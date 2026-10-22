Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 2:4.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 2:4.
92'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Clement Bischoff (NEC Nijmegen).
91'
Abseits NEC Nijmegen. Kaj Sierhuis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jamiro Monteiro im Abseits.
91'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Clement Bischoff (NEC Nijmegen).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel NEC Nijmegen. Kaj Sierhuis kommt für Bryan Linssen.
90'
Wechsel NEC Nijmegen. Willum Willumsson kommt für Tjaronn Chery.
89'
Foul von Moris Valincic (Dinamo Zagreb).
89'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jamiro Monteiro mit dem Kopf.
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87'
Vorbeigeschossen. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Clement Bischoff.
86'
Scott McKenna (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
85'
Vorbeigeschossen. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bruno Goda.
85'
Ball pariert. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
84'
Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
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83'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Gonzalo Crettaz.
83'
Ball pariert. Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Luka Stojkovic.
81'
Wechsel NEC Nijmegen. Gabriel Brás kommt für Perr Schuurs.
81'
Wechsel NEC Nijmegen. Kevin Kers kommt für Deveron Fonville.
80'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 2:4. Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
77'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
77'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Wechsel Dinamo Zagreb. Lukas Kacavenda kommt für Luka Ivanusec.
76'
Wechsel Dinamo Zagreb. Bruno Goda kommt für Matteo Pérez Vinlöf.
76'
Wechsel NEC Nijmegen. Jamiro Monteiro kommt für Dennis Geiger.
75'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
74'
Ball pariert. Dennis Geiger (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tobias Storm.
72'
Scott McKenna (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
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72'
Ball pariert. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
72'
Ball pariert. Josip Misic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dani Rodríguez.
71'
Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Dennis Geiger (NEC Nijmegen).
70'
Foul von Moris Valincic (Dinamo Zagreb).
70'
Dennis Geiger (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Dinamo Zagreb. Moris Valincic kommt für Niko Galesic.
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67'
Wechsel Dinamo Zagreb. Mislav Orsic kommt für Arbër Hoxha.
67'
Foul von Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb).
67'
Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball pariert. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dani Rodríguez.
64'
Ball abgeblockt. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Linssen mit dem Kopf.
62'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
62'
Dennis Geiger (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Kotarski mit einem langen Ball nach einem Konter.
61'
Ball abgeblockt. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tobias Storm mit einer Flanke.
60'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
59'
Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
59'
Wechsel Dinamo Zagreb. Dani Rodríguez kommt für Iker Almena.
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57'
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Tobias Storm (NEC Nijmegen).
54'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 2:3. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Darko Nejasmic nach einem Konter.
53'
Ball abgeblockt. Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tjaronn Chery mit einer Flanke.
52'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Sergi Domínguez.
52'
Ball abgeblockt. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Darko Nejasmic.
50'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Scott McKenna.
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49'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Dennis Geiger (NEC Nijmegen).
47'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Darko Nejasmic.
47'
Vorbeigeschossen. Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luka Stojkovic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
46'
Iker Almena (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 2:2.
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46'
Vorbeigeschossen. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gonzalo Crettaz mit einem langen Ball.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 2:2. Bryan Linssen (NEC Nijmegen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Clement Bischoff.
43'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
42'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Perr Schuurs (NEC Nijmegen).
41'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
41'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball abgeblockt. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dennis Geiger.
39'
Handspiel von Bryan Linssen (NEC Nijmegen).
37'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 2:1. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einem Konter.
37'
Ball pariert. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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36'
VAR Entscheidung: Kein Tor Dinamo Zagreb 1-1 NEC Nijmegen.
35'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
35'
Abseits Dinamo Zagreb. Dominik Kotarski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dion Beljo im Abseits.
33'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 1:1. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte. Vorbereitet von Matteo Pérez Vinlöf mit einer Flanke.
28'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
28'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Ahmetcan Kaplan.
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27'
Ball abgeblockt. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen ist 0:1. Clement Bischoff (NEC Nijmegen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Noé Lebreton.
25'
Vorbeigeschossen. Noé Lebreton (NEC Nijmegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tobias Storm.
25'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen).
23'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
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23'
Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Clement Bischoff.
19'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Ahmetcan Kaplan.
19'
Ball abgeblockt. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iker Almena mit einem Steilpass.
18'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen).
15'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen).
15'
Abseits NEC Nijmegen. Deveron Fonville spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tjaronn Chery im Abseits.
14'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Storm.
9'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
9'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niko Galesic.
5'
Foul von Clement Bischoff (NEC Nijmegen).
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5'
Niko Galesic (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
4'
Darko Nejasmic (NEC Nijmegen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Josip Misic mit dem Kopf.
2'
Foul von Perr Schuurs (NEC Nijmegen).
2'
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
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1'
Clement Bischoff (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dinamo Zagreb und NEC Nijmegen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.