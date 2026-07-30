Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Beşiktaş Istanbul ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Beşiktaş Istanbul ist 0:2.
93'
Abseits FC Midtjylland. Julius Emefile spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cho Gue-Sung im Abseits.
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91'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Taylan Bulut.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rasmus Kristensen.
89'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
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89'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Yasin Özcan (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Yasin Özcan (Beşiktaş Istanbul).
86'
Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Yasin Özcan kommt für Ilhan Fakili.
85'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Mustafa Hekimoglu kommt für Oh Hyeon-Gyu.
85'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Taylan Bulut kommt für Amir Murillo.
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84'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Amir Murillo.
81'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
81'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Vorbeigeschossen. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Cho Gue-Sung mit dem Kopf nach einer Ecke.
80'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Amir Murillo.
79'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Amir Hadziahmetovic kommt für Junior Olaïtan.
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79'
Foul von Stanley Iheanacho (FC Midtjylland).
79'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
78'
Pedro Bravo (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel FC Midtjylland. Sofus Johannesen kommt für Darío Osorio.
76'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Beşiktaş Istanbul ist 0:2. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
75'
Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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74'
Elfmeter für Beşiktaş Istanbul. Ilhan Fakili wurde im Strafraum gefoult.
74'
Rasmus Kristensen verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
71'
Foul von Darío Osorio (FC Midtjylland).
71'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Beşiktaş Istanbul ist 0:1. Milot Rashica (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
69'
Wechsel FC Midtjylland. Stanley Iheanacho kommt für Denil Castillo.
69'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Milot Rashica kommt für Václav Cerny.
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66'
Foul von Darío Osorio (FC Midtjylland).
66'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball abgeblockt. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
63'
Vorbeigeschossen. Kjell Wätjen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Cho Gue-Sung mit einer Flanke.
62'
Ball abgeblockt. Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke.
61'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Bravo.
61'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilhan Fakili.
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61'
Foul von Kjell Wätjen (FC Midtjylland).
61'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Oh Hyeon-Gyu nach einem Konter.
57'
Wechsel FC Midtjylland. Lee Han-Beom kommt für Franculino Djú.
57'
Wechsel FC Midtjylland. Kjell Wätjen kommt für Philip Billing.
57'
Wechsel FC Midtjylland. Julius Emefile kommt für Valdemar Byskov.
56'
Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
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56'
Mads Bech (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
53'
Gelb-Rote Karte für Martin Erlic (FC Midtjylland) für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Martin Erlic (FC Midtjylland).
53'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul).
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51'
Abseits Beşiktaş Istanbul. Václav Cerny spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Junior Olaïtan im Abseits.
50'
Ball pariert. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Václav Cerny.
49'
Vorbeigeschossen. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Václav Cerny.
48'
Ball abgeblockt. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Olaïtan.
46'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Midtjylland und Beşiktaş Istanbul ist 0:0.
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47'
Vorbeigeschossen. Franculino Djú (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedro Bravo.
47'
Ball pariert. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Franculino Djú mit einer Flanke.
46'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Salih Özcan.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Martin Erlic (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Martin Erlic (FC Midtjylland).
44'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Emirhan Topçu.
42'
Ball abgeblockt. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valdemar Byskov.
41'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Philip Billing (FC Midtjylland).
39'
Vorbeigeschossen. Valdemar Byskov (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Denil Castillo.
37'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul).
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36'
Foul von Darío Osorio (FC Midtjylland).
36'
Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Martin Erlic (FC Midtjylland).
36'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball pariert. Franculino Djú (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Valdemar Byskov.
35'
Mads Bech (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
35'
Handspiel von Mads Bech (FC Midtjylland).
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34'
Foul von Franculino Djú (FC Midtjylland).
34'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Václav Cerny (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
32'
Franculino Djú (FC Midtjylland) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Pedro Bravo mit einem langen Ball nach einem Konter.
30'
Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul).
28'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul).
26'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
26'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
24'
Abseits FC Midtjylland. Valdemar Byskov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franculino Djú im Abseits.
23'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul).
23'
Philip Billing (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul).
22'
Ball pariert. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cho Gue-Sung.
20'
Foul von Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).
20'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Tiago Djaló (Beşiktaş Istanbul).
17'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul).
16'
Foul von Darío Osorio (FC Midtjylland).
16'
Ridvan Yilmaz (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Darío Osorio (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
15'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
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14'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
14'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ball pariert. Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
11'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul).
10'
Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
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9'
Valdemar Byskov (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul).
7'
Ball abgeblockt. Denil Castillo (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ball abgeblockt. Denil Castillo (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ball abgeblockt. Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philip Billing mit dem Kopf.
4'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Václav Cerny mit einem Steilpass.
3'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Amir Murillo.
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3'
Franculino Djú (FC Midtjylland) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Darío Osorio.
2'
Vorbeigeschossen. Darío Osorio (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Denil Castillo.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Midtjylland und Beşiktaş Istanbul.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.