Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2.
93'
Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Noa Mikic (Dinamo Zagreb).
92'
Ball pariert. Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Noa Mikic.
91'
Wechsel Dinamo Zagreb. Noa Mikic kommt für Moris Valincic.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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87'
Vorbeigeschossen. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luka Ivanusec mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
86'
Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Loïc Badé (Bayer 04 Leverkusen).
86'
Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Kirill Kravtsov (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Kirill Kravtsov (Dinamo Zagreb).
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83'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dion Beljo.
82'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Guéla Doué kommt für Jarell Quansah.
81'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
78'
Ball abgeblockt. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moris Valincic.
75'
Ball abgeblockt. Kirill Kravtsov (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Aleix García.
75'
Ball abgeblockt. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
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74'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Jonas Hofmann kommt für Moussa Diaby.
74'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Edmond Tapsoba kommt für Miguel Gutiérrez.
71'
Abseits Bayer 04 Leverkusen. Facundo Medina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moussa Diaby im Abseits.
69'
Nathan Tella (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb).
67'
Vorbeigeschossen. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Moussa Diaby.
64'
Wechsel Dinamo Zagreb. Dani Rodríguez kommt für Mislav Orsic.
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64'
Wechsel Dinamo Zagreb. Luka Ivanusec kommt für Josip Misic.
64'
Wechsel Dinamo Zagreb. Kirill Kravtsov kommt für Lukas Kacavenda.
62'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Christian Kofane kommt für Patrik Schick.
62'
Wechsel Bayer 04 Leverkusen. Nathan Tella kommt für Ibrahim Maza.
62'
Miguel Gutiérrez (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Mislav Orsic (Dinamo Zagreb).
58'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Foul von Scott McKenna (Dinamo Zagreb).
58'
Ball pariert. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
58'
Vorbeigeschossen. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman.
56'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb).
56'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
56'
Ball abgeblockt. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Stojkovic.
49'
Vorbeigeschossen. Josip Misic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
48'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte.
47'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Scott McKenna (Dinamo Zagreb).
45'
Wechsel Dinamo Zagreb. Arbër Hoxha kommt für Mateo Lisica.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Bayer 04 Leverkusen ist 0:2. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Moussa Diaby.
44'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
41'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Josip Misic.
41'
Ball abgeblockt. Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moussa Diaby.
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40'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Facundo Medina.
38'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Mislav Orsic (Dinamo Zagreb).
37'
Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Gefährliches Spiel von Mateo Lisica (Dinamo Zagreb).
37'
Vorbeigeschossen. Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
37'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
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34'
Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
33'
Ball abgeblockt. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Maza mit dem Kopf.
31'
Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
31'
Ball abgeblockt. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Stojkovic.
31'
Vorbeigeschossen. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Loïc Badé mit dem Kopf.
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28'
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Scott McKenna (Dinamo Zagreb).
25'
Foul von Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen).
25'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Sergi Domínguez.
23'
Ball abgeblockt. Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleix García mit einer Flanke.
22'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Josip Misic.
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20'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Malik Tillman.
19'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Aleix García.
16'
Vorbeigeschossen. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mateo Lisica mit einer Flanke.
13'
Ball abgeblockt. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
13'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mislav Orsic (Dinamo Zagreb).
10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Bayer 04 Leverkusen ist 0:1. Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einer Ecke.
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10'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Sergi Domínguez.
9'
Jarell Quansah (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
7'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kotarski.
6'
Ecke Bayer 04 Leverkusen. Die Ecke wurde verursacht von Scott McKenna.
5'
Vorbeigeschossen. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einem Konter.
4'
Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
4'
Foul von Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen).
4'
Bruno Goda (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ball pariert. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dion Beljo.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dinamo Zagreb und Bayer 04 Leverkusen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.