Ticker | FC Bologna - Aston Villa | Viertelfinale UEFA Europa League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Aston Villa ist 1:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Aston Villa ist 1:3.
94'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Aston Villa ist 1:3. Ollie Watkins (Aston Villa) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Youri Tielemans mit einer Flanke nach einer Ecke.
93'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Cambiaghi.
92'
Abseits FC Bologna. Federico Bernardeschi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolò Cambiaghi im Abseits.
92'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikola Moro.
91'
Riccardo Orsolini (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Lucas Digne (Aston Villa).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel FC Bologna. Nicolò Cambiaghi kommt für Remo Freuler.
90'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Aston Villa ist 1:2. Jonathan Rowe (FC Bologna) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Jhon Lucumí.
88'
Wechsel Aston Villa. Leon Bailey kommt für Emiliano Buendía.
88'
Wechsel Aston Villa. Ian Maatsen kommt für Morgan Rogers.
86'
Ball abgeblockt. Jonathan Rowe (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Miranda.
86'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von John McGinn.
85'
Morgan Rogers (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Jhon Lucumí (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Morgan Rogers (Aston Villa).
84'
Ball pariert. Juan Miranda (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Torbjørn Heggem.
84'
Ball abgeblockt. João Mário (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Riccardo Orsolini.
83'
Foul von Torbjørn Heggem (FC Bologna).
83'
Ollie Watkins (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel FC Bologna. Jens Odgaard kommt für Santiago Castro.
82'
Foul von Santiago Castro (FC Bologna).
82'
Emiliano Martínez (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Emiliano Martínez.
81'
Ball pariert. Jonathan Rowe (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Riccardo Orsolini.
80'
Wechsel Aston Villa. Lamare Bogarde kommt für Amadou Onana.
79'
Abseits FC Bologna. Federico Bernardeschi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Riccardo Orsolini im Abseits.
79'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Santiago Castro.
79'
Ball abgeblockt. Santiago Castro (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit dem Kopf.
78'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,.
77'
Ball pariert. Morgan Rogers (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Emiliano Buendía.
77'
Foul von Torbjørn Heggem (FC Bologna).
77'
Morgan Rogers (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Jhon Lucumí (FC Bologna).
76'
Ollie Watkins (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ball abgeblockt. Santiago Castro (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Foul von Remo Freuler (FC Bologna).
74'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von João Mário (FC Bologna).
72'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Vorbeigeschossen. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ollie Watkins.
71'
Vorbeigeschossen. Jonathan Rowe (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nikola Moro.
70'
Santiago Castro (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Youri Tielemans (Aston Villa).
70'
Jhon Lucumí (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Morgan Rogers (Aston Villa).
69'
Vorbeigeschossen. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Youri Tielemans.
67'
Wechsel FC Bologna. Riccardo Orsolini kommt für Lewis Ferguson.
67'
Wechsel FC Bologna. Nikola Moro kommt für Tommaso Pobega.
67'
Foul von Jonathan Rowe (FC Bologna).
67'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Tommaso Pobega (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
65'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball abgeblockt. Santiago Castro (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tommaso Pobega.
62'
Vorbeigeschossen. Jonathan Rowe (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Juan Miranda.
60'
João Mário (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Lucas Digne (Aston Villa).
60'
Torbjørn Heggem (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Ollie Watkins (Aston Villa).
58'
Foul von Remo Freuler (FC Bologna).
58'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Morgan Rogers (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ollie Watkins nach einem Konter.
55'
Foul von Remo Freuler (FC Bologna).
55'
Youri Tielemans (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Juan Miranda (FC Bologna).
54'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Aston Villa ist 0:2. Ollie Watkins (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Emiliano Buendía.
50'
Jonathan Rowe (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
48'
Vorbeigeschossen. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonathan Rowe nach einem Konter.
47'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jonathan Rowe (FC Bologna).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Aston Villa ist 0:1.
47'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Pau Torres.
47'
João Mário (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Emiliano Buendía (Aston Villa).
47'
Tommaso Pobega (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Amadou Onana (Aston Villa).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Ball abgeblockt. Jonathan Rowe (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tommaso Pobega.
44'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Aston Villa ist 0:1. Ezri Konsa (Aston Villa) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Youri Tielemans mit einer Flanke nach einer Ecke.
43'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Jhon Lucumí.
42'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Juan Miranda.
39'
Abseits Aston Villa. Emiliano Martínez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ollie Watkins im Abseits.
38'
Foul von Santiago Castro (FC Bologna).
38'
Ezri Konsa (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. John McGinn (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Morgan Rogers.
35'
Torbjørn Heggem (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Morgan Rogers (Aston Villa).
33'
Santiago Castro (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Pau Torres (Aston Villa).
32'
Abseits FC Bologna. Tommaso Pobega spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Castro im Abseits.
31'
Abseits FC Bologna. Tommaso Pobega spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Castro im Abseits.
30'
Foul von Federico Bernardeschi (FC Bologna).
30'
Lucas Digne (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Lewis Ferguson (FC Bologna) trifft die Latte mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Jonathan Rowe.
28'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
28'
Morgan Rogers (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Bologna 0-0 Aston Villa.
26'
Pech für Aston Villa - Eigentor von Ezri Konsa! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Aston Villa ist 0:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
26'
Abseits FC Bologna. Jonathan Rowe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Castro im Abseits.
25'
João Mário (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Emiliano Buendía (Aston Villa).
23'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
23'
Youri Tielemans (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Emiliano Martínez.
21'
Ball pariert. Juan Miranda (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke.
21'
Ball abgeblockt. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Ball abgeblockt. Santiago Castro (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Miranda.
18'
Abseits FC Bologna. Federico Bernardeschi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen João Mário im Abseits.
17'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Lucas Digne (Aston Villa).
16'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Santiago Castro (FC Bologna).
14'
Jhon Lucumí (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Foul von Jhon Lucumí (FC Bologna).
14'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Juan Miranda (FC Bologna).
11'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
7'
Ezri Konsa (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Amadou Onana (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
4'
Abseits FC Bologna. Jonathan Rowe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Castro im Abseits.
3'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
3'
Jonathan Rowe (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Lucas Digne (Aston Villa).
2'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Bologna und Aston Villa.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.