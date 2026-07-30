Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Tromso IL ist 3:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Tromso IL ist 3:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
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85'
Abdullahi Umar (FC Hradec Králové) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Wechsel FC Hradec Králové. Daniel Trubac kommt für Jakub Kucera.
81'
Wechsel FC Hradec Králové. Abdullahi Umar kommt für Tom Sloncík.
81'
Wechsel FC Hradec Králové. David Ludvícek kommt für Vladimír Darida.
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73'
Wechsel Tromso IL. Daniel Braut kommt für Heine Larsen.
73'
Wechsel Tromso IL. Mathias Tønnessen kommt für Isak Vadebu.
73'
Wechsel Tromso IL. Lars Olden Larsen kommt für Jens Hjertø-Dahl.
69'
Wechsel FC Hradec Králové. Marko Regza kommt für Ondrej Mihálik.
66'
David Edvardsson (Tromso IL) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Wechsel FC Hradec Králové. Adam Vlkanova kommt für Mick van Buren.
62'
Wechsel Tromso IL. Troy Nyhammer kommt für Ieltsin Camões.
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53'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Tromso IL ist 3:1. Ondrej Mihálik (FC Hradec Králové) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Daniel Horák.
50'
Tom Sloncík (FC Hradec Králové) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Tromso IL ist 2:1. Tom Sloncík (FC Hradec Králové) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Mick van Buren.
45'
Wechsel Tromso IL. Isak Dahlqvist kommt für Alexander Warneryd.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Tromso IL ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
30'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Tromso IL ist 1:1. Mick van Buren (FC Hradec Králové) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jakub Kucera.
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25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Hradec Králové und Tromso IL ist 0:1. Heine Larsen (Tromso IL) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Sander Innvær.
14'
Jakub Uhrincat (FC Hradec Králové) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Hradec Králové und Tromso IL.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.