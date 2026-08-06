Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Beşiktaş Istanbul ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Beşiktaş Istanbul ist 0:1.
93'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Ondrej Mihálik (FC Hradec Králové).
92'
Ball pariert. Daniel Trubac (FC Hradec Králové) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Ludvícek mit einer Flanke.
91'
Ball pariert. Filip Cihák (FC Hradec Králové) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daniel Horák mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Emirhan Topçu.
88'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Emmanuel Agbadou kommt für Salih Özcan.
88'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Mustafa Hekimoglu kommt für Oh Hyeon-Gyu.
88'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Amir Murillo.
87'
Ball pariert. Matej Valenta (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Daniel Trubac.
85'
Ball pariert. Matej Valenta (FC Hradec Králové) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Ludvícek.
84'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Wilfred Ndidi nach einem Konter.
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83'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
83'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
81'
Wechsel FC Hradec Králové. Daniel Trubac kommt für Tom Sloncík.
80'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Beşiktaş Istanbul ist 0:1. Semih Kiliçsoy (Beşiktaş Istanbul) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte.
79'
Vorbeigeschossen. Ondrej Mihálik (FC Hradec Králové) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daniel Horák mit einer Flanke.
76'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Wilfred Ndidi kommt für Orkun Kökçü.
76'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Ridvan Yilmaz kommt für Ilhan Fakili.
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76'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Semih Kiliçsoy kommt für Václav Cerny.
71'
Gelb-Rote Karte für Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul) für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul).
71'
Abdullahi Umar (FC Hradec Králové) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Nübel.
70'
Ball pariert. Jakub Uhrincat (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
70'
Ball pariert. Abdullahi Umar (FC Hradec Králové) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tom Sloncík mit einer Flanke.
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69'
Ball abgeblockt. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emirhan Topçu mit einem langen Ball.
67'
Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von David Ludvícek (FC Hradec Králové).
67'
Ball pariert. Tom Sloncík (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
65'
Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul).
65'
Abdullahi Umar (FC Hradec Králové) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Ball pariert. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
63'
Ball abgeblockt. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Václav Cerny.
60'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Amir Murillo.
59'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
59'
Wechsel FC Hradec Králové. Matej Valenta kommt für Samuel Dancák.
59'
Wechsel FC Hradec Králové. Abdullahi Umar kommt für Mick van Buren.
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58'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kassoum Ouattara.
58'
Ball abgeblockt. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kassoum Ouattara.
57'
Ball abgeblockt. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
55'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
54'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Adam Zadrazil.
54'
Ball pariert. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Václav Cerny mit einer Flanke.
54'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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53'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Uhrincat.
49'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Mick van Buren (FC Hradec Králové).
48'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
48'
Ball pariert. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
47'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von David Ludvícek (FC Hradec Králové).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Beşiktaş Istanbul ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Ball pariert. Tom Sloncík (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Vladimír Darida.
45'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Amir Murillo.
44'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Emirhan Topçu.
44'
Ball abgeblockt. Daniel Horák (FC Hradec Králové) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tom Sloncík.
43'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Adam Zadrazil.
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42'
Wechsel FC Hradec Králové. David Ludvícek kommt für Jakub Kucera aufgrund einer Verletzung.
41'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
41'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jakub Kucera (FC Hradec Králové).
39'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Junior Olaïtan nach einem Konter.
37'
Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul).
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37'
Vladimír Darida (FC Hradec Králové) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ecke FC Hradec Králové. Die Ecke wurde verursacht von Kassoum Ouattara.
30'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
30'
Mick van Buren (FC Hradec Králové) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Jakub Uhrincat (FC Hradec Králové) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Jakub Uhrincat (FC Hradec Králové).
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27'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Tom Sloncík (FC Hradec Králové).
26'
Foul von Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul).
26'
Jakub Kucera (FC Hradec Králové) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball pariert. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kassoum Ouattara.
23'
Vorbeigeschossen. Jakub Uhrincat (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ondrej Mihálik.
22'
Handspiel von Daniel Horák (FC Hradec Králové).
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17'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
16'
Vorbeigeschossen. Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke nach einer Ecke.
15'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Filip Cihák.
15'
Ball abgeblockt. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tiago Djaló mit einem langen Ball.
12'
Vorbeigeschossen. Tom Sloncík (FC Hradec Králové) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jakub Kucera.
10'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Frantisek Cech.
8'
Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Vladimír Darida (FC Hradec Králové).
8'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Salih Özcan.
6'
Vorbeigeschossen. Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
5'
Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Samuel Dancák (FC Hradec Králové).
3'
Das Spiel läuft wieder.
2'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul).
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2'
Mick van Buren (FC Hradec Králové) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
1'
Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Mick van Buren (FC Hradec Králové).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Hradec Králové und Beşiktaş Istanbul.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.