Dynamo Kiew

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki ist 2:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki ist 2:3.
95'
Mady Camara (PAOK Thessaloniki) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Alexander Jeremejeff mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
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94'
Foul von Taras Mykhavko (Dynamo Kyjiw).
94'
Alexander Jeremejeff (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Alexander Jeremejeff (PAOK Thessaloniki).
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91'
Foul von Taras Mykhavko (Dynamo Kyjiw).
91'
Alexander Jeremejeff (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ball pariert. Andrii Yarmolenko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
90'
Ecke Dynamo Kyjiw. Die Ecke wurde verursacht von Aritz Elustondo.
90'
Ball abgeblockt. Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Alexander Jeremejeff (PAOK Thessaloniki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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88'
Taras Mykhavko (Dynamo Kyjiw) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Alexander Jeremejeff (PAOK Thessaloniki).
86'
Abseits Dynamo Kyjiw. Vladyslav Dubinchak spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matvii Ponomarenko im Abseits.
85'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Valentyn Rubchynskyi kommt für Volodymyr Brazhko.
85'
Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki).
84'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Dimitrios Chatsidis kommt für Andrija Zivkovic.
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84'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Aritz Elustondo kommt für Pantelis Hatzidiakos.
83'
Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Bohdan Redushko.
83'
Ball pariert. Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Vitalii Buialskyi.
82'
Ball pariert. Taison (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrija Zivkovic.
80'
Foul von Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw).
80'
Giannis Michailidis (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ball pariert. Alexander Jeremejeff (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giannis Konstantelias mit einem Steilpass.
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77'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Mady Camara kommt für Christos Zafeiris.
77'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Alexander Jeremejeff kommt für Anestis Mythou.
77'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki ist 2:3. Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Vitalii Buialskyi.
76'
Vorbeigeschossen. Andrii Yarmolenko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Justin Lonwijk mit dem Kopf.
75'
Ball pariert. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Taison.
71'
Foul von Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw).
71'
Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki).
71'
Vladyslav Dubinchak (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Andrii Yarmolenko kommt für Eduardo Guerrero.
68'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Vitalii Buialskyi kommt für Mykola Shaparenko.
67'
Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Giannis Michailidis (PAOK Thessaloniki).
64'
Vorbeigeschossen. Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mykola Shaparenko mit einem Steilpass.
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63'
Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki).
59'
Foul von Kristian Bilovar (Dynamo Kyjiw).
59'
Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Foul von Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki).
55'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Justin Lonwijk kommt für Oleksandr Pikhalionok.
55'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Bohdan Redushko kommt für Nazar Voloshyn.
54'
Oleksandr Pikhalionok (Dynamo Kyjiw) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
51'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki ist 1:3. Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Giannis Konstantelias.
50'
Vorbeigeschossen. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jonjoe Kenny mit einer Flanke nach einem Konter.
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47'
Abseits PAOK Thessaloniki. Christos Zafeiris spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anestis Mythou im Abseits.
46'
Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw).
46'
Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki ist 1:2.
49'
Ball pariert. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Taison.
47'
Foul von Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki).
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47'
Tomasz Kedziora (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball abgeblockt. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giannis Konstantelias mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Taras Mykhavko (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
40'
Foul von Taras Mykhavko (Dynamo Kyjiw).
40'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki ist 1:2. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
37'
Ball pariert. Mykola Shaparenko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vladyslav Dubinchak.
33'
Vorbeigeschossen. Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einer Flanke.
31'
Foul von Tomasz Kedziora (Dynamo Kyjiw).
31'
Taison (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki).
30'
Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Ecke Dynamo Kyjiw. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Gómez.
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Giannis Michailidis (PAOK Thessaloniki).
25'
Vorbeigeschossen. Eduardo Guerrero (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Volodymyr Brazhko mit einem langen Ball.
24'
Ball abgeblockt. Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Taison.
20'
Vladyslav Dubinchak (Dynamo Kyjiw) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki).
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18'
Foul von Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki).
18'
Eduardo Guerrero (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Taison (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giannis Konstantelias.
14'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Taison kommt für Taha Ali aufgrund einer Verletzung.
13'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki ist 1:1. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einem Steilpass.
12'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Taha Ali (PAOK Thessaloniki).
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11'
Vorbeigeschossen. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einer Flanke.
8'
Foul von Taras Mykhavko (Dynamo Kyjiw).
8'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw).
8'
Jonjoe Kenny (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Das Spiel läuft wieder.
4'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Taha Ali (PAOK Thessaloniki).
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3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki ist 1:0. Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
1'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Taras Mykhavko.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dynamo Kyjiw und PAOK Thessaloniki.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.