Max Ebong (ZSKA Sofia).
90'
Nikolaos Athanasiou (OFI Heraklion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
James Eto'o (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Foul von James Eto'o (ZSKA Sofia).
88'
Nikolaos Athanasiou (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Petko Panayotov (ZSKA Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Foul von Giannis Apostolakis (OFI Heraklion).
85'
Foul von Petko Panayotov (ZSKA Sofia).
85'
Nikolaos Athanasiou (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel OFI Heraklion. Kresimir Krizmanic kommt für Christos Shielis aufgrund einer Verletzung.
84'
Wechsel ZSKA Sofia. Andrey Yordanov kommt für Ángelo Martino.
84'
Wechsel OFI Heraklion. Borja González kommt für Lorenzo Dickmann.
83'
Ball abgeblockt. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James Eto'o mit einer Flanke.
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82'
Das Spiel läuft wieder.
82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Christos Shielis (OFI Heraklion).
81'
Giannis Apostolakis (OFI Heraklion) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Christos Shielis mit einem langen Ball.
80'
Ball abgeblockt. Léo Pereira (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joël Zwarts.
78'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und OFI Heraklion ist 0:2. Giannis Theodosoulakis (OFI Heraklion) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Giannis Apostolakis mit einer Flanke.
77'
Ball pariert. Petko Panayotov (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Isaac Solet.
77'
Wechsel OFI Heraklion. Giannis Theodosoulakis kommt für Thiago Nuss.
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77'
Wechsel OFI Heraklion. Zisis Karachalios kommt für Andreas Bouchalakis.
76'
Léo Pereira (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Christos Shielis (OFI Heraklion).
76'
Teodor Ivanov (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Thiago Nuss (OFI Heraklion).
74'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Teodor Ivanov (ZSKA Sofia).
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73'
Wechsel ZSKA Sofia. Léo Pereira kommt für Ioannis Pittas.
71'
Wechsel OFI Heraklion. Giannis Apostolakis kommt für Aitor Cantalapiedra.
70'
Vorbeigeschossen. Christos Shielis (OFI Heraklion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
70'
Ball abgeblockt. Thiago Nuss (OFI Heraklion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aitor Cantalapiedra mit einer Flanke.
70'
Ecke OFI Heraklion. Die Ecke wurde verursacht von Teodor Ivanov.
70'
Ball abgeblockt. Andreas Bouchalakis (OFI Heraklion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thanasis Androutsos mit einer Flanke.
69'
Ecke OFI Heraklion. Die Ecke wurde verursacht von Fedor Lapoukhov.
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69'
Ball pariert. Taxiarchis Fountas (OFI Heraklion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aitor Cantalapiedra.
65'
Foul von Isaac Solet (ZSKA Sofia).
65'
Andreas Bouchalakis (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball pariert. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ángelo Martino.
64'
Das Spiel läuft wieder.
64'
Das Spiel ist unterbrochen (ZSKA Sofia).
62'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Christos Shielis.
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61'
Vorbeigeschossen. Joël Zwarts (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
60'
Ball abgeblockt. Isaac Solet (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jean-Philippe Gbamin.
60'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Dimitrios Nikolaou.
60'
Leandro Godoy (ZSKA Sofia) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
58'
Foul von Petko Panayotov (ZSKA Sofia).
58'
Thanasis Androutsos (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Ioannis Pittas (ZSKA Sofia).
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57'
Thanasis Androutsos (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Petko Panayotov (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
56'
Wechsel ZSKA Sofia. Petko Panayotov kommt für Catalin Itu.
55'
Ball pariert. Aitor Cantalapiedra (OFI Heraklion) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nikolaos Athanasiou.
55'
Foul von Teodor Ivanov (ZSKA Sofia).
55'
Aitor Cantalapiedra (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Abseits OFI Heraklion. Thiago Nuss spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aitor Cantalapiedra im Abseits.
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51'
Vorbeigeschossen. Achilleas Poungouras (OFI Heraklion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
51'
Ecke OFI Heraklion. Die Ecke wurde verursacht von Max Ebong.
48'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Bouchalakis.
46'
Catalin Itu (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Thanasis Androutsos (OFI Heraklion).
