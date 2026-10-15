Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und RSC Anderlecht ist 1:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und RSC Anderlecht ist 1:0.
96'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und RSC Anderlecht ist 1:0. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte.
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94'
VAR Entscheidung: Elfmeter Dinamo Zagreb.
94'
Das Spiel läuft wieder.
93'
Das Spiel ist unterbrochen (RSC Anderlecht). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
93'
Oleg Reabciuk verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
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91'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Pérez Vinlöf.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
89'
Foul von Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht).
89'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel RSC Anderlecht. Oliver Antman kommt für Marten Winkler.
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87'
Wechsel RSC Anderlecht. Romeo Amané kommt für Mario Stroeykens.
83'
Foul von Léo Pétrot (RSC Anderlecht).
83'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Kaïs Barry (RSC Anderlecht) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb).
79'
Ball pariert. Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Oleg Reabciuk.
78'
Vorbeigeschossen. Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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78'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Marten Winkler.
77'
Wechsel RSC Anderlecht. Danylo Sikan kommt für Mihajlo Cvetkovic.
77'
Wechsel RSC Anderlecht. Adriano Bertaccini kommt für Tristan Degreef.
76'
Foul von Marten Winkler (RSC Anderlecht).
76'
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb).
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73'
Marten Winkler (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte.
73'
Marten Winkler (RSC Anderlecht) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
71'
Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
70'
Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
68'
Wechsel Dinamo Zagreb. Lukas Kacavenda kommt für Luka Stojkovic.
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68'
Kaïs Barry (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
65'
Wechsel RSC Anderlecht. Tawfik Bentayeb kommt für Lukás Ambros.
65'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
63'
Ball pariert. Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Moris Valincic.
62'
Wechsel Dinamo Zagreb. Moris Valincic kommt für Niko Galesic.
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62'
Wechsel Dinamo Zagreb. Dani Rodríguez kommt für Iker Almena.
62'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Stjepan Radeljic (Dinamo Zagreb).
60'
Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
56'
Tristan Degreef (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
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55'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kotarski.
54'
Ball pariert. Marten Winkler (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tristan Degreef.
53'
Ball pariert. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dion Beljo.
50'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
48'
Ball abgeblockt. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
47'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
46'
Foul von Léo Pétrot (RSC Anderlecht).
46'
Iker Almena (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und RSC Anderlecht ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Mario Stroeykens (RSC Anderlecht).
44'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Vorbeigeschossen. Iker Almena (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luka Ivanusec.
42'
Vorbeigeschossen. Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
38'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Kaïs Barry.
37'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
36'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
35'
Tristan Degreef (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Tristan Degreef (RSC Anderlecht).
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35'
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb).
33'
Andrew Omobamidele (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Stjepan Radeljic (Dinamo Zagreb).
32'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Léo Pétrot.
32'
Foul von Tristan Degreef (RSC Anderlecht).
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32'
Niko Galesic (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Niko Galesic (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte.
29'
Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Niko Galesic (Dinamo Zagreb).
28'
Foul von Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht).
28'
Dominik Kotarski (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball pariert. Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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28'
Ball pariert. Tristan Degreef (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marten Winkler mit einer Flanke.
27'
Tristan Degreef (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb).
25'
Foul von Marten Winkler (RSC Anderlecht).
25'
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iker Almena.
23'
Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
22'
Vorbeigeschossen. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dion Beljo nach einem Konter.
21'
Ball pariert. Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros.
21'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Marten Winkler.
19'
Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
18'
Vorbeigeschossen. Niko Galesic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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18'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
17'
Vorbeigeschossen. Marten Winkler (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oleg Reabciuk mit einer Flanke nach einem Konter.
16'
Foul von Kaïs Barry (RSC Anderlecht).
16'
Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Mario Stroeykens (RSC Anderlecht).
15'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Tristan Degreef (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros.
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11'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Stjepan Radeljic (Dinamo Zagreb).
10'
Vorbeigeschossen. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kaïs Barry mit einem langen Ball.
9'
Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb).
8'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
8'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Vorbeigeschossen. Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
6'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
6'
Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Iker Almena.
2'
Vorbeigeschossen. Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dinamo Zagreb und RSC Anderlecht.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.