45'
Wechsel ZSKA Sofia. Isaac Solet kommt für Pastor.
45'
Wechsel ZSKA Sofia. Joël Zwarts kommt für Bruno Jordão.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und OFI Heraklion ist 0:1.
48'
Ball pariert. Taxiarchis Fountas (OFI Heraklion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aitor Cantalapiedra.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Thiago Nuss (OFI Heraklion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nikos Christogeorgos mit einem langen Ball.
45'
Ball pariert. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von James Eto'o mit einer Flanke.
44'
Ecke OFI Heraklion. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Jordão.
44'
Ball abgeblockt. Taxiarchis Fountas (OFI Heraklion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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42'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Bruno Jordão (ZSKA Sofia).
42'
Taxiarchis Fountas (OFI Heraklion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Catalin Itu (ZSKA Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Catalin Itu (ZSKA Sofia).
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Christos Shielis (OFI Heraklion).
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40'
Foul von Catalin Itu (ZSKA Sofia).
40'
Christos Shielis (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball abgeblockt. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jean-Philippe Gbamin mit einer Flanke.
39'
Ball pariert. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ángelo Martino mit einer Flanke.
39'
Ball pariert. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von James Eto'o mit einer Flanke.
38'
Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Christos Shielis (OFI Heraklion).
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36'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ZSKA Sofia und OFI Heraklion ist 0:1. Thiago Nuss (OFI Heraklion) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Achilleas Poungouras nach einer Ecke.
36'
Vorbeigeschossen. Achilleas Poungouras (OFI Heraklion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dimitrios Nikolaou nach einer Ecke.
36'
Ball pariert. Taxiarchis Fountas (OFI Heraklion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Thanasis Androutsos mit einer Flanke.
35'
Ecke OFI Heraklion. Die Ecke wurde verursacht von Fedor Lapoukhov.
35'
Ball pariert. Taxiarchis Fountas (OFI Heraklion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aitor Cantalapiedra.
33'
Leandro Godoy (ZSKA Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Dimitrios Nikolaou (OFI Heraklion).
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32'
Vorbeigeschossen. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pastor mit einer Flanke.
29'
Foul von Ángelo Martino (ZSKA Sofia).
29'
Lorenzo Dickmann (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Handspiel von Aitor Cantalapiedra (OFI Heraklion).
27'
Ball abgeblockt. Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Achilleas Poungouras (OFI Heraklion).
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23'
Foul von Max Ebong (ZSKA Sofia).
23'
Thanasis Androutsos (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Dimitrios Nikolaou (OFI Heraklion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
James Eto'o (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Dimitrios Nikolaou (OFI Heraklion).
20'
Handspiel von Thiago Nuss (OFI Heraklion).
18'
Max Ebong (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Andreas Bouchalakis (OFI Heraklion).
17'
Catalin Itu (ZSKA Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Dimitrios Nikolaou (OFI Heraklion).
16'
Foul von Ioannis Pittas (ZSKA Sofia).
16'
Nikos Christogeorgos (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Leandro Godoy (ZSKA Sofia).
15'
Thanasis Androutsos (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Dickmann.
14'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Dimitrios Nikolaou.
14'
Leandro Godoy (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Dimitrios Nikolaou (OFI Heraklion).
12'
Foul von Catalin Itu (ZSKA Sofia).
12'
Thiago Nuss (OFI Heraklion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Dimitrios Nikolaou.
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11'
Ball pariert. Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Leandro Godoy mit dem Kopf.
10'
Handspiel von Lorenzo Dickmann (OFI Heraklion).
9'
Vorbeigeschossen. Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von James Eto'o mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
9'
Catalin Itu (ZSKA Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Nikolaos Athanasiou (OFI Heraklion).
8'
Vorbeigeschossen. Thiago Nuss (OFI Heraklion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nikolaos Athanasiou mit einer Flanke.
7'
Foul von Ángelo Martino (ZSKA Sofia).
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7'
Lorenzo Dickmann (OFI Heraklion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball abgeblockt. Catalin Itu (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
2'
Abseits OFI Heraklion. Dimitrios Nikolaou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikolaos Athanasiou im Abseits.
1'
Vorbeigeschossen. James Eto'o (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Catalin Itu.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen ZSKA Sofia und OFI Heraklion.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.